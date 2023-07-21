|Кассетной бомбой США убит российский военкор, его коллеги ранены
00:15 23.07.2023
На Украине ликуют – кассетной бомбой США убит российский военкор, его коллеги ранены
Любовь Смирнова
Известный крымский фотокорреспондент Константин Михальчевский получил ранение в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. В настоящее время журналиста везут в больницу города Мелитополя. Решается вопрос о его дальнейшей транспортировке в Крым, передает корреспондент "ПолитНавигатора".
"Сквозное, нога и осколки. Сразу перевезем, как разрешат. Министр здравоохранения уже связывается с больницей", – сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
Михальчевский находился в группе журналистов, которых выводили ближе к переднему краю фронта на Запорожском направлении. С ним вместе был корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, он погиб.
Также пострадала съемочная группа "Известий" – у корреспондента Романа Польшакова четыре осколочных ранения, у оператора Дмитрия Шикова - обломки в мягких тканях и перелом костей таза.
"Попавшие в Запорожье под обстрел журналисты не передвигались колонной, они впятером были в одной машине – четверо репортеров и сопровождающий от Минобороны. Это 100-процентная информация от одного из раненых коллег", – объясняет военкор Александр Коц.
Волонтер Алексей Живов приводит такие подробности:
"Парни работали над материалом с реактивщиками. После ухода с позиции были поражены контрбатарейным ударом кассетными боеприпасами. Парни из артиллерийского полка пытались спасти Журавлева. Летели в больницу. Не успели.
К сожалению, противник почти безнаказанно летает на своих птицах даже в нашем ближнем тылу. Имеет возможность отслеживать работу боевых расчетов. Вопрос о борьбе с дронами противника все еще стоит остро", – поясняет Живов.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой также сообщил, что "накануне под обстрел противника попал автомобиль депутата Госдумы Александра Бородая. Есть раненые".
На Украине эти сообщения вызвали нескрываемое ликование и злорадство.
"Страйк из Z-военкоров: один ликвидирован, трое раненых", – глумится печально известный куратор сайта "Миротворец" Антон Геращенко.
Сенатор Константин Косачев замечает:
"Применение кассетных боеприпасов антигуманно и должно быть исключено из практик ведения боевых действий. А все заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью. Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США".
Военкор Герман Куликовский поясняет, что кассетные боеприпасы применялись ВСУ и раньше, но затем украинские запасы иссякли. И вот теперь американцы вновь передали Киеву запрещенное оружие.
"Когда прилетает кассета, а ты находишься в броне, то ничего страшного, звук как будто град барабанит по крыше. Когда же едешь на обычной машине, кассета не несет тебе ничего хорошего, и очко от близких разрывов сжимается очень туго.
Кассет этих на Изюмском фронте было сброшено великое множество. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем они летели и летели, пока у хохла не иссяк запас советских ракет к Урагану", – пишет автор.