"Клаузевиц и пустота". Вышла честная книга об Украинской войне 2022-2? гг.

14:14 22.07.2023 Выпущено второе издание нашумевшей книги об СВО "Клаузевиц и пустота"



Михаил Рябов



Бывший глава министерства госбезопасности ДНР Андрей Пинчук выпустил второе издание своей нашумевшей книги "Клаузевиц и пустота", где напрямую рассказывает о проблемах в ходе СВО, вызвавших "непростые решения", "перегруппировки" и "жесты доброй воли". Автор (выступает под псевдонимом Михаил Головлев) сам принимал участие в боевых действиях в Харьковской области, которую русская армия была вынуждена покинуть в начале прошлой осени.



"ПолитНавигатор" сегодня публикует главу, посвященную анализу сражения за Бахмут (Артемовск) на Донбассе.



Главным символом весенней кампании – 2023 являются ожесточенные бои за город Бахмут, он же Артемовск, хотя, с учетом цены вопроса, более справедливым после восстановления было бы назвать его "Вагнером".



Итак, рассмотрим диспозицию боев.



Сражение за Бахмут к лету 2023 года стало самым длительным в ходе СВО, постепенно приобретая все большее символическое, политическое, а в дальнейшем и оперативно-тактическое значение.



Предполагаем, что взятие Бахмута было изначальной целью более комплексного плана российского Генштаба, который, вероятно, планировал финальное окружение группировки ВСУ в Краматорске и Славянске.



Дело в том, что бахмутско-соледарская агломерация – это важный транспортный узел с соответствующими трассами. И если бы подразделения российской армии смогли взять соседний Северск и удержать его, то после овладения Бахмутом, на обширном участке появлялась возможность организовать оборону, опираясь на дорогу "Бахмут-Северск" и добившись таким образом оперативно-тактического наступательного преимущества. Взятие города открывало прямую дорогу на Краматорск, расположенный в 25 километрах.



В свою очередь бои за город Северск велись, в основном, силами луганских вооруженных сил и приданных российских подразделений, начались в июле 2022 года. Более того, 13 июля 2022 года было заявлено об успешном заходе в город и даже о контроле над ним.



Однако вся история СВО, с самых ее первых дней, наполнена различными примерами захода в населенные пункты с последующей невозможностью развить наступление и надежное удержание.



Так случилось и с Северском. К сентябрю подразделения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и украинского батальона "Донбасс" отодвинули линию соприкосновения к окраинам Верхнекамянки, ЛНР, что пресекло дальнейшие попытки взятия города.



Так что, возможно, последующие бои за Бахмут были частью старого и в дальнейшем утерявшего актуальность оперативного плана российского Генштаба.



Однако ожесточенность и сосредоточение ресурсов в Бахмуте создали новую стратегическую реальность, из-за огромных потерь обеих сторон названную в дальнейшем "Бахмутской мясорубкой". Соответственно именно Бахмут позволил связать в одной точке те украинские силы, которые в период оперативной паузы могли будировать другие участки фронта.



Основные боевые действия с 8 октября 2022 года велись подразделением, ставшим известным как "частная военная компания "Вагнер" (ЧВК "Вагнер" – они же "Оркестр", "Музыканты", "Компания", "Контора"), первоначально, в период 2014-го – начала 2015 гг, являющимся добровольческим ротно-тактическим подразделением из числа сотрудников прекратившей до этого существование российской фирмы "Славянский корпус", собранным для участия в защите Луганской Народной Республики и получившим в дальнейшем активное развитие в Сирийской кампании, позже в ходе боевых действий в Ливии, в других африканских странах.



Если в начале Спецоперации ЧВК "Вагнер" фактически представляла собой специальное пехотно-штурмовое подразделение уровня бригады под брэндом коммерческой структуры, аффилированной с государственными российскими интересами, то в дальнейшем компания трансформировалась в полноценный комбинированный военный корпус, по некоторым параметрам близкий к отдельной армии, со своими танками, артиллерией, системами ПВО и авиацией в составе 12 штурмовых отрядов батальонного типа, авиагруппы и т.д.



