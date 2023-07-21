|Посол Украины в Берлине возглавил колонну на марше ЛГБТ
00:20 23.07.2023
Посол Украины в Берлине Макеев возглавил колонну на марше ЛГБТ
Украинский посол в Германии Алексей Макеев встал во главе украинской колонны на параде ЛГБТ в немецкой столице, пишут СМИ.
Участники шествия из украинской колонны пошли с изображением герба страны, ее флагами и в национальных костюмах, пишет Telegram-канал "Сигнал".
Они идут по улице с нацистским лозунгом "Слава Украине, героям – слава", отмечает Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".
Ранее в России задержали ЛГБТ-активиста и трансгендера, финансировавшего ВСУ.
Алексей Дегтярев