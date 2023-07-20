|Джо Байден заснул во время встречи с президентом Израиля
00:03 22.07.2023
Fox News
США
Джон Кирби назвал бессвязную речь Байдена "четким сигналом"
Джо Байден едва не заснул во время встречи с президентом Израиля и, по словам телеведущей Fox News Марты Маккаллум, не смог ясно выразить свои мысли. Отвечая на ее вопрос об адекватности американского лидера, представитель Белого дома Джон Кирби назвал выступление своего шефа предельно четким.
Марта Маккаллум: Короткий вопрос на тему Израиля, поскольку вчера в Овальном кабинете Белого дома президент Байден встречался с израильским коллегой. Один момент привлек повышенное внимание, и не он один - мы вообще часто видим нечто подобное.
Джо Байден: И мы сплотили израильтян и палестинцев на политическом уровне. И они… Э-э… Я тут вперед… м-м-м. И я… Э-э-э… И я заверил премьер-министра Нетаньяху... что наша приверженность Израилю остается непоколебимой.
Марта Маккаллум: У вас не сложилось ощущения, что есть проблемы с коммуникацией и пониманием того, что именно президент пытался сказать?
Джон Кирби: Президент выразился предельно четко, и в этом видеофрагменте он посылает однозначный сигнал руководству Израиля как в публичном, так и в частном порядке относительно того, чем мы вообще тут занимаемся.