Таким образом, после украинского контрнаступления в Харьковской области штурм Бахмута потерял первоначальный смысл, что не остановило руководителя "Вагнера" Евгения Пригожина, который в неформальной логике пошел на принцип "в выполнении задачи заднюю не даем", доказывая свое отличие от строевых и прочих подразделений вне зависимости от общей диспозиции.



Здесь следует учитывать и то, что вопрос взятия Бахмута обострился еще к июлю 2022 года, когда были заняты практически все населенные пункты ЛНР, что требовало дальнейшего движения в сторону Славянска, Бахмута и Соледара (в дальнейшем, 25 января 2023 года взятого "Вагнером").



В этой связи кадровые российские войска стремились повышать свой потенциал, местами достигнув по отчетам пятикратного превосходства, требуемого по военной теории для гарантированного наступления, и начали движение, которое, как мы помним, не дало полного планируемого результата.



Фактически первые бои за Бахмут развернулись с 17 мая 2022 года, во взаимоувязке и следствием с предыдущей битвой за небольшой город Попасную, площадью около 29 км², но превращенный в мощный украинский укрепрайон. Город имел стратегическое значение, с его позиций обстреливалась остальная территория ЛНР.



Одним из подразделений, ведущих с 19 марта 2022 года бои за Попасную, являлось ЧВК "Вагнер", которое изначально понесло значительные потери в двух своих выделенных на штурмы отрядах, однако смогло отмобилизоваться и во взаимодействии с другими воинскими формированиями выполнить боевую задачу, освободив Попасную и заняв трассу "Бахмут - Лисичанск".



Логичным продолжением боев за Попасную стало взятие Бахмута.



Приоритетом боевых действий вокруг Бахмута являлся контроль над ведущими в город трассами. В этом смысле был продемонстрирован пример практической реализации теории изоляции театра военных действий в условиях донбасской специфики, с ее плотной застройкой, значительным количеством прилегающих поселений, открытой равнинной местностью.



Штурм начался 1 августа 2022 года и первоначально велся не только "Вагнером", но и другими армейскими частями, в основном, сражавшимися не в самом городе, но в прилегающих населенных пунктах и территориях.



Уже к 7 августу Бахмут был взят в полукольцо.



Бои шли с переменным успехом. Так, 12 августа российские силы были вынуждены отступить от пригородных поселков Яковлевка, Кодема, Вершина и Веселая Долина.



Связано это было с тем, что значительная часть отступивших состояла из мобилизованных граждан ЛНР, которых, ввиду недостаточной стойкости, пришлось менять на дополнительные силы "Вагнера", вновь выдвинувшегося в атаку.



Это дало свой результат и привело к занятию сел Клиновое, Новолуганское и Углегорской ТЭС, дальнейшему продвижению по трассе "Т1302" из Соледара. Наступление различными армейскими структурами и непосредственно "Вагнером" осуществлялось с трех направлений: Горловка - юго-запад, вдоль трассы "Т0513", Соледар - северо-восток, вдоль "Т1302", Клиново - Вершина, вдоль "М-03" и "Е40".



Однако уже к 21 августу 2022 года общий наступательный потенциал армейских строевых подразделений был исчерпан.



Здесь демонстрировалась известная проблема российского военного искусства в условиях СВО: отсутствие гарантированных штабных механизмов конвертации тактических успехов в оперативные или стратегические результаты.



С этого времени бои на долгое время приняли позиционный характер.



Только к 19 января 2023 года российские войска захватили ключевое село Клещеевку, при этом наступление произошло не в рамках сражения за Бахмут, а за соседний городок Соледар (как потенциальный плацдарм боев за Авдеевку, что имело значение для защиты от обстрелов Донецка).



К 12 февраля бойцы ЧВК с северной стороны города освобождают поселок Красная Гора, разбивая один из основных узлов обороны в треугольнике Подгорное – Прасковиевка – Красная Гора.



