По следам Мирзозавров и Регарозавров. Кто обитал на территории западного Таджикистана миллионы лет назад?

00:53 22.07.2023 Сайфиддин Караев, Asia-Plus



А вы знаете, что один из подвидов ископаемого ящера, оставившего свой след на территории Ширкентского парка, назван Мирзозавром в честь таджикского поэта Мирзо Турсунзаде?







Следы динозавров в Ширкентском парке



Недавно группа журналистов в рамках пресс-тура Комитета по охране окружающей среды побывала в историко-природном парке "Ширкент". Расскажем, что мы там увидели.



Природный парк "Ширкент" был создан в 1993 году для сохранения флоры и фауны, занесенной в таджикскую Красную книгу, а также охраны культурных ценностей, особенно следов динозавров, и развития экологического туризма. Территория парка составляет 3 тысячи га.



"Ширкент" приглашает туристов



В советское время в Ширкентском ущелье были проложены несколько туристических троп, которые связывали маршруты с Узбекистаном и Фанскими горами. Но с распадом СССР и установлением границ между новыми независимыми странами старые туристические маршруты потеряли свое значение.



В настоящее время Комитеты охраны окружающей среды и туризма совместно разработали новые маршруты. Одна из целей экотура, организованного Комитетом, как раз и было знакомство журналистов с туристическим потенциалом природного парка "Ширкент".



"В целях развития туристической отрасли в парке будет построена гостиница и другая необходимая инфраструктура", - рассказал по этому поводу директор ширкентского парка Маъруф Шарифов.



По его словам, до начала пандемии сюда приезжали туристы из Великобритании, Германии и Швейцарии, чтобы увидеть красивые горные пейзажи и следы динозавров. Он надеется, что в скором времени возобновится приезд зарубежных гостей. Пока же парк посещают местные туристические группы, иногда бывают гости из Узбекистана.



В парке работает 7 специалистов и охранников, они не только охраняют территорию парка, а также служат проводниками для путешественников. Их услуги бесплатные, пока не разработан прейскурант, да и в первые годы не нужно брать деньги у путешественников за оказываемые услуги, считает руководство парка.



Где находится река Ширкент?



Ширкент - небольшая река в южных отрогах Гиссарского хребта на территории города Турсунзаде. Она образуется из трех крупных притоков – Сандал, Хазорхона и Харкуш.



Ширкент примерно в три раза меньше реки Варзоб в среднем его течении. Долина Ширкента протягивается с севера на юг на расстояние около более 50 км и затем сливается с рекой Каратаг вблизи с границей с Узбекистаном.



Общая площадь бассейна реки приблизительно 300 км, средняя высота долины - 2500 м (вблизи устья - 800 м). В долине встречаются альпийские луга, арчовые леса, а также тополя, клены, ивы, березы.



По тропам на берегах реки обычно двигаются чабаны, которые везут на ослах продукты к своим кошарам в высокогорье. Они говорят, что путь к истокам реки занимает более суток.



В среднем течении русло реки сжимается узким, практически непроходимым каньоном, который чабаны обычно огибают.



Это место достаточно хорошо освоено туристами. Пользуясь старыми тропами, можно достигнуть кишлака Пашмикухна и далее выйти в верховья реки Каратаг и дойти до Искандеркуля.



Что можно увидеть в Ширкентском ущелье?



Часть долины реки входит в территорию природного парка "Ширкент" и находится под особой охраной государства. Внимание туристов могут привлечь уникальная природа и историко-геологические объекты как на территории парка, так и вокруг него.



Здесь большое число редких археологических объектов и уникальных памятников неживой природы. Особо выделяются пещеры, каньоны, экзотические скалы, водопады.



Другие геологические памятники дают представление о доисторическом прошлом района. Среди них заслуживают отдельного упоминания уникальные следы динозавров - ископаемых ящеров мезозойской эры.



По количеству известных местонахождений этих отпечатков долина реки Ширкент занимает ведущее место не только в Таджикистане, но и в мире.



Следы динозавров



По словам ученых, Гиссарский хребет является молодой горной системой. В мезозойской эре здесь было море, потом в течение миллионов лет горы выросли, и вода ушла далеко на юг.



Окаменевшие следы динозавров встречаются в трех местах.



Самое близкое – "Ширкент-1" было открыто в 1963 г. и расположено в достаточно близко к населенному пункту. Тогда ученые описали 9 отпечатков ног динозавра длиной в полметра, шириной в 30 см. Стопы динозавра четырехпалые. Но сейчас сохранились 5, остальные разрушились полностью, другие заметны только при тщательном осмотре.



