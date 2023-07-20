Мы не отдаем воду Казахстану - только согласно внутреннему потреблению, - министр Кирэнергетики Ибраев

08:08 22.07.2023

Предыстория: Более 40% водных ресурсов в Казахстан поступает из соседних стран, нехватка воды будет только расти, - Минэкологии РК

Tazabek - Мы не отдаем воду Казахстану. Об этом сегодня, 21 июля 2023 года, во время брифинга в Бишкеке сказал министр энергетики Таалайбек Ибраев.



"На сегодняшний день у нас с Учкургана идет вода - та вода, которую мы потребляем внутри страны - примерно 370 кубометров или 37 млн кВт.ч в сутки. Это я примерно говорю. 420 кубометров бывает. У нас такого никогда не было. Я думаю, что в жаркую погоду вода дойдет до 40 млн кВт.ч в сутки. 90 МВт мы вырабатываем на ТЭЦ, остальную электроэнергию вы вырабатываем на наших ГЭС. Мы не даем дополнительно воду ни Узбекистану, ни Казахстану. Только выработанный в 37 млн объем мы спускаем с Учкургана. У нас нет обязательства, чтобы мы дополнительно давали воду. Согласно внутреннему потреблению мы отдаем. У нас есть подписанный протокол. Никто его не может оспорить. Согласно этому протоколу, мы работаем на сегодняшний день. У нас нет такой возможности сбрасывать воду в холостую, потому что на Токтогульской ГЭС работает всего 2 гидроагрегата, а 2 агрегата находятся на капитальном ремонте", - сказал он.



Министр напомнил, что на Токтогульской ГЭС работает новый 4-й агрегат и 2-й агрегат.



Он добавил, что реконструкция двух агрегатов идет, согласно графику.



"Рабочие, дай Бог, в августе спустят колесо. Я думаю, что к ноябрю мы должны завершить реконструкцию. На двух новых и на 2 старых агрегатах мы должны пройти зиму. Я еще раз повторю, вода уходит, согласно внутреннему потреблению", - сказал он.

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