С 14 февраля 2023 года развивается новый этап боев за Бахмут, уже, преимущественно, силами ЧВК, которые 3 марта 2023 года в поселке Хромово на последней остававшейся дороге, использовавшейся до этого ВСУ для снабжения в Бахмуте, разрушили мост с твердым покрытием, благодаря чему для украинского снабжения оставались доступны только грунтовые пути, соединяющие неповрежденные участки двух шоссе.



Начался частичный отвод отрядов ВСУ из района Забахмутка, что характеризовало собой финальные бои за город.



7 марта 2023 года украинские силы провели контролируемое отступление, и 8 марта силы ЧВК "Вагнер" полностью заняли территорию к востоку от реки Бахмутка (Забахмутку).



По состоянию на 18 марта 2023 года ЧВК контролировала около 70% территории города, а на 16 апреля министерство обороны РФ сообщило о захвате штурмовыми отрядами "Вагнера", при фланговой поддержке ВДВ России, двух кварталов на северо-западной и юго-восточной окраинах; таким образом, к 19 апреля было взято под контроль около 90 процентов Бахмута.



Важным рубежом для украинцев являлись железнодорожные пути, а факт удержания пусть даже небольшой части города давал комплексный эффект: с одной стороны, демонстрацию Украиной силы духа и оружия, что стимулировало мощную внешнюю поддержку и внутреннюю консолидацию, с другой – сохранение плацдарма для возможной быстрой контратаки.



9-10 мая 2023 года ВСУ пытались переломить обстановку, проведя несколько локальных наступательных ударов, но, в основном, не в отношении "Вагнера", а поддерживающих его подразделений минобороны России.



Так, 3-я отдельная бригада ВСУ выбила с плацдарма канала "Северский Донец – Донбасс" подразделения свежесформированной в 2022 году 72-й мотострелковой бригады ВС РФ.



Затем украинские войска к северо-западу от Бахмута атаковали части 4-й бригады ЛНР (бывшее луганское ополчение), что, однако, благодаря опытности бригады, успехом не увенчалось, и в свою очередь, привело к отступлению 60-й и 93-йомбр, 241-й бригады теробороны ВСУ из юго-западных окраин.



20 мая Бахмут был взят "Вагнером".



24 мая 2023 года глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что из завербованных 50 тысяч заключенных (так называемых бойцов с литерой "К") в боях за Бахмут погибло 10 тысяч – около 20% от набранного личного состава. Также погибло 10 тысяч штатных бойцов ЧВК. Потери украинской стороны в боях за Бахмут Пригожин оценил в 50 тысяч убитыми и 50-70 тысяч ранеными.



В ходе постоянных ожесточенных боев в адрес "Вагнера" в СМИ и Интернете периодически высказывались упреки в том, что идут лобовые атаки вместо окружения города.



Однако, в отличие от, например, Угледара, компактно и изолированно расположенного в поле, Бахмут представлял собой город, вытянутый и окруженный большим количеством более мелких населенных пунктов, что исключало сплошную изоляцию.



При этом украинские войска, благодаря западным артиллерийским и мощным радиолокационным системам имели преимущество в контрбатарейной борьбе, что не давало возможности обеспечить адекватную защиту на открытой, рассеченной поселениями местности, превращая бойцов в удобную и практически беззащитную цель.



Своими полностью задействованными в штурмах силами, "Вагнер" обеспечить такое сплошное окружение уже не мог, так как, вопреки теоретическим канонам, численность наступающих примерно соответствовала, а иногда даже была меньше, чем у обороняющихся. В этом смысле городская застройка давала штурмовикам преимущества защиты.



Попытки усилить ЧВК другими добровольческими подразделениями нередко приводили к новым проблемам. Так, в публичное пространство попали видеозаписи с коллективными рассказами о паническом оставлении позиций вследствие плохой командирской работы и снабжения бойцами добровольческих отрядов "Факел" и "Поток", сформированных, со слов руководителя "Вагнера" и бойцов, администрацией ПАО "Газпром".



