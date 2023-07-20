КирГКНБ громит клан Кутмановых, схомячивших все что можно в Минприроды страны

10:02 22.07.2023

ГКНБ возбудил дело по деятельности экс-министра Динары Кутмановой: Задержаны коллеги, родственники и домработник, ее сын объявлен в розыск

ГКНБ продолжает расследование уголовного дела по фактам коррупции в отношении должностных лиц Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора и работников Фонда развития природы.



По данным следствия, с 2021 года по настоящее время на реализацию проектов по защите природы и экологии ежегодно выделяется 3 млн 700 тыс. долларов за счет средств ЗАО "Кумтор Голд Компани" (325 млн сомов). По данным спецслужб, общая сумма финансирования за 3 года составила 969 млн 568 тыс. сомов. Из указанных денег Фонд развития природы выдала физическим и юридическим лицам 789 млн 568 тыс. сомов в рамках 110 проектов по защите и охране природы.



Как рассказали в ГКНБ, в деятельности Фонда выявлены факты нецелевого использования выделяемых средств. В частности, между фондом, Минприроды и ИП "Ходжаев" по предварительному сговору без проведения тендера заключен прямой договор поставки 1000 комплектов специальной одежды на общую сумму 34 млн сомов. В ГКНБ отметили, что незаконное заключение договора лоббировалось бывшим министром природы Динарой Кутмановой, а ИП "Ходжаев" является близким другом сына Кутмановой.



"Согласно заключению экспертизы Торгово-промышленной палаты, стоимость спецодежды не превышает на рынках страны 11 млн сомов, разница в размере 23 млн сомов была присвоена семьей Кутмановой", - считают в ГКНБ.



По версии спецслужб, три заседания экспертной комиссии проходили под давлением и лоббированием интересов аффилированных организаций со стороны Кутмановой. По указанию бывшего министра четвертое заседание проведено формально, без фактического участия членов комиссии, что "подтверждено свидетельскими показаниями должностных лиц Минприроды".



"Из 110 профинансированных проектов на текущем этапе проверены 22 проекта, большинство из которых не соответствует назначению и финансирование осуществлено по имеющимся заранее договоренностям т.е. одобрены и профинансированы без проведения экологической и иных экспертиз, определения целесообразности и актуальности. Отдельные проекты являлись предлогом для прямого вывода бюджетных средств", - подчеркнули в ГКНБ.



Также сотрудники Госкомитета нацбезопасности получили "прямые показания о непосредственном вмешательстве" в работы Минприроды и фонда развития природы сына Кутмановой - Кемеля Кутманова и получения им т.н. "откатов" в размере 10% от суммы финансирования проектов. Согласно показаниям директора Фонда, Кутманов-младший получил откаты от 5 субъектов предпринимательства на сумму свыше 17 млн сомов.



Также, согласно признательным показаниям сестры Кутмановой А.Г.А., Кутманов-младший получил 7 млн 560 тысяч сомов по проекту ОФ "Жашыл Мурас", который был "лишь поводом для вывода денежных средств".



Сестра бывшего министра была задержана и отпущена под домашний арест в связи с признанием вины и возмещением нанесенного ущерба.



"Другим фактом является перечисление 23 млн сомов на счет ОФ "Э.К." для строительства мини-ГЭС в Чуйской области. Директором ОФ "Э.К." является подставным лицом и фактически работает домработником у экс-министра. Установлено, что из выделенных 23 млн сомов, 15 млн сомов присвоены семьей Кутмановой.



С момента возбуждения уголовного дела задержаны и привлечены в качестве обвиняемых следующие лица:



- экс-первый заместитель Минприроды - председатель экспертной комиссии С.К.Р. Водворен в СИЗО ГКНБ;



- экс-заместитель Минприроды И.Б.М. Водворен в СИЗО ГКНБ;



- директор Чуйского регионального управления Минприроды - член экспертной комиссии К.Т.К. Водворен в СИЗО ГКНБ;



- директор Фонда развития природы К.Ж.Т. Водворен в СИЗО ГКНБ;



- специалист по мониторингу экологических проектов Фонда О.у.Э. Отпущен под домашний арест;



- сестра Кутмановой - А.Г.А.;



- индивидуальный предприниматель Х.Ш.Т. - близкая связь семьи Кутмановой. Водворен в СИЗО ГКНБ;



- директор ОФ "Э.К." М.А.М. - фактически домработник Кутмановой. Водворен в СИЗО ГКНБ.



В рамках следствия устанавливают других причастных. С самой Кутмановой планируется провести следственные мероприятия.