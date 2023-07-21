Кассетной бомбой США убит российский военкор, его коллеги ранены

00:15 23.07.2023

На Украине ликуют – кассетной бомбой США убит российский военкор, его коллеги ранены



Любовь Смирнова



Известный крымский фотокорреспондент Константин Михальчевский получил ранение в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. В настоящее время журналиста везут в больницу города Мелитополя. Решается вопрос о его дальнейшей транспортировке в Крым, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



