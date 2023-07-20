Давно пора. Почему Кирилл не проклянет Варфоломея?

00:30 22.07.2023 Приход на Запад: РПЦ опасается раскола в православном мире

Русская православная церковь дала оценку деятельности патриарха Варфоломея



Валентин Логинов



Константинопольский патриархат оказывает давление на Русскую православную церковь с целью усилить раскол в православном мире, и такие действия предпринимаются не только в отношении приходов РПЦ за пределами России, но и внутри страны, заявили "Известиям" в РПЦ. Во время прошедшего на этой неделе Архиерейского совещания Церковь осудила раскольнические действия патриарха Константинопольского Варфоломея в Прибалтике и на Украине. О том, чем трения грозят православному миру, - в материале "Известий".



Константинополь давит РПЦ



Действия Константинопольского патриархата по созданию автокефальных церквей на канонической территории Русской православной церкви политически мотивированы и направлены на раскол в православном мире, заявил "Известиям" замглавы отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.



- Все действия Константинопольского патриархата в Литве продиктованы исключительно политическими соображениями. Константинопольский патриархат активно и бесцеремонно встраивается в истерию, связанную с "отменой русской культуры". И частью этого проекта стало оказание давления на приходы Русской православной церкви в странах и Прибалтики, и дальнего зарубежья. Поэтому Константинопольский патриархат пытается использовать этих клириков, чтобы сеять рознь между православными верующими, - сказал Вахтанг Кипшидзе.



В марте 2023 года правительство Литвы и патриарх Константинопольский Варфоломей подписали договор о сотрудничестве. В Вильнюсе считают, что этот документ заложит основу для восстановления сообщества Константинопольского патриархата в Литве. Варфоломей тогда же заявил, что видит возможности к созданию в прибалтийской стране экзархата Константинопольского патриархата.



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На состоявшемся 19 июля Архиерейском совещании РПЦ действия Константинопольского патриарха назвали антиканоническими, а планы по созданию экзархата в Литве расценили как подготовку к "очередному вторжению на каноническую территорию Русской православной церкви".



Разговоры о стремлении отделиться от РПЦ не только в Литве, но и в Латвии начались сразу после того, как в январе 2019 года был выдан томос об автокефалии раскольнической Православной церкви Украины. Однако Православная церковь Литвы, в отличие от той же Латвийской православной церкви (ЛПЦ) и канонической УПЦ, не имеет особого статуса и, по сути, представляет собой Виленско-Литовскую епархию в составе Московского патриархата.



В то же время литовской конституцией предусмотрено, что государство признает традиционные церкви и религиозные организации, к которым относится и РПЦ. При этом подразумевается признание и других церквей и религиозных организаций, если они имеют опору в обществе. Православие - вторая по численности религиозная конфессия в Литве после католичества. Численность православных составляет примерно 5% населения республики.



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Но если в Литве пока что ограничиваются договором о сотрудничестве, который, учитывая отношения Московского и Константинопольского патриархата, носит явно антироссийский характер, то латвийские депутаты в 2022 году и вовсе в срочном порядке изменили закон о православной церкви. Теперь ЛПЦ провозглашалась самостоятельной и независимой от Московского патриархата.



Нюанс в том, что в Латвии Церковь отделена от государства по конституции и парламент не может вмешиваться в ее дела. Тем не менее депутаты самостоятельно провозгласили автокефалию и предписали ЛПЦ привести свой устав в соответствие с поправками к закону. Патриарх Кирилл 19 июля в ходе Архиерейского совещания назвал независимость ЛПЦ "лжеавтокефалией".



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- Плоды такой политики Константинопольского патриархата мы видим на Украине, где дошло до того, что иерархов УПЦ заключают под стражу, происходят захваты приходов и похищения священников. Что-то в этом роде Константинопольский патриархат хочет инициировать и в других государствах, на территории которых существуют приходы Русской церкви, и борется с самим ее существованием. Это абсолютно, на мой взгляд, порочная политика, которая подрывает не только основы межправославного единства, но и ставит вопросы о нравственном измерении деятельности Константинопольского патриархата, - подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.



Риск раскола



Каноническая территория РПЦ не сводится к территориальным границам современной РФ; помимо России, Русская православная церковь имеет приходы на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Казахстане, Китае, Киргизии, Латвии, Литве, Монголии, Таджикистане, Туркменистане, Эстонии и Японии. Также существуют отдельные приходы, расположенные в разных странах мира и добровольно входящие в юрисдикцию РПЦ.



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Такое положение вещей сейчас оспаривается в том числе Константинопольским патриархатом, что может означать активизацию раскольнических движений в православном мире, сказал "Известиям" зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.



- Риск активизации действий раскольников сегодня существует везде. Константинополь даже принял в свою юрисдикцию одного московского клирика без отпускной грамоты - то есть речь идет даже о России, а не только о прибалтийских странах и Украине, - подчеркнул он.



Примечательно, что автокефалию ПЦУ к настоящему времени признали только первоиерархи Александрийской, Элладской и Кипрской церквей, но большинство православных церквей независимость новой структуры на Украине не принимают.



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В 2018 году РПЦ разорвала отношения с Константинополем и не поддерживает никаких контактов. Судя по всему, не планируется связываться с Варфоломеем и на этот раз, говорит Игорь Якимчук. "Наша Церковь будет во всех этих странах исполнять свою миссию, как и исполняла", - добавил он.



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Архиерейского совещания заявил, что раскол на Украине уже привел к открытым гонениям на УПЦ со стороны киевской власти: "Мы увидели аресты и избиения служителей Божиих, кощунство над святынями. Возбуждены и продолжаются судебные процессы против несколько архиереев. Умножились случаи изгнания из храмов православных общин. Древняя Киево-Печерская лавра находится под угрозой закрытия. Ее главные храмы - Успенский собор и Трапезная церковь - изъяты у Украинской православной церкви, в них действуют раскольники".



Более того, в постановлении Архиерейского совещания говорится, что "одним из инструментов враждебных православию политических сил стали руководители Константинопольского патриархата, ослепленные жаждой удовлетворения частных интересов и амбиций". При этом участники совещания выразили согласие с выводами документа "Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского патриархата и выступлениях его представителей", теперь текст документа должен утвердить Священный синод.



Кроме того, в РПЦ заявили, что впредь Церковь не будет признавать автокефальные структуры, которые будут создаваться Константинополем без согласия поместных церквей. Источник - Известия

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