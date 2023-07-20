Дурной пример... Сегодня Коран жгут в Дании

13:24 22.07.2023

Возле здания посольства Ирака в Копенгагене в пятницу, 21 июля, прошла акция с сожжением копии Корана и осквернением государственного флага республики. Как уточняет ТАСС, демонстративное сожжение священной книги мусульман устроили члены экстремистской группировки "Датские патриоты" (Danske Patrioter).



Отмечается, что все происходящее возле посольства члены группировки транслировали на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).



На опубликованном в сети видео с места событий видно, как один из "Датских патриотов" поджег копию Корана, после чего его сторонник истоптал флаг Ирака. По данным агентства, в акции участвовали не более пяти человек.



Ранее Ирак отреагировал на аналогичный инцидент в Швеции и обратился к Организации исламского сотрудничества (ОИС), попросив провести экстренное заседание из-за акта осквернения Корана в Стокгольме.



28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Около здания разорвали и сожгли Коран. Беженец из Ирака в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег. В Евросоюзе осудили произошедшее, но подчеркнули, что отстаивают свободу выражения мнений.