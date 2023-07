Жак Аттали - маленький негодяй Западного мира, - В.Катасонов

20:30 21.07.2023 Жак Аттали на службе дьявола

он приветствует синтез человека и компьютера, появление киборга

Валентин Катасонов



В предыдущей статье под названием ""Серый кардинал" Аттали опять "засветился"" я говорил об истории, спровоцированной российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Речь шла об интервью, которое пранкеры сумели 6 июля взять у Жака Аттали, выступая якобы от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. Рассказывая об этой истории в одной аудитории, я обратил внимание на то, что для части слушателей (преимущественно молодых) имя Жака Аттали ни о чем не говорило, для них оно было абсолютно новым. Я понял, что в наше время стремительных информационных потоков прошлое быстро уходит и из СМИ, и из памяти человека. Людям надо регулярно напоминать и объяснять то, что было вчера или позавчера. Без этого не поймешь, что может быть завтра.



Итак, хочу дать краткий обзор деятельности "серого кардинала" Жака Аттали, оценить его вклад в стремительные изменения, происходящие в мире (такие изменения другой "серый кардинал" Клаус Шваб назвал "великой перезагрузкой", или "обнулением прошлого").



Жак Аттали родился 1 ноября 1943 года в Алжире вместе со своим братом-близнецом Бернаром Аттали в еврейской семье, считающей себя потомками сефардов. В 1956 году, через два года после начала войны за независимость Алжира (1954–1962), семья перебралась в Париж. В 1966 году Жак окончил Политехническую школу. В 1972 году, в возрасте 29 лет, получил докторскую степень по экономике в Университете Париж-Дофин. В том же году опубликовал две свои первые книги: "Экономический анализ политической жизни" и "Политические модели", за которые был удостоен премии Академии наук. Преподавал экономику в разных вузах с 1968 по 1985 год.



Почти полвека назад началась новая эра в жизни Жака. В декабре 1973 года было установлено тесное сотрудничество Аттали с политиком и государственным деятелем Франсуа Миттераном, будущим президентом Франции. В 1981 году Миттеран был избран президентом и назначил Аттали своим специальным советником. С этого момента Жак Аттали каждый день писал записки для президента Франции по самым разным вопросам – экономике, политике, культуре. В них были даже мысли по поводу прочитанных Жаком книг. Аттали был допущен на всех заседания правительства, Совета обороны и присутствовал на всех встречах Миттерана с главами иностранных государств и правительств.



Сотрудничал Жак и с последующими президентами Франции. В 2008 и 2010 годах тогдашний президент Николя Саркози попросил его возглавить двухпартийную комиссию, цель которой - предложить реформы для стимулирования экономического роста Франции. В 2013 году Аттали продвигал концепцию позитивной экономики в докладе для президента Франсуа Олланда. Идеи доклада были учтены при разработке нового закона, предложенного Эммануэлем Макроном, министром экономики.



Жак Аттали активно продвигал Макрона, инвестиционного банкира в Rotschild & Co. Последний занял пост министра экономики при Олланде благодаря ходатайству Аттали. А позднее (в 2017 году) Макрон при активной поддержке Аттали стал президентом Франции.



В 1989 году Жак Аттали загорелся идеей создания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Ради этого Аттали во время второго президентского срока Франсуа Миттерана даже отошел от политики, покинув Елисейский дворец. ЕБРР был учрежден в Лондоне в 1991 году, и Жак стал его первым президентом. Правда, в 1993 году возник скандал: Жака Аттали обвинили в избыточных расходах на сооружение, оформление и оборудование здания ЕБРР. Наш герой покинул банк ровно 30 лет тому назад. Неустанный и непотопляемый Аттали в 1998 году основал некоммерческую организацию Positive Planet. Она стала работать во Франции и более чем в 80 странах мира, предоставляя финансирование, техническую помощь и консультационные услуги для примерно 10 тысяч микрофинансовых организаций. Основатель и руководитель Positive Planet прямо заявил о том, что целью проекта является изменение мира. Positive Planet входит в состав партнеров ВЭФ. В 2001 году Аттали стал объектом расследования по обвинению в "сокрытии активов компании, которые использовались не по назначению, и в торговле влиянием". Аттали был освобожден от руководства Positive Planet 7 октября 2009 г. Но затем последовали новые проекты, учреждение новых компаний, новые скандалы и т.д., и т.п. Об этих похождениях Жака можно написать целую книгу.



