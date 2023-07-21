В Казахстане посадили на 1,5 года представителя узб-клана олигархов Шодиевых. Нонсенс!

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Казахстанский бизнесмен Орифджан Шадиев получил срок за махинации с банковским залогом

21.07.23

Казахстанского бизнесмена Орифджана Шадиева приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы за ущерб, причиненный Asia Credit Bank, в размере 16,7 млрд тенге ($37,6 млн). Соответствующий вердикт вынес Алмалинский районный суд Алматы, передает Tengrinews.



Согласно приговору, который есть в распоряжении редакции, Шадиев осужден по статье "Злоупотребление полномочиями" (ст. 250, часть 2 УК РК). Помимо срока, который бизнесмен будет отбывать в колонии минимальной безопасности, ему пожизненно запрещено занимать должности руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником финансовой организации.



Вместе с бизнесменом осужден его помощник Михаил Соловьев. Его тоже признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к году лишения свободы.



Приговор еще не вступил в законную силу. Защита бизнесмена сообщила "Курсиву", что планирует обжаловать его.

По данным следствия, в 2019 году Шадиев заключил соглашение с владельцем Asia Credit Bank Нурболом Султаном о покупке акций банка. Однако для этого необходимо было погасить кредиты пяти компаний. Шадиев взял на себя заемные обязательства (16,7 млрд тенге) и купил акции. Долги были обеспечены семью земельными участками в Алматы, общая стоимость которых составила свыше 25 млрд тенге ($56 млн). В 2021 году Шадиев и его помощник Соловьев решили заменить их на один участок со сфальсифицированной завышенной рыночной стоимостью в 46,8 млрд тенге ($105 млн).



Журналист Михаил Козачков у себя в Telegram-канале уточнил, что на замену залога обратила внимание Ликвидационная комиссия Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, которая взяла на себя управление Asia Credit Bank после отзыва у него лицензии. "...В процессе оценки было установлено, что участок, поставленный в залог, не стоит 46 миллиардов, поскольку его целевое назначение - крестьянское хозяйство. А в документах было указано, что там можно строить индивидуальное жилье. Но с крестьянским хозяйством на этой земле можно сеять и разводить скот, а вот коттеджи и таунхаусы не построишь. Это и сказывается на стоимости участка. Кто-то внес изменения в документацию, но целевое назначение официально поменять не смог", - написал журналист.



В суде Шадиев признал вину, но заявил, что умысла причинять ущерб банку у него не было. Соловьев признал вину частично. Согласно приговору, осужденные должны возместить причиненный банку ущерб в 16 млрд тенге.



Орифджан Шадиев - племянник сооснователя и совладельца ENRC Патоха Шодиева. В 2021 году он занимал 40-е место в списке "50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана" журнала Forbes. Издание указывает, что Шадиев имеет доли в ТОО "One & Top", ТОО "PRIME System KZ" и ТОО "Integra Construction KZ" (бывшее "Жол Жондеуши"). Через ТОО "PRIME System KZ" владеет итальянской строительной компанией Todini Costruzioni Generali.