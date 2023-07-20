О новых и старых академикахKZ, - Д.Ашимбаев

19:12 21.07.2023

Д.Ашимбаев: МНВО представило проект изменений правил и критериев избрания в академики.



Судя по документу, прежние академики как бы аннулируются и президент или по его поручению МНВО избирают первых пять академиков, которые избирают всех остальных.

Идея, судя по всему, уже чревата скандалами



Данияр Ашимбаев, 20 июля



МНВО представило проект изменений правил и критериев избрания в академики.

Судя по документу, прежние академики как бы аннулируются и президент или по его поручению МНВО избирают первых пять академиков, которые избирают всех остальных.

Идея, судя по всему, уже чревата скандалами.

Сейчас фактически существуют РОО НАН (Журинов) и НАО НАН при президенте (Закария).

Академиками и членкорами считаются избранные в советский период и в годы независимости, хотя первые не очень воспринимают вторых. Вторых, особенно в период существования РОО, действительно стало очень много.

Не забудем старый конфликт 1996 года, когда были объединены Миннауки, НАН и КазАСХН. Академики сельхозакадемии потребовали считать себя академиками НАН, с чем "классические" академики отказались считаться. Были и другие конфликты на эту тему, в частности, попытки одного ученого и политика называть себя академиком и нежелание президента академии его таковым признавать.

С другой стороны, возникли десятки общественных академий, а НАН, в которую классические выборы проходили в 1994 году, а затем - бесчисленные реорганизации, сильно повлиявшие на авторитет академии.

Вопрос по реорганизации академии, как мы видим, решался год. При этом вопрос отношений и преемственности РОО и НАО так и висит в воздухе.

Интересно, что в проекте предусмотрено сокращение сроков выдвижения с 3 месяцев для одного. Видимо, это связано с тем, что глава НАО сама не является академиком.