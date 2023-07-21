 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 22.07.2023
07:37  Sabah: Главная цель НАТО – прибыли американского ВПК
07:34  Генпрокуратура Таджикистана объявила веб-журнал Pamir Daily News экстремистской организацией
07:30  В Казахстане посадили на 1,5 года представителя узб-клана олигархов Шодиевых. Нонсенс!
07:28  Турции отказали в поставке истребителей вопреки сделке по Швеции, - НГ
07:18  В Казахстане в очередной (пятый?) раз создана "Партия зеленых"
07:10  Засевшие в РосПарламенте клишасы не дали в обиду "беженцев" галко-пугачевых
06:58  В России нужны массовые проверки мигрантов и наведение порядка, - Сергей Козлов

00:53  По следам Мирзозавров и Регарозавров. Кто обитал на территории западного Таджикистана миллионы лет назад?
00:45  Гидроэнергетика Таджикистана балансирует между большими возможностями и острыми проблемами
00:41  О центральноазиатско-арабском форуме: очень вкусный туризм
00:32  Пекин и Москва разгадали тайны реальной политики Киссинджера? - Антуан Роша
00:30  Давно пора. Почему Кирилл не проклянет Варфоломея?
00:03  Джо Байден заснул во время встречи с президентом Израиля
Пятница, 21.07.2023
20:30  Жак Аттали - маленький негодяй Западного мира, - В.Катасонов
19:15  США ввели санкции против четырех компаний из Кыргызстана
19:12  О новых и старых академикахKZ, - Д.Ашимбаев
19:03  5 колонна ликует. В Москве задержан "за экстремизм" Игорь Стрелков
13:03  Око за око. В Швеции опять сожгли коран, в Багдаде сожгли посольство Швеции
12:58  Какие месторождения в Узбекистане и Казахстане интересны Китаю? - Мария Хвостова
12:28  В Узбекистане варварски уничтожен археологический памятник "Марказтепа"
12:24  Ошские нравы. Руководитель ОАО "Ошэлектро" забил битой (насмерть) адвоката
11:26  Воды в Казахстане станет еще меньше. Астана ищет выход и виноватых
11:24  Бери шинель... В России упростили получение ВНЖ взамен на контракт с ВС РФ
11:17  В Кыргызстане введут режим ЧС в энергетике сразу аж до 2026 года. Это как?
10:56  Почему глобализм провалился? - Джоэл Коткин
10:02  "Русский" банкир Тиньков - анатомия предательства
09:51  Решится ли НАТО на прямую войну с Россией, - Вадим Трухачев
09:48  Эрдоган сделал России несерьезное предложение по закупу самолетов-амфибий Бе-200
09:36  ТуркмВласти созывают 24/09 свой чудный гос-орган "Халк Маслахаты", теперь в нем есть еще и "Совет старейшин"
09:32  Миграционную службу Туркменистана возглавил подполковник Аманмухаммет Сазаков
08:56  Под "крышей" зерновой сделки, - Юрий Борисов
08:33  VIP-отдых сына Камчыбека Ташиева и племянницы Садыра Жапарова взбудоражил кыр-общественность
08:31  Кыргызский дуумвир (младший хан) Ташиев запретил министрам отдыхать на Иссык-Куле и брать отпуска
02:03  Снявшаяся для журнала Playboy госсекретарь Франции Шьяппа ушла в отставку (фото)
01:24  Прозападный поворот - самоубийство для Турции, - адмирал Джем Гюрдениз
01:00  Киев втягивает Исламабад в схватку с Москвой,- НГ
00:43  Хватит ли у Швеции посольств на все сожженные Кораны? - СП
00:27  Притоны Ташкента. В тихом омуте махаллей...
00:24  Ургенч. Зав узбдетдомом продавала воспитанниц чиновникам для сексуальных утех: Число фигурантов дела может увеличиться
00:11  Центральная Азия нашла выход в Залив. Лидеры пяти республик встретились в Саудовской Аравии с арабскими коллегами
00:09  Между Россией и Ираном пробежали три острова. Тегеран ждет от Москвы моральной компенсации, - "Къ"
Четверг, 20.07.2023
19:39  Возмущенные сожжением Корана багдадцы взяли штурмом и подожгли шведское посольство. И это правильно!
19:36  Третье уголовное обвинение против Трампа может потонуть в бюрократической волоките, - МК
19:20  Кыргызстан примет меры, чтобы санкционные товары не пересекали границу, - Жапаров
19:12  Скончался Кевин Митник - самый известный хакер в мире
14:27  В Кыргызстане начались съемки исторической кино-эпопеи "Барсбек-каган"
14:22  Тимоти Смарт - новый посол Великобритании в Ташкенте
14:15  Скончался актер театра и кино, народный артист Узбекистана Толиб Каримов
13:58  В Ташкенте после драки умер 20-летний блогер-миллионник Asad Algo (Асадбек Арзикулов)
13:57  Россия выделяет $15 миллионов на программу школьного питания... Кыргызстана. Свои детишечки все сыты?
13:47  Торговля России окончательно развернулась на восток и юг
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Засевшие в РосПарламенте клишасы не дали в обиду "беженцев" галко-пугачевых
07:10 22.07.2023

