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Око за око. В Швеции опять сожгли коран, в Багдаде сожгли посольство Швеции
13:03 21.07.2023

Очередная акция сожжения Корана в Стокгольме. Ирак выслал посла Швеции

В Багдаде люди подожгли посольство Швеции.

Под посольством Ирака в Стокгольме в четверг должна была состояться акция по сожжению Корана, но этого так и не удалось сделать – вероятно, из-за слишком влажной земли, в которую книгу перед тем втоптали. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на шведский телеканал TV4.



Для охраны акции по сожжению Корана в Стокгольме прибыли около 130 полицейских. Иракский беженец Салван Момика, который собирался сжечь Коран, стоял с напарником на лужайке в 30 метрах перед иракским посольством.

Он неоднократно топтал и бил Коран ногами, а также время от времени размахивал флагом Швеции. В то же время несколько попыток Момики и другого участника акции сжечь Коран были неудачными – вероятно, потому, что он стал слишком влажный после втаптывания в землю.

Однако через некоторое время после того, как напарник Салвана Момики поджег Коран, у него все же сгорела одна страница.

Ирак выслал шведского посла в четверг в знак протеста против запланированного сожжения Корана в Стокгольме, которое побудило сотни протестующих штурмовать и поджечь посольство Швеции в иракской столице.

В Багдаде сотни местных жителей штурмовали посольство Швеции и подожгли его.



В ночь на четверг сотни людей штурмовали посольство Швеции в Багдаде и подожгли его, возмущаясь очередной акцией с сожжением Корана.

Это уже второе нападение на посольство в Багдаде по этому поводу.

Швеция вызвала руководителя дипломатической миссии Ирака в стране в связи с нападением на посольство. Министр иностранных дел Тобиас Билльстрем подчеркнул, что власти принимающей страны обязаны защищать дипломатические миссии согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Напомним, первую акцию по сожжению Корана 28 июня провел 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика возле соборной мечети в центре Стокгольма.

Мужчина вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, положил в книгу бекон и поджег. Власти признали мероприятие законным, но "неуместным".

Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, чтобы осудить его за осквернение Корана. В Багдаде протестующие напали на посольство Швеции.

Источник - Азия-Плюс
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