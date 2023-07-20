Генпрокуратура Таджикистана объявила веб-журнал Pamir Daily News экстремистской организацией

07:34 22.07.2023

20.07.23



Сетевое издание Pamir Daily News признано в Таджикистане экстремистской организацией, а его деятельность запрещена на территории республики. Соответствующее сообщение опубликовано 19 июля на официальной странице Генеральной прокуратуры страны.



Отметим, что решение Верховного суда Таджикистана по иску Генпрокуратуры о признании Pamir Daily News экстремистской организацией и запрете его деятельности было вынесено 14 июня нынешнего года. То есть, теперь это решение вступило в законную силу.



"Доводим до сведения граждан, что сотрудничество с этой экстремистской организацией, ее руководителями и членами в любой форме является незаконным, а совершение конкретных действий в их интересах влечет за собой уголовную ответственность", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.



Согласно Уголовному кодексу Таджикистана, за участие в организации, признанной судом экстремистской, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.



О причинах, по которым Генпрокуратура обратилась с иском против Pamir Daily News, не говорится.



Тем временем источник "Озоди" (таджикское бюро Радио Свобода, признанного в РФ иноагентом) в Pamir Daily News заявил, что издание продолжит свою работу.



Добавим, что запрещенный веб-ресурс специализируется на новостях, касающихся Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), где власти регулярно проводят силовые операции против местных жителей, а также на новостях о жизни памирских диаспор за пределами Таджикистана.



"Объявив наше издание вне закона, власти Таджикистана пытаются полностью заглушить обратную связь из ГБАО, где продолжают проводить аморальную, безответственную политику, направленную на этноцид и выдавливание памирцев за пределами их исторической родины. Но этому не бывать!", - говорится в заявлении редакции издания, опубликованном в связи с решением о запрете.

Pamir Daily News не первое сетевое издание, объявленное властями Таджикистана экстремистским. В марте 2020 году Верховный суд Таджикистана запретил базирующийся в Праге информационный ресурс "Ахбор", постановив, что его контент служит интересам "террористов и экстремистов".



Международные журналистские и правозащитные организации регулярно критикуют Таджикистан за ограничение свободы слова и давление на независимых журналистов и блогеров.



За последний год в Таджикистане восемь журналистов и блогеров были приговорены к тюремным срокам от семи до 21 года по обвинению в сотрудничестве с экстремистскими организациями.