Удивительным образом в личности Жака Аттали сосуществуют такие способности и наклонности, как бизнес (причем почти всегда его бизнес-проекты оказывались с "душком"), страсть к писательству, увлеченность музыкой, большая политика, радикальное реформирование социально-экономического строя, история иудаизма и других религий и т.п.



Жак Аттали себя считает интеллектуалом, философом. Скоро число написанных им книг достигнет сотни. Каков их жанр? – Это в основном не художественная литература, не чистая философия, не футурология. Большинство своих книг Аттали называет "проектированием будущего". Он не скрывает, что рождающиеся из-под его пера идеи призваны воплощаться в жизнь. Кто и как воплощает эти идеи в жизнь, Аттали не раскрывает. Но очевидно, что его идеи берутся на вооружение, в первую очередь, кланом Ротшильдов. А, может быть, наоборот, идеи эти рождаются в головах Ротшильдов, а Аттали как пресс-секретарь их озвучивает.



Но все его способности и увлеченности несут какой-то демонический характер. Тот мир будущего, который Жак Аттали описывает в своих научных трактатах и литературных произведениях, сам Жак и некоторые его поклонники называют "утопиями". Но скорее это антиутопии.



Что-то в духе "дивного нового мира" английского писателя Олдоса Хаксли (так назывался его роман-антиутопия, изданный в 1932 году). А те проекты перестройки мира, которые предлагает Жак Аттали, можно назвать "открытым заговором" (так, между прочим, называлась книга Герберта Уэллса, изданная в 1928 году и содержавшая план радикальной переделки человечества).



Озвучивать свои планы переделки человечества Жак Аттали стал с того времени, когда сблизился с Миттераном и получил доступ к ведущим СМИ Франции. Так, в 1979 году мало тогда известный широкой публике молодой политолог Жак Аттали, выступая по французскому телевидению, изложил свою шокирующую концепцию "диктатуры здоровья". Вот выдержки из выступления: "Мы установим абсолютную форму диктатуры, при которой каждый пожелает добровольно ("свободно") соответствовать установленным нормам. Надо, чтобы каждый добровольно ("свободно") принял свой статус раба". "Эта новая форма тоталитарного общества создается с помощью медицины, принятых понятий добра и зла, отношения к смерти". Используя слово "мы", Жак Аттали, видимо, имел в виду, в первую очередь, Франсуа Миттерана и возглавляемую им Социалистическую партию.



Уже тогда он выдвинул предложение введения специальных паспортов здоровья для контроля над людьми. Эксперты общественной организации "United World International" в своем обзоре "World-wide Fascism on the horizon? Globalist plans for 2021" ("Мировой фашизм на горизонте? Глобалистские планы на 2021 год"), обсуждая перспективы введения в мире такого документа как "паспорт иммунитета", отметили: Жак Аттали был первым, кто озвучил идею подобного паспорта.



Еще более резонансным было заявление, озвученное Жаком Аттали более 14 лет назад (ведь тогда он уже был очень известной фигурой). Трибуной политика стал авторитетный французский журнал L’Express. У Жака там была своя колонка, и в ней 5 марта 2009 года он опубликовал свои "откровения". Напомню, на фоне каких мировых событий состоялась та публикация: во-первых, мировой финансовый кризис; во-вторых, эпидемия так называемого "свиного гриппа", захватившая многие страны.



Начинает Аттали с такой философской мысли: "История учит нас, что человечество существенно развивается только тогда, когда оно действительно боится: тогда оно начинает создавать защитные механизмы…". Он сетует по поводу того, что государственные деятели и политики упустили уникальную возможность начать перестройку мира, которую давали глобальный финансовый кризис и эпидемия свиного гриппа. К моменту публикации "откровений" пик и того, и другого уже был пройден. Жак Аттали полагает, что теперь надо ждать следующего кризиса и следующей эпидемии, и уж ни в коем случае государственные деятели и политики не должны сплоховать, обязаны начать радикальные действия.



