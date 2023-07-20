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Суббота, 22.07.2023
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О центральноазиатско-арабском форуме: очень вкусный туризм
00:41 22.07.2023

О центральноазиатско-арабском форуме
Д.Ашимбаев: Интересно, что итоговое Совместное заявление ни одна из пяти президентских пресс-служб не стала публиковать, что очень характерно. Про перспективы инвестиционного форума, который просили Туркменистан и Кыргызстан, или "Совместного совета инвесторов" в Самарканде, который инициировал Узбекистан, ничего слышно не было

Данияр Ашимбаев, 20 июля

В Саудовской Аравии прошел очередной саммит в уже немного надоедающем формате "президенты Центральной Азии+".
К богатым арабам обычно принять летать по нескольким причинам:
во-первых, просить деньги (т.е. привлекать инвестиции);
во-вторых, демонстрировать показную религиозность для собственного населения и - на всякий случай - для внешних игроков;
в-третьих, воспользовавшись оказией, провести небольшой отпуск на теплых пляжах (но это обычно в марте бывает).
Изучать участившиеся саммиты особенно интересно по официальным сайтам президентов.
Казахстан обсуждал инвестиции, нефть, зеленую энергетику и логистику (ТМТМ и "Север-Юг"). Таджикистан из всех сил привлекал хоть какие-нибудь инвестиции.
Бердымухамедов предложил создать Совещание министров иностранных дел, Транспортный комитет, Торговую палату, Экологический совет и Культурный диалог, а заодно провести Первые Международные спортивные игры, Медицинский конгресс и Первый инвестиционный форум. Такой же форум, только не в Туркменистане, а в Кыргызстане, предложил провести Жапаров. Президент Кыргызстана пригласил "партнеров из стран Залива" принять участие в совместной реализации "мега-проекта" по строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.
Мирзиеев, в свою очередь, пригласил их принять активное участие в проекте по строительству Трансафганской железной дороги, которая "соединит государства Залива с Центральной Азией по кратчайшему маршруту".
Глава Узбекистана поставил "вопрос совместной борьбы в рамках Организации исламского сотрудничества с наблюдаемыми в мире случаями исламофобии".
Интересно, что итоговое Совместное заявление ни одна из пяти президентских пресс-служб не стала публиковать, что очень характерно. Про перспективы инвестиционного форума, который просили Туркменистан и Кыргызстан, или "Совместного совета инвесторов" в Самарканде, который инициировал Узбекистан, ничего слышно не было, хотя следующий саммит в этом формате заполучил все-таки Мирзиеев, назвав нынешний саммит "историческим".
А вот по части пафоса в освещении мероприятия всех уделали туркмены: "Участие Президента Сердара Бердымухамедова в Саммите в формате "Совет сотрудничества арабских государств Залива – Центральная Азия" стало очередным подтверждением дальновидного и ответственного подхода нейтрального Туркменистана к вопросам двустороннего и многостороннего взаимодействия, укрепления диалога мира и доверия, позитивных процессов в региональных и международных отношениях. Озвученные главой государства инициативы призваны придать долгосрочный характер и устойчивость всему комплексу межгосударственного и межрегионального партнерства, обоснованного исторически и востребованного современными реалиями, что отвечает целям общего благополучия, процветания и прогресса".

Источник - nomad.su
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689975660


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