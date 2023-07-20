В Казахстане в очередной (пятый?) раз создана "Партия зеленых"

07:18 22.07.2023

Партию зеленых переименовали

Партию зеленых переименовали Фото: Instagram/baytaq_partiyasy

На III внеочередном съезде политсоветом Казахстанской партии зеленых принята резолюция съезда, сообщает Zakon.kz.

21 июля состоялся III-ий внеочередной съезд Казахстанской партии зеленых, который был инициирован Политическом советом партии. В нем приняли участие представители всех 20 регионов, зарегистрированных в Казахстане.



Из выдвинутых на областных конференциях 80-ти делегатов в рабочей конференции приняли участие 61, которые представляют все регионы страны.



В ходе съезда обсудили ряд вопросов и приняли решения, которые закрепили в резолюции.



"В резолюции говорится об изменении названия – Партия зеленых Казахстана. Местоположение партии будет находиться в Алматы. Кроме этого, в устав партии внесли изменения, касающиеся коллективного способа управления с четырьмя сопредседателями".

В партии обновили состав Политсовета, а также избрали новый состав Контрольно-ревизионной комиссии.



Отмечается, что партия намерена утвердить план действий по финансовому учету, поддержке и развитию региональных организаций и других вопросов.



В партии также создадут Консультационный совет при Политсовете с включением представителей от всех 20 регионов Казахстана.



На съезде также решили утвердить ряд мер, направленных на выполнение поручений президента и реализацию законных прав казахстанцев.



Оксана Житникова