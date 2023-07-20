Какие месторождения в Узбекистане и Казахстане интересны Китаю? - Мария Хвостова

12:58 21.07.2023

Центральная Азия является одним из приоритетных региональных направлений внешней политики КНР. Сухопутное транспортное сообщение с Китаем делает регион важной ресурсной базой полезных ископаемых. Активная политика Китая имеет положительные стороны, но также заключает в себе и потенциальные угрозы для республик Центральной Азии. Если в Киргизии и Таджикистане Китаю удалось сформировать глубокую зависимость от инвестиций, то в Узбекистане и Казахстане КНР пытается поддерживать стабильный уровень своего присутствия. Подробнее читайте в статье Марии Хвостовой.



Китай в Узбекистане



Узбекистан является наиболее динамичной страной Центральной Азии с точки зрения роста численности населения и развития разных отраслей экономики. С распада СССР страна претендует на региональное лидерство. Ограничивает это стремление энергозависимость и отсутствие прямого выхода к морю. Совокупность приведенных факторов объясняет многие особенности политики Китая в освоении рудных ископаемых Узбекистана. В частности, делается акцент на транспортных проектах при развитии инфраструктуры и участие в добыче урана в контексте планов Узбекистана по развитию атомной энергетики.



По сравнению с политикой в отношении Таджикистана и Киргизии, характеризующейся формированием глубокой зависимости, в Узбекистане Китай стремится контролировать уровень своего присутствия. Это относится к сферам, затрагивающим непосредственные интересы Китая.



Узбекский Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) обладает патентами на производство платины, рения, палладия, серебра, золота и является крупнейшим производителем меди в Центральной Азии. В 2021 г. он показал вторую по размеру доходность в стране - в 5,36 трлн сумов. В 2022 г. китайская Bgrimm, специализирующаяся на инженерных технологиях и оборудовании для горнодобывающей и металлургической отраслей, и АГМК подписали меморандум о сотрудничестве.



Навойский горно-металлургический комбинат (НГМК) - предприятие, 99 % экспорта которого приходится на уран.



В 2022 году на фоне значительного подъема предприятие проводит IPO. China General Nuclear Power Corporation закупает уран у НГМК еще с 2008 года. В настоящее время Китай стремится обеспечить себе желаемую долю участия в этом предприятии. Так, китайский банк ICBC Standard в составе консорциума из JPMorgan Chase, Citi, Société Générale, Credit Suisse, Deutsche Bank предоставил НГМК кредит на реализацию инвестиционной программы в размере 1,2 млрд долл. Совместное предприятие Uz-China Uran, которое было создано в 2008 году CGNPC Uranium Resources Co и Госкомгеологией Узбекистана, занимается добычей. При этом китайская сторона обладает преимущественным правом на покупку добытого урана по мировым ценам.



Китай в Казахстане



Казахстан является стратегически важным поставщиком урана. Доля страны в импорте урана Китаем составляет около 65 %, притом что внутренняя добыча покрывает только 20 % нужд китайской энергетики. CGN Mining контролирует доли по 49 % в урановых СП с "Казатомпромом" "Семизбай-У" и "Орталык".



В соответствии с требованиями, принятыми Казахстаном по отношению к иностранным разработчикам, Китай должен предоставить инвестиции или технологии в обмен на эксплуатацию рудников. Так Казахстан получил технологию производства топливных таблеток, стороны начали возведение завода по производству ТВС.



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По сравнению с политикой в отношении других республик, в Казахстане Китай использует новые формы обеспечения своего присутствия. China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction и ERG намерены построить электролизный и алюминиевый заводы в Казахстане. Между сторонами заключены договоры о поставке в Китай цветных металлов и ферросплавов.



По статистике, инфраструктурные инвестиции Китая в Казахстан - самые крупные в странах Центральной Азии.



Китайская политика осуществляется при участии государственных корпораций и банков, международных и иностранных организаций и обеспечивает не только ресурсные, но и другие интересы Китая.



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Политика Китая в странах Центральной Азии в области освоения полезных ископаемых

Мария О. Хвостова

Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Москва, Россия

https://www.postsovietarea.com/jour/article/view/373/333