В Южной Корее задержали тещу президента. Женщина заявила в суде о своей невиновности и потеряла сознание

20:12 22.07.2023

после отклонения апелляции, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Анадолу.



Правоохранительные органы Республики Корея задержали тещу президента страны Юн Сок Еля - Чхве Ын Сун - за подделку банковского документа о балансе на счете, сообщило агентство Yonhap.



Суд отклонил ее апелляцию на вынесенный в 2021 году приговор о лишении свободы сроком на один год. Тогда 76-летня Чхве Ын Сун не была арестована.



Чхве Ын Сун обвиняют в подделке справки о внесении на счет 34,7 млрд вон (около 27 млн долларов), которые она затем использовала для покупки участков земли в городе Соннам к югу от Сеула в 2013 году.



Теща президента Республики Корея ранее уже проходила по делу о мошенничестве при получении в 2015 году пособий по государственному медицинскому страхованию на сумму около 1,7 млн долларов после того, как она открыла учреждение по уходу за пожилыми без необходимой для этого медицинской лицензии.