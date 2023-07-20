В Узбекистане варварски уничтожен археологический памятник "Марказтепа"

12:28 21.07.2023

Археологическому памятнику в Сурхандарье нанесен ущерб на 13 млрд сумов



Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении земельных участков Денауского района с нарушением законодательства передала бизнесу 0,21 га земли археологического памятника I-XII веков "Марказтепа". Предприниматель нанес ущерб историческому объекту в 13 млрд сумов.



