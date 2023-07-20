Ошские нравы. Руководитель ОАО "Ошэлектро" забил битой (насмерть) адвоката

12:24 21.07.2023

Turmush: Руководитель отдела ОАО "Ошэлектро" жестоко избил бейсбольной битой адвоката. Его нашли мертвым в канале



Теперь уже бывший руководитель Ошского территориального отдела ОАО "Ошэлектро" [ныне Ошское предприятие электрических сетей] О.Рахматилла приговорен к 13 годам тюремного заключения по делу о смерти адвоката Токтогула Кенжебаева.



В пресс-службе УВД города Ош сообщали, что 17 июня 2020 года примерно в 11:20 в канале Увам по улице А.Шакирова микрорайона Курманжан Датка было найдено тело мужчины лет 40-45.



Оперативная группа, прибывшая на место, осмотрела тело и обнаружила на его поверхности многочисленные следы насильственной смерти. В тот же день была установлена личность мужчины. Им оказался К.Т., 1978 года рождения, который работал адвокатом. Родственники о его пропаже заявляли 12 июня 2020 года.



В результате оперативно-розыскных мероприятий 17 июня по подозрению в убийстве был задержан О.Р., 1978 года рождения. Согласно показаниям задержанного, 12 июня на конечной маршрута 102 в микрорайоне Курманжан Датка у него с адвокатом произошел конфликт, который перерос в драку. В результате адвокат скончался.



19 июня 2020 года по решению городского суда задержанный был помещен под стражу на 2 месяца.



Обвиняемый О.Рахматилла родился 5 мая 1977 года в городе Ош, семейный, отец троих детей, с высшим образованием, работал руководителем территориального отдела "Ошэлектро".



Токтогул Кенжебаев занимался адвокатской деятельностью, его брат Кенжебаев Нурлан Торобаевич был судьей Кара-Суйского районного суда, после в соответствии с Указом президента Садыра Жапарова путем ротации был назначен судьей Ленинского районного суда города Бишкек.



По данным следственных органов, обвиняемый Рахматилла 11 июня 2020 года примерно в 03:30, находясь на конечной остановке маршрутного автобуса №102 в микрорайоне Юго-Восток города Ош, на своем авто встретил Токтогула Кенжебаева. После, под предлогом того, что потерпевший якобы совершил кражу в его [О.Рахматиллы] доме, не имея на то доказательств, стал избивать его заранее приготовленной бейсбольной битой. Не зная истинных обстоятельств произошедшего, как установило следствие, основываясь на своих необоснованных предположениях, Рахматилла спровоцировал конфликт с адвокатом Кенжебаевым. Подсудимый с особой жестокостью нанес удары бейсбольной битой по жизненно важным органам Кенжебаева. Последний попытался покинуть место происшествия, но Рахматилла погнался следом за ним. В итоге Кенжебаев упал в канал Увам и впоследствии скончался.



Родственники подозреваемого в причастности к смерти адвоката 14 декабря 2020 года собирались у здания прокуратуры Ошской области.



Ошский городской суд (судья Т.Маматалиев) 14 января 2022 года признал Рахматиллу виновным по ст. 138 ч.2 пп.2,3 ч.3 п.1 ("Причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью и из хулиганских побуждений, причинившие по неосторожности смерть человека") УК (редакция 2017 года) и приговорил к 9 годам тюрьмы.



Кроме того, Рахматилла был признан виновным по ст. 280 ч.2 п.3 ("Хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газотравматического оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью") УК и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы.



Путем сложения наказаний суд окончательно определил 13 лет тюрьмы с отбытием наказания в колонии общего режима. Срок отбытия наказания засчитан с 17 июня 2020 года.



Судебная коллегия Ошского областного суда (судьи А.Койлубаев, Э.Бейскеев и Н.Алимкулов) 18 января 2023 года приговор суд первой инстанции изменила. С Рахматиллы в пользу троих потерпевших взыскан моральный ущерб в размере 100 тыс. сомов.



С кассационной жалобой в Верховный суд обратилась адвокат Рахматиллы. Она просила отменить решения судов двух инстанций, и вынести в отношении ее подзащитного оправдательный приговор.



Адвокат указала, что после того, как Рахматилла и Кенжебаев встретились, между ними произошел конфликт, затем Кенжебаев ушел. Со слов адвоката, при встрече Кенжебаев не получал никаких травм в результате избиения Рахматиллой, в противном случае он бы остался на месте происшествия. Кроме того, адвокат указывает, что ее подзащитный не преследовал Кенжебаева, чтобы избить.



С кассационной жалобой обратились и адвокаты потерпевшей стороны. Они просили изменить решения суда, назначить О.Рахматилле наказание в виде 15 лет тюрьмы, взыскать с него 811 тыс. 435 сомов материального ущерба, а также 1 млн сомов морального ущерба.



Судебная коллегия Верховного суда 13 июля 2023 года постановила приговор Ошского областного суда в отношении О.Рахматиллы изменить.



Суд постановил засчитать период содержания под стражей с 17 июня 2020 года по 18 января 2023 года как день за два.



В остальной части приговор оставлен без изменения.