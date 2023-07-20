Бери шинель... В России упростили получение ВНЖ взамен на контракт с ВС РФ

11:24 21.07.2023

Жизнь за ВНЖ.



Приняв участие в СВО, в России вы получите вид на жительство, а в Таджикистане – уголовный срок.

Фото: с сайта ptoday.ru



В России приняли законодательные поправки, которые позволяют иностранцам в упрощенном порядке получить вид на жительство (ВНЖ) взамен на контракт в Вооруженных силах РФ. Рассказываем подробнее.



Кому именно упрощают получение ВНЖ?

Получить упрощенный ВНЖ смогут те иностранцы, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ во время проведения специальной военной операции (СВО). При этом контракт необходимо заключить на год.



Что насчет семьи иностранца, заключившего контракт с ВС РФ?

Помимо самого контрактника упрощается получение ВНЖ и для членов его семьи – даже в случае его смерти. Семьей при этом считаются супруг/супруга, дети и родители.



Как именно упрощается получение ВНЖ?



Иностранцы, заключившие контракт с Вооруженными силами РФ, смогут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание.



Фото с сайта полиция-мытищи.рф



Если я заключу контракт с ВС РФ, то обязательно поеду на СВО в Украину?

Контрактники ВС России выполняют множество задач и несут службу не только за пределами государства. Однако формулировка поправок прямо намекает на то, что иностранцев будут направлять именно в зону СВО.



Ранее депутат Государственной думы России Михаил Матвеев предложил создать "таджикский батальон". Кроме того, было множество случаев, когда в многопрофильном центре "Сахарово" мигрантам, пришедшим для получения разрешения на работу, предлагали вступить в ряды российской армии.



Таджикский политолог Парвиз Муллоджанов предупреждал читателей "Азия-Плюс", что, скорее всего, уже к осени этого года мы увидим если не "таджикские батальоны", то обязательно значительный прирост таджиков в рядах российской армии.



Поэтому выбрать место службы вряд ли получится, и, скорее всего, вас отправят в Украину.



Что произойдет, если я подпишу контракт с ВС РФ?

Военнослужащие, заключившие контракт, направляются в учебные воинские части для прохождения подготовки. Длительность подготовки варьируется в зависимости от вашей военно-учетной специальности, но в целом она может занять всего лишь две недели.



Сразу после этого вас могут отправить в зону военных действий.



Будут ли для таджиков-участников СВО какие-то законодательные последствия?

За участие в военных действиях на территориях других стран (неважно, за Россию или за Украину) таджикистанцам грозит от 12 до 20 лет заключения.



Таджикский юрист Навруз Одинаев специально для "Азия-Плюс" объяснял, что такие таджикистанцы будут осуждены за наемничество по статье 401 Уголовного Кодекса.



Так, в случае если вы решите получить упрощенный ВНЖ России именно таким образом, то есть через участие в СВО в Украине, то по возвращении на родину вас ждет уголовное заключение.



Ответственность за наемничество таджикистанцы не несут только в случае, если они приняли участие в военных действиях, уже имея гражданство РФ и постоянно проживая в России.