Лишь после подсказок научного сотрудника Академии наук, который проводил здесь исследования, некоторые из нас вскарабкались на скалу и сделали снимки.



Примерно в 7 км вверх от восточного берега реки – второе местонахождение следов динозавров. По общему количеству ископаемых отпечатков (более 300) и своим размерам оно является наиболее значительным в Таджикистане и одним из крупнейших в мире.



Тут выделяется три типа трехпалых следов, они различны по размерам и вероятно принадлежат нескольким видам динозавров.



"Их называют Ширкентозаврами и Регарозаврами, и это принято мировым научным сообществом", - объяснил сотрудник парка.



Чтобы попасть во второе местонахождение туристу нужно как минимум 3-4 часа идти в вверх в горы, преодолев три больших подъема. Но тропинки безопасные, лишь бы обувь не подвела.



По рассказам нашего гида, выше по течению реки, на берегу притока Харкуш есть третье местонахождение. Там около 30 отпечатков лап весьма крупного ящера, получившего научное название Харкушозавр. Но сюда могут попасть либо экстремалы, либо хорошо подготовленные туристы.



Один из подвидов ископаемого ящера, оставившего свой след на территории парка, назван Мирзозавром в честь таджикского поэта Мирзо Турсунзаде.



"Ученые определили, что здесь встречаются следы нескольких видов гигантских ящеров, так как их аналогов не нашли больше нигде в мире, решили дать им названия, - объяснил директор парка Шарифов. - Так появились местные названия этих динозавров".



Стоянки древних металлургов



На территории парка открыты человеческие стоянки с древнейших времен до позднего средневековья.



К их числу относятся остатки средневековых горно-металлургических промыслов по добыче и переработке руд черных и цветных металлов.



По остаткам печей ученые заключают, что горнорудное производство в долине Ширкента достигло расцвета в раннем средневековье. Таким памятником являются остатки мастерских, где ковали оружие и инструменты.



Правда, попасть в верховьях реки за один день невозможно.



Но по пути ко второй группе следов есть стоянка позднего средневековья. Сохранился большой плоский камень, напоминающий жернов, с углублением в середине. Видимо, в нем обмолачивали зерно для муки.



Он находится под сенью большого дерева, путники могут расстелить на нем коврики и отдохнуть - спокойно помещается 4-5 человека.



Ширкентский барьер



В долине Ширкента известно более 40 памятников неживой природы, основное место среди которых занимают геологические.



Неогеновые породы слагают здесь отчетливый уступ, получивший название Ширкентского барьера. Высота барьера на всем его протяжении (около 12 км) измеряется сотнями метров.



Ширкентский барьер изобилует различными формами "руинного" рельефа, образованного в результате разрушения некогда единого скального массива. Наиболее распространенными элементами рельефа являются скалы причудливых очертаний.



Это научное описание местности. А по-народному их называют "саллой", то есть чалмой. Дело в том, что они напоминают развернутую чалму - головной убор местных стариков.



Водопады и источники парка



По пути к первому месту нахождения следов, вблизи кишлака Ширкент есть минеральный источник, который издавна посещают жители региона и считают священным.



Ранее это место посещали преимущественно по средам, сейчас эта традиция ушла в небытие. Вода чистая, слабо минерализованная, слегка пахнет сероводородом.



По всей долине реки, а также по соседним узким ущельям часто встречаются небольшие водопады, которые придают ландшафту неповторимый эстетичный вид. А число источников не счесть – только по пути ко второму месту следов динозавров мы заметили 5-6 таких источников.



Природа Ширкента



Уникальность природы просто не описать. Великолепные арчовники с 5-6 видами можжевельника, миндаль, шиповник, клен, боярышник, дикая яблоня, гигантские платаны, разные виды разнообразных лекарственных трав – все это произрастает в этом удивительном крае.



По словам директора историко-природного парка, из представителей фауны в экосистеме обитают снежный барс, бурый медведь и сибирский горный козел.



Животный мир парка состоит из 30 видов млекопитающих, около 140 видов перелетных и оседлых птиц, нескольких видов рептилий.



В долине реки Ширкент, как в части парка, так и за его пределами встречаются гроты и пещеры, самые знаменитые из них: Бибишер, Мадраса-камар, Мумие-камар. Из этих камаров (пещер) местные путешественники добывают лечебный воск - мумие.



По возможности и желанию туристы могут посетить эти места, но отметим, что они находятся далеко от населенных пунктов. Лучше посоветоваться с администрацией парка, чтобы вам выделили гида.



Приятного путешествия! Источник - Азия-Плюс

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