Засевшие в РосПарламенте клишасы не дали в обиду "беженцев" галко-пугачевых

07:10 22.07.2023

Сенаторы от Крыма и Севастополя попали под грубую коллективную обструкцию – но у них нашлись и защитники

Елена Острякова . 21.07.2023



Сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР Сергей Цеков, Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин и Ольга Бас внесли в Госдуму законопроект, где предлагается распространить механизм прекращения гражданства РФ в ряде случаев на лиц, которые приобрели его по рождению.



К документу они приложили пояснительную записку, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР Сергей Цеков, Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин и Ольга...



Среди подпадающих под закон случаев: отказ от присяги, совершение преступления (или подготовка к нему), действия, создающие угрозу национальной безопасности РФ. Гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию ВС РФ, за призывы к экстремизму.



Против законопроекта резко выступил сенатор Андрей Клишас. Он подчеркнул его антиконституционность и упрекнул коллег за непрофессионализм.



"Если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность", – написал Клишас.



Напомним, что в апреле российский парламент внес изменения в закон "О гражданстве", согласно которым за преступления можно лишить гражданства жителей Крыма и других жителей новых регионов, а граждан по рождению нельзя.



"Итак, новые граждане России не захотели быть гражданами второго сорта и потребовали уравнять себя с гражданами старыми, урожденными. Но уравнять не в правах, а в бесправии. Через то постигаем, что интеграцию новых соотечественников в политико-правовое пространство РФ можно считать успешной. Они все правильно поняли", – констатировал политолог Вадим Шумилин.



"В целом это нормальная ситуация, когда недавно натурализованные граждане проявляют больший – за неимением лучшего слова – патриотизм, чем имеет место в среднем по популяции. Другое дело, что некоторые доходят в своем патриотизме до безобразия и вообще людоедства, которое в перспективе делает проблематичной жизнь их (новых) сограждан, включая, так сказать, и старослужащих", – поддержал коллегу Станислав Бышок.



"Можно вывезти человека из деревни хохляндии (и даже сделать сенатором) – деревню хохляндию из человека нет!(с) Клишас) точно высказался относительно этих деятелей, продвигающих антиконституционные законы. Где подписаться за их отставку?", – продолжил травлю еще один эксперт Алексей Мартынов.



На сторону сенаторов из новых российских регионов встал политолог Павел Данилин.



"Если есть отчетливый запрос общества на изменение тех или иных норм закона, то эти изменения надо произвести. Также считаю, что лишение гражданства для таких, как Галкин, Пономарев и прочие мрази – это, как минимум, хороший сигнал. Раньше гражданство прекращали попроще – пулей в затылок. Сейчас, когда мы живем в более вегетарианские (по крайней мере, внешне) времена, возможность государства отказаться от изменников Родины хотя бы таким вот образом, без пули в затылок – это сугубо необходимое право", – написал он.