Бедный Рюрик! Почему исконно русские земли заселяются мигрантами

14:28 22.07.2023 Первый шаг к деоккупации нашей страны - роспуск изжившего себя СНГ



Сергей Ветошкин



Новости о преступлениях трудовых мигрантов, их разборок между собой и с коренным населением России в последнее время звучат почти ежедневно. Конфликты возникают все чаще. Начали образовываться анклавы, в которых граждан России фактически нет. Уже есть предприятия, где россияне в трудовом коллективе в меньшинстве, и мигранты местное население просто выживают. Взять то же такси, курьерские службы, ЖКХ и т. д.



Мигранты выкупают себе жилье целыми микрорайонами, дети понаехавших начинают вытеснять россиян из школ, государство тратит огромные деньги на образование и лечение нетитульного населения, оккупировавшего страну. При этом из России в республики бывшего СССР текут финансовые потоки…



О росте криминогенности уже не первый раз говорит глава СКР Александр Бастрыкин. По данным МВД, в 2022 г. иностранцы совершили 40,2 тыс. преступлений, что на 10,3% выше показателя 2021-го. Большинство злоумышленников (32,9 тыс.) оказались из стран СНГ. По словам Бастрыкина, "среди нелегальных мигрантов получают распространение экстремистские настроения", участились случаи сопротивления полиции и нападения на сотрудников. В январе-феврале 2023-го мигранты совершили у нас в стране 7 тыс. преступлений, на 9,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов, ссылаясь на статистику МВД РФ.



А теперь посмотрим, что происходило с населением России за последние 20 лет. Итак, численность населения: 2001 г. - 146,3 млн, 2023 г. - 146,4 млн. Как видим, за 22 года она не выросла, а это уже первый признак неблагополучия.



Следующий показатель - "рождаемость и смертность". 2000 г.: родилось 1266800 чел., умерло - 2225332, естественная убыль населения - 958532. 2021 г.: родилось 1398253 чел., умерло - 2441594, естественная убыль - 1043341.



Коренное население страны вымирает, пополнение идет за счет внешних источников - мигрантов.



Посмотрим на динамику их прибытия в Россию. Обратимся к данным Росстата. Миграция населения в РФ составила: в 2000 г. - прибыло 2662329 человек, убыло - 2420574, миграционный прирост - 241755 человек, в 2021 г. - прибыло 4277442 человек, убыло - 3847540 человек, миграционный прирост - 429902 человек. По сравнению с 2000-м в РФ стало прибывать вдвое больше мигрантов, и в 1,5 раза увеличился отток коренного населения. Выходит, что политика направлена на его замещение мигрантами из Азии.



А что с рождаемостью в нашей стране? К сожалению, не нашел сведений, как обстоит дело у коренного населения и среди мигрантов. А это очень важные показатели. Вновь обратимся к Росстату. Числа родившихся детей на 1 женщину: 2012 г. - 1,691, 2021 г. - 1,505. Как видим, коэффициент снижается. Цифры говорят о том, что желание женщин рожать, а мужчин - иметь детей убывает. Что не удивительно при настоящем экономическом положении.



Конечно, межгосударственная миграция в мире является естественным процессом, но для защиты национальных интересов необходимо четко определить законодательно, кто нам нужен, для чего и на какой период времени. Однако государство фактически устранилось от решения вопроса, не имея ни тактики, ни стратегии, не расставляя приоритетов национальной политики и не разделяя коренное население России и мигрантов. Все это приводит к социальной напряженности, которая в условиях СВО нарастает.



Все изменения всегда начинаются с изменения мышления, способности увидеть проблему, ее вербализировать и начать решать не на словах, но на деле.



Пора признать тот факт, что искусственное образование "СНГ" изжило себя. Если после развала СССР оно было неким подобием психологической защиты, слабой попыткой сохранить память о прошлом и даже цепляться за него, то в настоящее время приобрело характер паразитирования на России. Республики бывшего Союза используют СНГ для навязывания своих национальных интересов, высасывания экономических ресурсов, экспансии в нашу страну под видом трудовых мигрантов… Тем самым сковывается наше национальное развитие, разбазариваются экономические возможности.



Выход России из СНГ либо роспуск данного образования даст стране возможность с каждой бывшей республикой выстраивать отношения, исходя из наших, а не ее, интересов, и позволит планировать свое развитие без оглядки на прошлое. Пора отпустить бывшие республики СССР в свободное плавание, освободиться от этого балласта, а возвращение их граждан на родину необходимо воспринимать как наш шаг доброй воли по реализации их независимости.



К сожалению, ситуация дошла до того, что русским, в широком и узком смысле этого слова, получить гражданство своей исторической родины стало сложнее (иногда и невозможно), чем выходцам из азиатских республик бывшего Союза. Но это же нонсенс. Русские и представители национальностей, укоренных на территории РФ, должны получать гражданство России в безусловном порядке при возвращении в страну на постоянное проживание.



Необходима программа стимулирования рождаемости коренного населения страны. Жизненно важно начинать материальную поддержку уже с первого ребенка, пропагандировать семью, где трое детей, как норму с предоставлением различных льгот, от гособеспечения содержания в детских садах до бесконкурсного поступления в вузы.



Конечно, без миграции не обойтись, но для приезжих необходимо установить жесткие правила пребывания. Сделать гражданство наградой за определенные достижения.



Мигранты, не относящиеся к коренным национальностям и народностям России, не должны проживать у нас в стране постоянно. Они могут прибывать на срок, необходимый для работы в сфере, куда призваны, и только - если, конечно, им не было оформлено гражданство РФ.



На мигрантов, нарушивших наше законодательство, должен накладываться запрет на въезд в страну на максимальный срок статьи, по которой они наказаны, с обязательной высылкой за пределы России. Эта мера, очевидно, приведет к снижению преступности.



Необходимо разработать ступенчатые критерии вида на жительство, длительные сроки и жесткие условия получения гражданства. Имеется в виду постоянное проживание в стране не менее 15 лет (минимум 185 дней в год), прохождение уровней языкового обучения с экзаменовкой для получения работы более высокой квалификации. Вступление в брак с гражданином России не дает права на паспорт РФ автоматически, а только после совместного проживания в браке не менее опять-таки 15 лет. Покупка недвижимости также не должна быть основанием для получения гражданства России, это лишь одно из сопутствующих условий.



Неграждане страны не имеют права на бесплатное образование и медицинскую помощь, за исключением экстренных случаев. Но для мигрантов возможно разработать платные сертификаты (страховки), гарантирующие минимум медицинской помощи и скидку при получении начального образования.



Дети, родившиеся в России в семье иностранцев, могут стать гражданами РФ только по достижении 14 лет, при получении паспорта - при условии постоянного проживания на территории страны.



Это минимальные меры, которые позволят навести порядок с защитой наших национальных интересов у нас же дома.



То, что сейчас происходит в национально-миграционной политике, иначе как унижением русского населения назвать нельзя. Да, говорится много красивых слов о независимости, традициях, наследии предков, даже в Конституцию что-то такое внесли… Но, слушая эти речи, создатели Руси, князья Рюрик и Олег Вещий, наверное, пребывают в шоке. Источник - СвободнаяПресса

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