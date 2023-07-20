Воды в Казахстане станет еще меньше. Астана ищет выход и виноватых

11:26 21.07.2023

ВОДЫ В КАЗАХСТАНЕ СТАНЕТ ЕЩЕ МЕНЬШЕ. АСТАНА ИЩЕТ ВЫХОД И ВИНОВАТЫХ



В Казахстане посчитали, что 55 % потребляемой в стране воды приходит из трансграничных рек, протекающих по территориям России, Китая, Киргизии и Таджикистана. Об этом высказался сенатор Закиржан Кузиев, выступая на телеканале "Жетiсу".



Кузиев подчеркнул, что ежегодно поступление воды из этих рек уменьшается. Он возложил на соседей частичную ответственность за проблемы с казахстанскими водными ресурсами. По словам парламентария, соседние страны сбрасывают воду Казахстану, когда ее в избытке, но не дают ее, когда нужно.



Дефицит воды - одна из ключевых проблем Казахстана. Она уже напрямую бьет по населению крупных городов. Людям отключают питьевую воду. Проблема отчасти связана с износом инфраструктуры, нехваткой очистных сооружений и фильтровальных станций.



С 28 марта 2023 года в Астане вводили ограничения на подачу воды. Власти города объяснили это ростом населения столицы и пообещали 30 июня запустить новую насосно-фильтровальную станцию.



Около 77 тыс. м3 воды в сутки не хватает Мангистауской области. Вопрос дефицита остро стоит в Актау и его окрестностях: летом город тратит 67 тыс. м3 воды в день, а комбинат, обеспечивающий его водой, может поставить лишь 52 тыс. м3



По данным ООН, в 2023 г. в Казахстане повысилась доступность питьевой воды, но не решены проблемы с очисткой. В 27 из 89 городов страны отсутствуют канализационно-­очистные сооружения, а в 41 городе их износ превышает 60 %.