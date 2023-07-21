Десятки тысяч злых иудеев осадили Иерусалим, требуя отставки ненавистного премьера Нетаньягу

21:45 22.07.2023

В Израиле протестующие против судебной реформы подошли к Иерусалиму



Десятки тысяч жителей Израиля, возмущенных планами премьер министра Нетаньяху провести реформу судебной системы, идут маршем на Иерусалим, сообщает Zakon.kz.

Колонны протестующих протянулись вдоль основной автотрассы, связывающей Вечный город с Тель-Авивом, на 70 километров, пишет The Jerusalem Post.



Шествие движется по Первому шоссе, соединяющему два главных города Израиля. По информации издания, марш привел к образованию заторов на трассе, полицейские принимают повышенные меры безопасности.



Первые группы участников шествия уже находятся в иерусалимских пригородах. Демонстранты, держа национальные флаги, блокируют мосты и дорожные развязки, а также готовятся перекрыть все доступы к Кнессету. В понедельник депутаты могут провести первое голосование по реформе.



Акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против судебной реформы, которая должна дать кнессету больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.



В начале июля полиция применила водометы для разгона демонстрантов.



Константин Вноровский