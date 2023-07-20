|В Узбекистане варварски уничтожен археологический памятник "Марказтепа"
12:28 21.07.2023
Археологическому памятнику в Сурхандарье нанесен ущерб на 13 млрд сумов
Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении земельных участков Денауского района с нарушением законодательства передала бизнесу 0,21 га земли археологического памятника I-XII веков "Марказтепа". Предприниматель нанес ущерб историческому объекту в 13 млрд сумов.
Археологическому памятнику "Марказтепа" в Денауском районе Сурхандарьинской области нанесен ущерб из-за незаконной передачи земли под садоводство, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
По данным ведомства, комиссия по рассмотрению вопросов о выделении земельных участков с нарушением законодательства передала бизнесу 0,21 га земли археологического памятника I-XII веков "Марказтепа". Гражданин М. А., получивший землю, разрушил часть археологического памятника площадью 630 кв. м. Ущерб историческому объекту оценивается в 13 млрд сумов.
В отношении должностных лиц, передавших археологический памятник под садоводство, возбуждено уголовное дело. Напомним, ранее правонарушения в этой сфере были переведены в категорию тяжких преступлений, а виновные лица наказываются лишением свободы на срок до 7 лет.
"Газета.uz" также писала, что Генпрокуратура выявила 146 незаконных построек на территории 108 объектов культурного наследия в регионах Узбекистана.