ЧВК пользовалась поддержкой стратегической армейской авиации, получила усиление 305-й артиллерийской бригадой, 137-м полком ВДВ. На флангах поддерживалась 57-й бригадой и 6-м казачьим полком ЛНР.



Для обороны Бахмута в ВСУ под общим руководством командующего Сухопутными войсками Украины Сырского было сформировано соединение "Бахмут" из четырех группировок: в Славянске 67-я бригада, в Северске 81-я и 66-я бригады, и по одной в городах Часов Яр и Константиновка в составе подразделений спецназа, десантников и подразделений территориальной обороны.



В определенный период "Вагнер" получил дополнительные преференции в виде систем "Краснополь", права запрашивать поддержку ударами оперативно-тактических комплексов "Искандер" и крылатых ракет "Калибр", проводить вербовку в штурмовые подразделения заключенных из российских тюрем.



Однако позже ситуация изменилась, существенно обострились проблемы снарядного снабжения всех российских подразделений, а сам "Вагнер" потерял крупный склад боеприпасов, уничтоженный целевым ракетным украинским ударом.



С 28 декабря 2022 года бойцы "Вагнера" публично объявили о нехватке боепитания.



Так, по расчетам Пригожина, при линии боевого соприкосновения в 40 километров, занятой ЧВК в Бахмуте, подразделению по классическим расчетам требуется 80 000 снарядов в сутки.



Пригожин заявил о получении ЧВК только 10-15% от потребности, что резко увеличивало потери личного состава и снижало штурмовую эффективность.



Публичные требования снабжения боепитанием резко усугубили взаимоотношения "Вагнера" с руководством российского минобороны, что в дальнейшем привело к выводу "Вагнера" из Бахмута и обострению информационных и общественно-властных процессов вокруг него.



Украинская сторона отмечала серьезное отличие в эффективности "Вагнера" от обычных российских армейских подразделений:



1.Применение сплошной круглосуточной аэроразведки, в том числе с помощью дронов с тепловизорами.



2.Создание тематических ночных штурмовых групп, оснащенных ночной оптикой и тепловизионными прицелами, численностью в 10-20 бойцов, с лучшим по отношении к общей массе и более слаженным уровнем подготовки.



3.Создание групп закрепления численностью до 50 бойцов для захода на захваченную позицию в случае успешной атаки впереди идущей штурмовой группы.



4.Проведение перед атакой полноценной прицельной артиллерийской подготовки, координируемой беспилотниками и использующей цифровые устройства обеспечения.



5.Управление атакой через наблюдение из дронов.



Цитата украинского офицера:



"Цель "Вагнера" – уменьшить потери и достигнуть внезапности. Ключевым элементом действий "Вагнера" являются дроны, через которые происходит весь цикл боевого управления", а также сопутствующие атаке:



– артиллерийские удары по позициям, старания "размягчить" оборону, выбить тяжелое вооружение;



– применение противотанковых ракетных комплексов для поражения украинских позиций, в том числе ПТРК "Корнет" с тепловизионным прицелом;



– в случае неудачной атаки "вагнеровцы" подвергают украинскую позицию артиллерийскому обстрелу;



– дневные и ночные атаки могут осуществляться в одном направлении.



6.Значительное внимание уделяется налаживанию взаимодействия между штурмовыми группами и расчетами АГС (автоматический гранатомет станковый).



Цитата: "вагнерá не всегда заходили в эффективный штурм под артý, им хватало прицельной стрельбы с СПГ и АГС для вполне удачной работы… От рубежа атаки, к которому идет скрытное движение, "вагнеровцы" пытаются добежать до украинских окопов и закрепиться в них. Наступление сопровождается корректируемым через дрон минометным обстрелом. Если местность позволяет подойти ближе, то окопы могут попытаться брать без артиллерии, с наскока".



