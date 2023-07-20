Sabah: Главная цель НАТО – прибыли американского ВПК

07:37 22.07.2023

"Реальные интересы США на Украине выходят далеко за рамки того, чей флаг развевается над Крымом или Киевом"



"В последние дни американские неоконсерваторы и глобалистская команда Сороса никак не нарадуются. Они утверждают, что заставили НАТО забыть о поражениях, понесенных после 11 сентября 2001 года, обеспечив дальнейшее усиление альянса под предлогом украинского кризиса, и нашли возможность возродить Империю США, развязав с Россией войну без единого выстрела", – пишет ежедневная турецкая газета Sabah.



Американские аналитики и политики из всех слоев общества в последнее время тоже чувствуют заметный прилив самоуверенности, отмечает автор статьи Берджан Тутар.



Грей Андерсон (Grey Anderson) и Томас Мини (Thomas Meaney) открыто выражают этот факт в своей статье "НАТО – не то, за что оно себя выдает", опубликованной в The New York Times.



Авторы подчеркивают, что основной целью альянса с момента его основания в 1949 году было не предотвращение агрессии с Востока или продвижение демократии, и добавляют: "Главная цель НАТО – вписать Западную Европу в проект мироустройства под руководством США".



Во время холодной войны США в обмен на гарантии безопасности вмешивались во все дела своих европейских союзников, от торговли до культурной жизни.



Таким образом, Европа, как земельный участок, стала центром Империи США после окончания холодной войны.



Однако четыре года назад НАТО оказалась на грани "смерти мозга", на что обратил внимание президент Франции Эммануэль Макрон. При этом военная операция России на Украине стала для него "поцелуем жизни". После Финляндии, альянс планирует принять в свои ряды и Швецию, а члены блока начали наращивать военные расходы.



"Столкнувшись с вероятностью раскола Европы из-за России, президент США Джо Байден в прошлом году говорил о проекте "натофикации всего континента" при необходимости для предотвращения этого риска.



Однако НАТО с момента своего создания никогда не было заинтересовано в накоплении своей военной мощи.



Даже в разгар холодной войны не было уверенности в том, что альянс отразит советское вторжение.



Ведь даже ядерное оружие континента находилось под контролем США", – говорится в статье.



Главная цель Североатлантического альянса – это удержание американского военно-промышленного сектор на плаву. НАТО по-прежнему служит этой цели и действует так, как задумано Соединенными Штатами.



Так, с российской операцией на Украине вновь усилилась тенденция покупки Европой американских вооружений. В то время, как Старый континент перевооружается, США пожинают плоды.



"Хотя НАТО снова делает себя главным инструментом защиты Запада, примечательно, что это происходит без ущерба для американцев и европейцев. Парадоксально, но, пока проливается украинская и российская кровь, вошь США и НАТО опять напитывается ею. С этой точки зрения текущий кризис - не что иное, как средство восстановления имиджа Соединенных Штатов.



Ведь реальные интересы США на Украине выходят далеко за рамки того, чей флаг развевается над Крымом или Киевом", – заключает Sabah.