Сенаторы от Крыма и Севастополя попали под грубую коллективную обструкцию – но у них нашлись и защитники
Елена Острякова . 21.07.2023

Сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР Сергей Цеков, Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин и Ольга Бас внесли в Госдуму законопроект, где предлагается распространить механизм прекращения гражданства РФ в ряде случаев на лиц, которые приобрели его по рождению.

К документу они приложили пояснительную записку, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Сенаторы от Крыма, Севастополя и ЛНР Сергей Цеков, Екатерина Алтабаева, Сергей Колбин и Ольга...

Среди подпадающих под закон случаев: отказ от присяги, совершение преступления (или подготовка к нему), действия, создающие угрозу национальной безопасности РФ. Гражданства могут лишить, например, за дезертирство, за дискредитацию ВС РФ, за призывы к экстремизму.

Против законопроекта резко выступил сенатор Андрей Клишас. Он подчеркнул его антиконституционность и упрекнул коллег за непрофессионализм.

"Если федеральный политик, в том числе сенатор Российской Федерации, вносит закон, который противоречит Конституции, Основам конституционного строя, то для такого политика это серьезное основание задуматься, может ли он занимать свою должность", – написал Клишас.

Напомним, что в апреле российский парламент внес изменения в закон "О гражданстве", согласно которым за преступления можно лишить гражданства жителей Крыма и других жителей новых регионов, а граждан по рождению нельзя.

"Итак, новые граждане России не захотели быть гражданами второго сорта и потребовали уравнять себя с гражданами старыми, урожденными. Но уравнять не в правах, а в бесправии. Через то постигаем, что интеграцию новых соотечественников в политико-правовое пространство РФ можно считать успешной. Они все правильно поняли", – констатировал политолог Вадим Шумилин.

"В целом это нормальная ситуация, когда недавно натурализованные граждане проявляют больший – за неимением лучшего слова – патриотизм, чем имеет место в среднем по популяции. Другое дело, что некоторые доходят в своем патриотизме до безобразия и вообще людоедства, которое в перспективе делает проблематичной жизнь их (новых) сограждан, включая, так сказать, и старослужащих", – поддержал коллегу Станислав Бышок.

"Можно вывезти человека из деревни хохляндии (и даже сделать сенатором) – деревню хохляндию из человека нет!(с) Клишас) точно высказался относительно этих деятелей, продвигающих антиконституционные законы. Где подписаться за их отставку?", – продолжил травлю еще один эксперт Алексей Мартынов.

На сторону сенаторов из новых российских регионов встал политолог Павел Данилин.

"Если есть отчетливый запрос общества на изменение тех или иных норм закона, то эти изменения надо произвести. Также считаю, что лишение гражданства для таких, как Галкин, Пономарев и прочие мрази – это, как минимум, хороший сигнал. Раньше гражданство прекращали попроще – пулей в затылок. Сейчас, когда мы живем в более вегетарианские (по крайней мере, внешне) времена, возможность государства отказаться от изменников Родины хотя бы таким вот образом, без пули в затылок – это сугубо необходимое право", – написал он.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1689999000


Новости Казахстана
- Ерлан Кошанов: Новый Казахстан - ­это не дата в календаре
- Финансирование новых бизнес-проектов в обрабатывающей промышленности обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- В Астане наполнят зеленый пояс
- О центральноазиатско-арабском форуме
- "Нельзя останавливаться на сборке, нужно двигаться дальше"
- О новых и старых академиках
- Объем поставок дорожного битума из Российской Федерации в Республику Казахстан увеличен от 100 до 300 тыс. тонн в год
- О задержании заместителя акима г.Шымкент
- Председатель Комитета и руководители департаментов МЧС подозреваются в коррупции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  