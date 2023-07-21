КырВорье. Турки оперативно нашли и схватили беглого сына экс-министрессы Кутмановой, будут выдавать

20:39 22.07.2023

22 июля 2023, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Сюжет: Скандалы с чиновниками

Похищение сына Динары Кутмановой. В МВД сообщили где находится пропавший



Факт похищения сына экс-главы Минприроды Динары Кутмановой Кемелбека в Стамбуле не подтвержден. Решается вопрос его депортации. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МВД.



По его данным, 28 июня в Следственную службу с заявлением обратился отец пропавшего и сообщил, что у них вымогают $600 тысяч. Факт зарегистрирован в журнале учета информаций.



Установлено, что Кемелбек Кутманов выехал в Казахстан 29 мая. По данным МВД РК, в тот же день вылетел во Вьетнам. 13 июня Кутманов вернулся Алматы, после вылетел в Москву.



Представительством МВД КР в РФ установлено, что Кемелбек Кутманов 14 июня вылетел в Дубаи, а 19 июня вернулся в Россию. После чего вылетел в Турцию.



Уточняется, что 10 июля Кемелбек Кутманов обратился в полицию Стамбула и заявил о своем похищении.



"Однако в ходе проведения мероприятий полиция Турции факт похищения не подтвердила", - отметили в МВД.



В ведомстве подчеркнули, что в производстве ГСУ ГКНБ находится уголовное дело по факту коррупции в эко-фонде. По подозрению в совершении преступления 13 июня задержан близкий друг Кемелбека Кутманова Х.Ш.Т. и водворен в СИЗО.



Как отмечается, в этот день сын экс-министра Кутмановой вылетел через Алматы в Москву, а узнал о задержании друга во Вьетнаме.



Уточняется, что Кемелбек Кутманов 27 июня по указанному уголовному делу объявлен в межгосударственный розыск ГКНБ КР.



"11 июля сын бывшего главы Минприроды задержан миграционной службой. Сейчас решается вопрос о его депортации в КР для привлечения к уголовной ответственности", - заключили в МВД.



Отметим, ранее бывшая глава Минприроды Динара Кутманова 24.kg сообщила, что в Стамбуле похитили ее сына Кемелбека. По ее словам, требовали в качестве выкупа $600 тысяч.



Сегодня пресс-центр ГКНБ рассказал, кто задержан в рамках уголовного дела по фактам коррупции в Минприроды и ОФ "Фонд развития природы" и как экс-министр Динара Кутманова и ее семья присваивали миллионы из различных проектов.