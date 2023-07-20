Джо Байден заснул во время встречи с президентом Израиля

00:03 22.07.2023

Fox News

США



Джон Кирби назвал бессвязную речь Байдена "четким сигналом"



Джо Байден едва не заснул во время встречи с президентом Израиля и, по словам телеведущей Fox News Марты Маккаллум, не смог ясно выразить свои мысли. Отвечая на ее вопрос об адекватности американского лидера, представитель Белого дома Джон Кирби назвал выступление своего шефа предельно четким.



