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Гидроэнергетика Таджикистана балансирует между большими возможностями и острыми проблемами
00:45 22.07.2023

Гидроэнергетика является главным источником энергии в Таджикистане. По этому показателю страна занимает восьмое место в мире. Для поддержания текущего уровня генерации Таджикистану нужно модернизировать около 80 % мощностей в стране. Об основных перспективах и вызовах гидроэнергетического сектора Таджикистана читайте в статье сотрудниц дирекции международного сотрудничества Минэнерго России Надежды Князевой и Марии Козыревой.

Становление ГЭС в Таджикистане

Становление гидроэнергетики как основы ТЭК Таджикистана обусловлено природно-географическими факторами, поскольку свыше 50 % гидроресурсов Центральной Азии сосредоточено именно в этой стране. Первые ГЭС в Таджикистане начали строиться в 1930-е годы. Мощность Варзобской ГЭС-1, которая стала первой в стране, составляла всего 7,4 МВт. В 1956 году на реке Сырдарье была запущена более крупная - Кайраккумская ГЭС, потом был сооружен каскад из станций Перепадная, Головная, Центральная на реке Вахш.

В конце 1970-х годов запущены самая большая в Таджикистане и во всем Центрально-Азиатском регионе Нурекская ГЭС, Байгазинская, Сангтудинская ГЭС-1 и ГЭС-2, а также положено начало строительства Рогунской ГЭС.

Крупнейшие ГЭС Таджикистана

К началу 1990-х Таджикистан накопил потенциал не только для обеспечения энергией самой республики, но и для ее экспорта.

Потенциал ГЭС сегодня

Основной потенциал гидроресурсов Таджикистана сосредоточен в бассейнах рек Пяндж, Вахш, Каферниган и Зеравшан. Согласно данным ЕАБР, по гидроэнергетическому потенциалу Таджикистан занимает восьмое место в мире, но использует лишь 4–5 %. В стране насчитывается 11 крупных и средних ГЭС и порядка 300 малых. В 2021 году общая мощность ГЭС Таджикистана превысила 5274 МВт.

Выработка электроэнергии на 90 % осуществляется за счет гидростанций, в связи с чем в Таджикистане уровень выбросов CO2 на 1 кВт•ч генерируемой электроэнергии один из самых низких в мире.

При реализации технического потенциала, а также осуществлении планов по модернизации электросетевой системы республика может значительно нарастить экспорт электроэнергии в соседние страны.

Вызовы для энергетики Таджикистана

Помимо очевидных выгод от развития гидроэнергетики, наблюдается и ряд сопутствующих проблем. Зависимость Таджикистана от гидроэнергетики делает его уязвимым к возникновению сезонной нехватки электроэнергии из-за того, что мощностей тепловых станций крайне недостаточно для балансировки возникающего в зимний период дефицита воды в резервуарах ГЭС.

В таких условиях около миллиона человек могут быть отрезаны от доступа к электроэнергии на продолжительный период времени. Этот вызов становится все более острым в связи с таянием ледников Памира, которые формируют необходимый сток воды.

Другая проблема - изношенность и устаревание гидроэнергетической инфраструктуры. Большинство действующих ГЭС были построены в советский период, и сейчас необходимо проводить комплексные работы по их реабилитации.

При этом недостаточный приток инвестиций и недофинансирование проектов мешают Таджикистану повысить надежность энергосистемы. Одной из ключевых причин здесь выступает низкий уровень тарифов на электроэнергию и маленькая доходность от ведения бизнеса.

Чтобы привлечь инвесторов, правительство Таджикистана освобождает их от налога на прибыль, предоставляет таможенные льготы, наделяет особым юридическим статусом. Проекты активно финансируют международные банки развития. Иностранные компании непосредственно заняты в строительстве гидротехнических сооружений. Например, итальянская компания Webuild S.p.A. занимается проведением работ по строительству плотины Рогунской ГЭС, а американская General Electric осуществляла поставки высоковольтного оборудования для Сангтудинской ГЭС-1.

Российские компании также участвуют в модернизации ГЭС Таджикистана. На средства России при содействии ПАО "Интер РАО" было завершено строительство Сангтудинской ГЭС-1, которая в настоящее время обеспечивает 12 % совокупной выработки электроэнергии в стране.

Кроме того, дочернее предприятие группы "РусГидро" - АО "Институт Гидропроект" с 2009 г. оказывает консультативно-инжиниринговые услуги по завершению строительства Рогунской ГЭС.

Полную версию статьи "Гидроэнергетика Таджикистана: потенциал сегодня и возможности завтра" читайте в журнале "Энергетическая политика".
Гидроэнергетика Таджикистана: потенциал сегодня и возможности завтра
Надежда КАЗЕЕВА
Начальник отдела двустороннего сотрудничества Дирекции международного сотрудничества, Российское энергетическое агентство Минэнерго России
Мария КОЗЫРЕВА
Главный специалист отдела двустороннего сотрудничества Дирекции международного сотрудничества, Российское энергетическое агентство Минэнерго России
https://energypolicy.ru/gidroenergetika-tadzhikistana-potenczial-segodnyai-vozmozhnosti-zavtra/regiony/2023/13/19/

Источник - ia-centr.ru
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