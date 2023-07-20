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5 колонна ликует. В Москве задержан "за экстремизм" Игорь Стрелков
19:03 21.07.2023

Экстремизм, разжигание или дискредитация? Следком увез Стрелкова на допрос
Олег Кравцов. 21.07.2023 14:25 (Мск) , МоскваПросмотров: 1539

Вооруженные силы, Дзен, Россия

Сегодня в Москве был задержан несколько месяцев возглавлявший министерство обороны ДНР в 2014 году Игорь Стрелков.

Соответствующее сообщение, появилось в его тг-канале, подписанное от имени Мирославы Регинской, жены Стрелкова, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

"Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении.

От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил. В момент задержания меня дома не было", – говорится в сообщении.

О задержании сообщает и агентство РБК, ссылаясь на два источника в правоохранительных органах и слова адвоката Стрелкова Александра Молохова.

"По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер", – добавляет РБК.

Военкор Дмитрий Стешин сожалеет, боевой опыт Стрелкова так и не был использован.

"Задержан Стрелков. Первый раз за много лет, беру сообщение из его канала. Инкриминируют "экстремизм". Очень жаль, что в нашей стране не нашлось места для этого человека. Места, где он смог применить все свои лучшие качества, таланты, способности и опыт. Очень надеялся, что его привлекут не по статье, а к диверсионно-партизанской работе. Но вышло как всегда… Жаль. Желаю Игорю Всеволодовичу скорее выбраться из этой передряги", – пишет Стешин в своем паблике.

Московский журналист Андрей Медеведев пишет, что Стрелкова задержали вроде бы 282-й статье (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

"Против кого он возбуждал ненависть, и чье достоинство унижал, мне лично разобраться трудно. Потому что наговорил Игорь Иванович за последний год такую кучу всего, и стольких людей подверг критике, что мама не горюй. Одна его постоянная борьба с Александр Ходаковским чего стоит. Был момент – едва ни недели без строчки. Стрелков писал из Москвы, Ходаковский находился на фронте. Ну а в последние дни он поругался даже с коллегами из своего клуба патриотов", пишет Медведев.

Он не исключает, что Стрелков психически болен.

"Во-первых, мне кажется, что Стрелков не вполне здоров. Душевно не здоров. Дай бог, если я ошибаюсь. Но его поведение порой обескураживает, и наводит на определенные мысли. И во-вторых. Есть прошлые заслуги. Перед страной и Новороссией. И если признаются, скажем, былые заслуги Исинбаевой, то отчего не учесть былые заслуги Стрелкова?

Хотя повторю, переругаться со всеми, с кем только возможно, причем, зачастую в самой оскорбительной форме, это нужно суметь. Но это действительно прямо вот 282-я? Я лично не уверен", – сомневается журналист.

Свою интерпретацию случившегося дал политолог Семен Уралов:

"Пишут, что Игоря Стрелкова задержали. Причем по заявлению бывшего бойца ЧВК "Вагнер". Интересно, как две сущности, которых для государства нет (Стрелков же был сам по себе в Славянске, как и "Вагнер самозародился), вступают в конфликт с помощью институтов государства".

Журналист-международник Аббас Джума считает, что один из бывших лидеров ополчения ДНР задержан по делу.

"У Гиркина проблемы. Не прошло и года. Его задержали, что подтвердила его супруга. Похоже, он наговорил на 282 УК РФ (экстремизм)", – отмечает автор.

Он процитировал пост жены Стрелкова и добавил:

"Напомню, ранее Стрелков открыто выступил против президента России, назвав его "ничтожеством" и "трусливым бездарем".

Отметим, что Стрелков регулярно и очень жестко критикует ход СВО и заявляет о полной некомпетентности военно-политического руководства России.

Поэтому можно предположить, что ему могут выдвинуть обвинения по ст. 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации", котоаря была принята после начала СВО.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689955380


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