Пекин и Москва разгадали тайны реальной политики Киссинджера? - Антуан Роша

00:32 22.07.2023 Advance

Хорватия



Киссинджер снова в Китае. Без него Китай не был бы тем, кем является сейчас. Но что, если за прошедшие годы Пекин и Москва разгадали тайны его реальной политики?



У Генри Киссинджера и его потенциальных последователей больше не осталось возможностей для вбивания клина между Китаем и Россией, пишет Advance. Автор статьи анализирует причины визита бывшего госсекретаря США в Поднебесную и делает вывод, что сейчас нет реальных шансов на раскол между Пекином и Москвой.



Антун Роша



В Пекине встретились китайский председатель Си Цзиньпин и его, как он сам говорит, "давний друг", бывший госсекретарь США и советник по национальной безопасности Генри Киссинджер.



Генри Киссинджер, который 27 мая этого года отпраздновал свое столетие, конечно, является иконой американской дипломатии, а также синонимом "реальной политики", особенного подхода, который именно он популяризировал. Хотя сам термин впервые употребил немецкий писатель и политик Людвиг фон Рохау в XIX веке, Генри Киссинджер адаптировал его к ХХ веку, в котором эта политика сыграла большую роль.



Но что такое реальная политика на самом деле? Если объяснять простыми словами, это прагматизм в политике. Реальная политика - это подход на основе реализма, прагматизма вместо опоры исключительно на идеологию. Реальная политика - это метод, на основании которого легче налаживать диалог между двумя сторонами, начавшими резко удаляться друг от друга. Тут сразу стоит отметить, что момент для визита Генри Киссинджера в Пекин выбран идеально с точки зрения реальной политики!



Ведь отношения между США и Китаем идут по нисходящей уже несколько лет, примерно со второго мандата Барака Обамы. Его преемник, Дональд Трамп, значительно обострил отношения с Китаем, начав торговую войну против Пекина. Джо Байден продолжил с того места, где остановился Дональд Трамп, и не сходит с этого пути.



Все это довольно тревожно, учитывая, что в будущем году в Соединенных Штатах Америки предстоят выборы, и, судя по всему, мы снова увидим схватку Байдена и Трампа. В сложившейся ситуации это плохо, поскольку оба они настроены против Китая весьма категорично.



Конечно, Генри Киссинджер проработал за свою карьеру в разных администрациях, и больше всего он запомнился той ролью, которую сыграл в администрации президента Ричарда Никсона. Более того, Генри Киссинджер - последний из живущих член кабинета Ричарда Никсона. Это очень важно в контексте отношений с Китаем, и не случайно, что Си Цзиньпин поздоровался с ним как с "давним другом".



Ведь именно Генри Киссинджер своим участием, можно сказать прямо, изменил историю, когда при администрации Никсона придумал план по сближению Соединенных Штатов Америки и Китая. Он удачно сыграл на китайско-советском расколе времен Сталина и Мао Цзэдуна. Китай и США сблизились, что, безусловно, помогло Вашингтону победить в холодной войне.



Вместе с тем и Китай не был бы сегодня тем, чем является, если бы не было Генри Киссинджера и процесса, который тогда начался. Благодаря экономическому сотрудничеству, налаженному тогда, Китай в итоге и стал тем экономическим гигантом, который превзошел своего "учителя". С тех пор в отношениях между Вашингтоном и Пекином царит напряженность.



Что может с этим поделать дряхлый Генри Киссинджер? Разве не остается ему лишь наблюдать, как рушится его проект, или, более того, как растет опасность еще большей эскалации, чем та, которую мы видим на востоке Европы?



Нет сомнений в том, какие у Генри Киссинджера интересы. Они, как всегда, американские. Но Генри Киссинджер, стоит признать, при каждой эскалации в последние десять лет, начиная с Сирии и заканчивая Украиной, призывает стороны к диалогу и говорит, что бесконечная эскалация никому не принесет добра. Правда, на Западе его слова выслушивают только "для порядка". Тот факт, что он - столетний заслуженный ветеран американской дипломатии, открывает ему доступ к очень влиятельным персонам, но мало кто из них в действительно ориентируется на реальную политику, ведь в противном случае конфликтов удалось бы избежать.



Например, вооруженного конфликта на Украине. Напряженная осень 2021 года создавала идеальные условия для реальной политики, но Запад просто отказался от нее. Опасения России насчет собственной безопасности были проигнорированы, и Кремлю дали понять, что Украина идет по пути в НАТО. Вскоре начался вооруженный конфликт.



Нельзя сказать, что Генри Киссинджер представляет исключительно реальную политику. Возможно, сам он так и думает, но в таком случае его прагматизм превращается в слишком растяжимое явление.



Например, в обширном интервью газете "Экономист" в мае текущего года он заявил, что Украина должна войти в НАТО и, судя по его словам, как можно скорее. "То, что сейчас говорят европейцы, на мой взгляд, безумно опасно. А говорят они следующее: „Мы не хотим видеть их в НАТО, потому что это слишком рискованно. Лучше уж вооружим их до зубов и дадим самое современное оружие". Как это вообще может сработать? Мы не должны заканчивать конфликт невыгодным образом. Можно вернуться к существовавшему ранее статусу-кво (до 24 февраля 2022 года), но главным результатом должна стать дальнейшая защита Украины со стороны Европы, чтобы не дать ей превратиться в государство-одиночку, заботящееся лишь о себе.



