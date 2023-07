США ввели санкции против четырех компаний из Кыргызстана

19:15 21.07.2023

Министерство финансов США включило в санкционный список четыре компании из Кыргызстана. По данным американского ведомства, они поставляли в Россию электронику и другие подсанкционные товары для нужд российской оборонной промышленности. МИД Украины вызвал посла Кыргызстана для объяснений.



Министерство финансов США 20 июля объявило о введении санкций в отношении четырех компаний из Кыргызстана из-за поставок в Россию подсанкционных товаров.



Под санкции попали зарегистрированные в Кыргызстане RM Design and Development, "Прогресс лидер", "ГТМЕ Технологии" и "Карголайн". Все четыре компании были созданы после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, говорится в пресс-релизе ведомства.



"Компании, базирующиеся в Кыргызстане, периодически экспортировали электронные компоненты и другие технологии в Россию с начала российского полномасштабного вторжения в Украину", - отмечает Минфин США. Часть этих поставок с товарами двойного назначения поступала предприятиям российского оборонного сектора.



Что известно об этих компаниях и какие товары они поставляли

ОсОО RM Design and Development было создано в марте 2022 года и занимается поставкой электронного и телекоммуникационного оборудования и запчастей для него. Компания поставляет в Россию товары двойного назначения, в том числе электронику для российского военно-промышленного комплекса. С момента основания компания отправила российским компания сотни партий товаров, включая полупроводники, интегральные схемы и конденсаторы.



ОсОО "Прогресс лидер" было зарегистрировано в марте 2022 года. Учредитель компании - гражданка России Татьяна Иванова. Она также владеет российской ООО "Сиайси", которая занимается продажей электронного и оптического оборудования, а также компьютеров и сопутствующей техники. "Прогресс лидер" осуществляла многочисленные поставки "Сиайси".



Созданное в июне 2022 года ЗАО "ГТМЕ Технологии" поставило в Россию десятки партий с высокоприоритетной продукцией, такой как танталовые конденсаторы и микросхемы.



ОсОО "Карголайн" также было основано в марте 2022 года. Компания поставила в Россию авиатехнику иностранного производства на миллионы долларов, в том числе напрямую авиакомпаниям, на которые распространяется экспортный контроль США.



Угроза санкций в отношении Кыргызстана

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников писала, что США готовят "экономические меры" в отношении Кыргызстана за помощь России в обходе западных санкций. Издание не уточнило, какие именно меры, но указало, что в таких случаях обычно применялись санкции и включение в "черный список" компаний.



Власти Кыргызстана сразу отреагировали на публикацию WP. В Государственном комитете национальной безопасности Кыргызстана заявили, что "ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению … санкционных ограничений по отношению к России".



В спецслужбе допустили "возможную причастность" частных компаний к нарушениям санкционного режима и сообщили о начале разбирательства, чтобы установить эти фирмы и прекратить их работу.



Министерство экономики и коммерции Кыргызстана также заверило, что страна усилила экспортный контроль за товарами военного и двойного назначения после консультаций с представителями США и ЕС.



Накануне МИД Украины вызвал посла Кыргызстана в Киеве Идриса Кадыркулова, чтобы получить объяснения относительно информации об "использовании юрисдикции Кыргызстана для обхода санкций против государства-агрессора России".



В МИДе отметили, что реэкспорт товаров из Кыргызстана в Россию, которые могут использоваться для оснащения военной техники, "будут расцениваться украинской стороной как недружественные действия, направленные на поддержку захватнической войны России против Украины".