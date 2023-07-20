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В Кыргызстане введут режим ЧС в энергетике сразу аж до 2026 года. Это как?
11:17 21.07.2023

В Кыргызстане введут режим ЧС в энергетике. В Минэнерго рассказали, что он означает

Предыстория: В Кыргызстане введут режим Чрезвычайной Ситуации в энергосекторе до 2026 года. Акылбек Жапаров поручил подготовить указ президента
Tazabek - Министр энергетики Таалайбек Ибраев сегодня, 21 июля 2023 года, во время брифинга в Бишкеке рассказал, что означает введение режима Чрезвычайной Cитуации в Кыргызстане до 2026 года.

По его словам, ведомство сделало предложение Кабинету министров, чтобы правительство помогло с выделением земельных участков.

Он сказал, что Минэнерго заключило Меморандум-соглашение с 11 инвесторами по строительству солнечных и ветровых станций.

"У нас одна большая проблема - это выделение земельных участков. Для этого нужно заключать контракт с Министерством сельского хозяйства. Все процедуры долго длятся. Мы попросили кабмин, чтобы дали полномочия Министерству энергетики. Там, где необходимо строить малые ГЭС, солнечные станции, ветряные станций или большие ГЭС, Министерство энергетики должно самостоятельно решать эти вопросы", - считает глава ведомства.

В качестве примера он привел закладку капсулу под строительство солнечной станции с первоначальной мощностью 300 МВт на Иссык-Куле при плане 500 МВт. На выделение земли ушло много времени. Получив 402 га земли айыл окмоту, которое сидело на субсидиях у государства, вышло из этих субсидий. За сельхозпотери заплатили около 9 млн сомов, ежегодная оплата за аренду составила около 13 млн сомов.

"Видите, какой доход получает айыл комоту. Это земля пустовала, там ничего не сеяли, не выращивали. Айыл окмоту теперь на пустой земле зарабатывает деньги. Компания, которая будет строить, солнечные или ветряные станции, будет регистрироваться именно в этом айыл комоту. Если мы сейчас не введем ЧС, годами будем решать вопрос с выделением участков, тогда у нас не будет генерации. Если мы привлечем инвесторов, то это будут дополнительные доходы",- пояснил министр.

По его словам, сейчас потребление электроэнергии составляет порядка 7 млрд 200 млн кВт⋅ч, а через 3 года потребление будет 19 млрд кВт⋅ч Если сейчас дефицит 3 млрд кВт⋅ч, то тогда будет 5-6 млрд кВт⋅ч.

История вопроса

Министр энергетики Таалайбек Ибраев на заседании кабмина 20 июля предложил издать указ президента о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе Кыргызской Республики с 1 августа 2023 года по 31 декабря 2026 года

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров поддержал предложение министра.

"Уважаемый Бакыт Эргешевич, возьмите под контроль. Проект президентского указа о режиме чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе сегодня-завтра должен быть у меня на руках", - сказал председатель кабмина.
Подробнее: www.tazabek.kg/news:1957818/?f=cp

Источник - tazabek.kg
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