Будь у меня возможность поговорить с Путиным, я бы и ему сказал, что будет безопаснее и спокойнее, если Украина вступит в НАТО. Если конфликт закончится так, как многие ждут, и Россия потеряет бóльшую часть приобретенных территорий, но сохранит при этом Севастополь, мы можем, помимо недовольства России, столкнуться еще и с недовольством Украины.



Таким образом, с точки зрения европейской безопасности, Украину лучше принять в НАТО, где она не сможет принимать национальные решения по территориальным претензиям", - заявил в интервью Генри Киссинджер.



Однако воплотить сказанное им в жизнь очень сложно. Во-первых, любого рода включение Украины в НАТО - это практически прямое объявление войны Российской Федерации (при условии, что в тот момент вооруженный конфликт еще продолжается). Во-вторых, словам о том, что Путину "будет безопаснее", когда Украина станет членом альянса, Москва, возможно, еще поверила бы в начале мандата Владимира Путина лет 20 назад. Тогда поговаривали и о вступлении России в НАТО. Однако с тех пор мир радикально изменился.



Стоит отметить, что Генри Киссинджер весьма видоизменил свою позицию. В мае прошлого года в интервью "Вашингтон пост" он утверждал, что вооруженный конфликт нужно остановить тем, что Киев передаст Российской Федерации Донецк, Луганск и Крым. Через год, то есть теперь, Генри Киссинджер утверждает, что Владимир Зеленский - исключительный лидер, и прогнозирует огромные российские потери, хотя единственное, что на самом деле изменилось за прошедший год, так это тот факт, что западные страны теперь активно снабжают Украину оружием. К переменам на фронте это не привело.



Сравним заявления Генри Киссинджера об Украине (в том же интервью "Экономист" от мая 2023 года) с его словами об отношениях Китая и США.



"Мы оказались в классической ситуации, которая наблюдалась в преддверии Первой мировой войны, когда ни одна из сторон не может похвастать солидным запасом политических уступок, и любое нарушение баланса сил может привести к катастрофическим последствиям. Мы находимся на пути к конфронтации великих держав. Еще сильнее меня беспокоит тот факт, что обе стороны убедили себя в стратегической опасности со стороны другой. Крупнейшие опасности для мира сейчас - это мы двое: США и Китай. В том смысле, что у нас есть потенциал уничтожить человечество", - сказал Генри Киссинджер.



Разумеется, можно включить и Россию в "клуб" тех, кто способен уничтожить человечество. Похоже, Генри Киссинджер лучше понимает отношения между Китаем и США, чем происходящее сейчас на востоке Европы.



Интересно было бы узнать, поделился ли он своими соображениями с китайским председателем...



Китайский председатель Си Цзиньпин заявил Генри Киссинджеру, что такого "давнего друга", как он, никогда в Китае не забудут. "Китай и США снова оказались на распутье и раздумывают, куда идти дальше, и снова обе стороны должны сделать свой выбор", - заявил Си Цзиньпин Генри Киссинджеру во время встречи.



Напомнив, что Генри Киссинджер недавно отметил свое столетие, и что Китай он посещал более ста раз, Си Цзиньпин сказал, что нынешний его визит имеет "особое значение". "Китайский народ никогда не забывает своих давних друзей, а китайско-американские отношения всегда будут связаны с именем Генри Киссинджера", - сказал ему Си Цзиньпин.



Конечно, Генри Киссинджер - действительно "давний друг", и без него сегодня не существовало бы того Китая, какой мы знаем. Но Си Цзиньпин не может не понимать, что сегодня позиция Генри Киссинджера не слишком отличается от его же мнения полвека назад. Тогда Генри Киссинджер видел шанс в расколе между Пекином и Москвой и успешно воспользовался этим шансом. В процитированном интервью изданию "Экономист" он снова сказал об этом. "Я никогда не встречал российского лидера, который хорошо отзывался бы о Китае. Как никогда и не встречал китайского лидера, который хорошо отзывался бы о России", - заявил Генри Киссинджер в мае текущего года. Возможно, тут есть доля правды, и тогда это, конечно, плохая новость для российско-китайских отношений. Но даже если так, то после всех событий русские и китайцы все-таки изучили суть реальной политики и способны самостоятельно ее применять в собственных отношениях. Значит, у Генри Киссинджера и его потенциальных последователей больше не остается таких же широких возможностей для вбивания клина между Китаем и Россией, как раньше. По крайней мере, не при такой администрации, как администрация Джо Байдена. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689975120





Новости Казахстана

- Ерлан Кошанов: Новый Казахстан - ­это не дата в календаре

- Финансирование новых бизнес-проектов в обрабатывающей промышленности обсудили в Правительстве

- Кадровые перестановки

- В Астане наполнят зеленый пояс

- О центральноазиатско-арабском форуме

- "Нельзя останавливаться на сборке, нужно двигаться дальше"

- О новых и старых академиках

- Объем поставок дорожного битума из Российской Федерации в Республику Казахстан увеличен от 100 до 300 тыс. тонн в год

- О задержании заместителя акима г.Шымкент

- Председатель Комитета и руководители департаментов МЧС подозреваются в коррупции