"Великая пандемия гораздо более успешно, чем любая гуманитарная или экологическая проповедь убедит людей в необходимости альтруизма…", - уверен Аттали. Под "альтруизмом", как следует из контекста, понимается готовность людей идти на какие-то социально-экономические жертвы и самоограничения "в интересах человечества".



Жак Аттали призывает "извлекать уроки, чтобы до следующего неизбежного события мы создали механизмы предотвращения и контроля, а также логистические механизмы справедливого распределения лекарств и вакцин. Для этого нам придется создать глобальную полицию, глобальное хранилище [вероятно, имеется в виду создание мирового централизованного запаса медикаментов и вакцин – В.К.] и, следовательно, глобальное налогообложение".



А ради чего предлагает все это затеять Жак Аттали? – Он сам отвечает: "Тогда нам гораздо быстрее удалось бы заложить фундамент настоящего мирового правительства, чем если бы мы полагались исключительно на экономические процессы". Иначе говоря, полагаться на экономическую глобализацию как путь к созданию мирового правительства не стоит – слишком долго и ненадежно. Лучше использовать такие быстродействующие средства как "пандемии" (которые при желании не сложно организовать).



Итак, в 2009 году мировые лидеры "проспали" возможность установления диктатуры на планете. А вот к коронавирусу 2020 года мировые лидеры лучше подготовились. Ковид был подан как форс-мажор, оправдывающий ликвидацию остатков свобод человека. А также демонтаж "рыночной экономики", которая, по мнению Жака Аттали, является "питательной почвой" для демократии. На смену приходит тоталитарный режим мировой элиты и диктатура транснациональных корпораций. В идеале предстоит создание, как выразился Аттали, "централизованной глобальной распределительной экономики". Подобного рода идеи были подхвачены другим "серым кардиналом" - Клаусом Швабом, который летом 2020 года опубликовал книгу "Covid-19: The Great Reset".



Аттали философствует: во многих своих книгах он касался вопроса изменения человека и пришел к выводу, что человек сильно эволюционирует. Но, как кажется этому философу, эволюция происходит слишком стихийно и, кажется, не в том направлении. Ее надо взять под контроль. Аттали констатирует, что на протяжении длительной истории человек все более превращается в "артефакт" и "объект". Аттали любит напоминать, что уже сегодня некоторые люди наполовину состоят из протезов. Эта, по мнению французского интеллектуала, "объективная тенденция" развития человека. Его это совершенно не смущает. В духе Клауса Шваба ("Четвертая промышленная революция") Аттали приветствует синтез человека и компьютера, появление киборга, т.е. биоробота. Он даже не исключает, что итогом "объективной тенденции" может стать 100-процентный протез. Мир сможет обходиться без человека. Вместо человека будет "артефакт" и "объект", причем "правильный". В отличие от несовершенного и "неправильного" человека.



Почему-то подобные рассуждения Аттали напомнили мне роман-антиутопию Олдоса Хаксли "Дивный новый мир". Обитатели "дивного нового мира" были продуктами конвейерного производства. Производство начиналось с вне-утробного оплодотворения яйцеклетки, которая помещалась в специальную бутыль. Бутыли были разными. Конечный продукт, который сходил с конвейера имели разные характеристики. Различия программировались еще на этапе зарождения эмбрионов в бутылях. Фактически было несколько генетических кодов, с помощью которых можно было производить элиту (каста "альфа") и более низкие сословия ("бета", "гамма") вплоть до низших ("дельта" и "эпсилон"), которые уже отдаленно напоминали привычного homo sapiens.



А в чем все же различия во взглядах Аттали и Хаксли на подобные проекты конвейерного производства человекоподобных существ? В том, что Хаксли рисует "дивный новый мир" как антиутопию, предупреждает человечество. А бесноватый Жак Аттали считает этот проект идеалом, к которому надо стремиться. А чтобы проект был успешным, живых, неискусственных людей надо убивать как можно больше. Жак Аттали – "серый кардинал", который находится на службе у дьявола. Источник - завтра