7.В этой связи бронетехника и артиллерия перестали быть средством прорыва в тактике "Вагнера", как это было ранее.



Бронетехника движется на отдалении и поддерживает штурмующих огнем, поскольку, украинская цитата: "в ЧВК ее берегут, в отличие от людей".



8.Основная нагрузка стала ложиться на пехоту, которая должна уметь действовать самостоятельно.



9.Собственный алгоритм обучения построен не на повышении уровня подготовки (это почти невозможно сделать при ограниченных сроках на обучение), а на модернизации системы и тактики управления боем.



10.Использование экспериментальной цифровой тактической системы управления боем.



11.Украинские источники так описывали планирование штурмовых операций "Вагнера":



– командиры рисуют план наступления в обычной навигационной программе;



– наступающих разделяют на штурмовые группы, у каждой из которых свой маршрут и задача, которые тоже прописаны в навигаторе. Таким образом с пути не сбиваются даже неподготовленные бойцы;



– движение групп контролируют беспилотники, штаб операции получает все данные в онлайне. При необходимости группы получают команды на остановку или движение.



Цитата: "Причем, даже попав под прицельный огонь, штурмовые группы без команды не уходят, самостоятельный отход разрешается только для раненых. Самовольный уход без команды или без ранения карают расстрелом на месте".



12.Атакующих поддерживают огнем не только артиллерийские орудия, но и ударные дроны "Ланцет".



13.Большую роль играет симбиоз автоматических гранатометов и минометов.



Клаузевиц: "В зависимости от принятой точки зрения приходится равно удивляться как экстраординарным последствиям, которые имели некоторые победы, так и ничтожности результатов, которые дали другие.



Здесь нетрудно различить три вопроса: 1) влияние на само орудие победы, а именно – на полководцев и их армии, 2) влияние на заинтересованные государства и, наконец, 3) подлинный результат, складывающийся из того, как скажутся эти влияния на дальнейшем ходе войны.



Тот, кто остановится лишь на ничтожной разнице между потерями, понесенными на поле сражения убитыми, ранеными, пленными и отнятыми орудиями победителем и побежденным, тому последствия, вытекающие из этого ничтожного явления, покажутся совершенно непонятными; тем не менее обычно все тут вполне естественно.



Ясно, насколько армия, находящаяся в таком состоянии, будет ослаблена в качестве инструмента и как мало можно рассчитывать на то, чтобы она в этом расслабленном состоянии, которое, как уже сказано, находит новых врагов во всех обычных трудностях, сопряженных с войною, оказалась в состоянии вернуть новым усилием утраченное. Перед сражением между обеими армиями существовало кажущееся или действительное равновесие; это равновесие теперь нарушено, и необходима внешняя причина, чтобы снова его восстановить; всякое новое напряжение сил без такой внешней точки опоры поведет лишь к новым потерям.



Таким образом, в самой скромной победе над главной массой вооруженных сил заключается толчок к постоянному понижению чашки весов, пока новые обстоятельства не дадут другого оборота всему делу. Если такие обстоятельства далеки и если победитель – неутомимый враг, обуреваемый жаждой славы, преследующий высокие цели, то требуется выдающийся полководец и превосходный, закаленный во многих боях воинский дух армии, чтобы не дать окончательно прорваться бушующему потоку перевеса сил, но умерить его порыв мелким многократным отпором до тех пор, пока сила победы не истощится у предела определенных достижений.



…Очерченные воздействия победы всегда имеются налицо, и они возрастают с интенсивностью победы, возрастают тем больше, чем больше сражение было сражением генеральным, т. е. чем больше в нем была сосредоточена вся вооруженная сила, а в вооруженной силе – вся сила государства.



Без отваги и предприимчивости полководца самая блестящая победа не даст крупных результатов; но еще скорее истощается сила победы от обстоятельств, если они будут противодействовать ей во всем своем объеме и силе.



Война в целом исходит из предпосылки человеческой слабости, и против нее она и направлена". Источник - politnavigator.net

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