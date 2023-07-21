Казахстанские молодые стрелки завоевали "золото" ЧМ-2023 с мировым рекордом

00:36 23.07.2023

На чемпионате мира среди юниоров по стрельбе, который в эти дни проходит в Чханвоне (Южная Корея), копилка сборной Казахстана пополнилась еще 4-мя медалями. Особо ценной среди них стала медаль высшей пробы, заработанная нашими девушками в командных состязаниях, сообщает Zakon.kz.



