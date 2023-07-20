Турции отказали в поставке истребителей вопреки сделке по Швеции, - НГ

07:28 22.07.2023

Эрдоган не переубедил своих противников в Конгрессе

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Сенатор Роберт Менендес считает проблему с поставками Турции F-16 комплексной.

Один из наиболее влиятельных сенаторов Роберт Менендес отказался менять подходы к проблеме поставок Турции новых истребителей F-16. Считалось, что именно принципиальное согласие президента Реджепа Тайипа Эрдогана принять Швецию в НАТО, которое было получено на саммите в Вильнюсе, откроет путь для верификации "самолетной" сделки Конгрессом. Однако, как дает понять Менендес, от Турции хотят добиться гарантий для Греции: между соседями регулярно вспыхивают споры по поводу границ. Это заставляет сомневаться в прочности соглашений между Анкарой и Вашингтоном.



О том, что турецкому руководству не стоит рассчитывать на немедленную покупку новых истребителей четвертого поколения, сенатор-демократ заявил в разговоре с военным порталом Defense News.



"Я всегда говорил, что ратификация шведской заявки, которая должна произойти естественным образом, не является обязательным условием того, почему я отменю запрет на F-16, – пояснил Менендес. – Есть проблемы посерьезнее, чем конкретно эта". В предыдущих комментариях он давал понять, что ищет "способ обеспечить прекращение агрессии" Анкары против ее соседей. Сенатор, от чьего согласия зависит сделка с F-16, подчеркивал, что устойчивое затишье, в частности, должно установиться в отношениях между Турцией и Грецией.



Любая безусловная уступка Турции может иметь весомые последствия для репутации Менендеса. В его родном штате Нью-Джерси проживает шестая по величине греко-американская община и четвертая по размеру армяно-американская.



Критиков Турции в Конгрессе уже взволновало то, что Анкара может получить истребители, просто сняв запрет со Стокгольма. Представители греческих и армянских фракций на Капитолийском холме направили письмо госсекретарю Энтони Блинкену, призвав ввести "четкие и существенные механизмы", которое бы предусматривали откат в вопросе с F-16, "если Турция примет участие в действиях, угрожающих или подрывающих интересы США в сфере национальной безопасности и единство НАТО". "Несмотря на то, что мы приветствуем нынешнюю паузу в дестабилизирующих действиях Турции в регионе, важно подчеркнуть, что правительство Эрдогана не изменило свою политику", – говорится в послании к шефу дипведомства.



На вильнюсском саммите Эрдоган дал формальное согласие на прием Швеции в Североатлантический альянс, несмотря на свои попытки увязать этот вопрос с совершенно другим досье – давним стремлением Турции к евроинтеграции. "Наша встреча с Байденом в рамках саммита НАТО была очень продуктивной, – заявил турецкий лидер по итогам переговоров. – Что касается продажи самолетов F-16, то позиция Байдена и его администрации действительно склоняется в пользу нашей страны. И сам Байден, и глава Госдепартамента сказали, что занимаются вопросом и следят за его реализацией". Турецкий лидер в то же время выражал сожаление, что "самолетный" вопрос в Вашингтоне идет в жесткой увязке с расширением НАТО.



Как сообщали источники Middle East Eye, сделка между Западом и Эрдоганом по поводу Швеции состояла из двух частей. С одной стороны, Вашингтон пообещал продавить поставку F-16 в Конгрессе. С другой – Канада согласилась снять оружейное эмбарго против Турции. Оттава долгое время имела претензии к Анкаре, в том числе потому, что канадские системы визуализации были обнаружены на беспилотниках, задействованных в Карабахе. О том, что этот вопрос поднимался в Вильнюсе, сообщали источники телеканала ТРТ в Минобороны Турции. "Введение союзниками экспортных ограничений не является уместным или приемлемым. Это также негативно сказывается на силе и эффективности НАТО", – подчеркивали неназванные военные представители.



Наблюдатели допускают, что серьезное недоверие у членов Конгресса могла вызывать и имеющаяся у Эрдогана возможность затянуть процесс ратификации шведской заявки в Великом национальном собрании (парламенте). Турецкий законодательный орган ушел на каникулы на минувшей неделе. Они должны продлиться до октября. Впрочем, как замечает агентство Bloomberg, парламентский комитет по иностранным делам остался функционировать, согласно общему решению законодателей. Гипотетически это открывает возможность для ратификации. Вопрос только в политический воле Эрдогана и готовности Стокгольма предотвращать такие антирелигиозные акции, как сожжение Корана. Именно это чуть не разрушило весь диалог.



Конгресс, по-видимому, склонен отделять друг от друга два вопроса – поставку Турции новой партии из 40 истребителей F-16 Block 70 и модернизацию уже имеющегося у нее на вооружении авиапарка. После того как в апреле Госдепартамент анонсировал решение предоставить Анкаре оборонные товары и услуги для поддержки старых F-16 и соответствующего оборудования, Менендес не стал блокировать эту сделку на сумму 259 млн долл. По его словам, это было вопросом качественного взаимодействия и коммуникации между союзниками по НАТО.