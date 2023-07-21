 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Обнаружен необычный тип звездного объекта, излучающий радиоволныОбнаружен необычный тип звездного объекта, излучающий радиоволны
00:44 23.07.2023

На иллюстрации художника изображен магнетар со сверхдлинным периодом, редкий тип звезды с чрезвычайно сильными магнитными полями, которые могут производить мощные всплески энергии.

Астрономы обнаружили новый тип звездного объекта, который может изменить их представление об экстремальных небесных телах во Вселенной. Об этом пишет CNN.

Первоначально докторант Университета Кертина Тайрон О'Доэрти заметил вращающийся небесный космический объект в марте 2018 года. Незнакомый объект испускал гигантские всплески энергии и излучал излучение три раза в час.

В те моменты он стал самым ярким источником радиоволн, видимых с Земли через радиотелескопы, действуя как небесный маяк.

Исследователи подумали, что это явление может быть остатком коллапсирующей звезды - плотной нейтронной звезды или мертвого белого карлика - с сильным магнитным полем. Или, возможно, объект был чем-то совершенно другим.

Выпустив в январе 2022 года исследование, описывающее наблюдение , О'Доэрти и группа астрономов из узла Международного центра радиоастрономических исследований или ICRAR в Университете Кертина в Австралии начали искать другой пример.

"Мы были в тупике", - поделилась доктор Наташа Херли-Уокер, старший преподаватель отделения ICRAR Университета Кертина, - Поэтому мы начали искать похожие объекты, чтобы выяснить, было ли это изолированным событием или просто верхушкой айсберга".

Команда наблюдала за небом с помощью радиотелескопа Murchison Widefield Array в малонаселенной местности Западной Австралии в период с июля по сентябрь 2022 года.

Ученые обнаружили объект в 15 000 световых лет от Земли в созвездии Щита. Объект, получивший название GPM J1839−10, излучал радиоволны каждые 22 минуты. Всплески энергии длились до пяти минут.

Астрономы полагают, что это мог быть магнетар или редкий тип звезды с чрезвычайно сильными магнитными полями, способными испускать мощные энергетические вспышки. Но если объект является магнетаром, он не поддается описанию, потому что все известные магнетары высвобождают энергию в течение нескольких секунд или, самое большее, нескольких минут.

Исследование с подробным описанием открытия было опубликовано в среду в журнале Nature .

"Этот замечательный объект бросает вызов нашему пониманию нейтронных звезд и магнетаров, которые являются одними из самых экзотических и экстремальных объектов во Вселенной", - сказал Херли-Уокер, который был ведущим автором нового отчета.

Для последующих наблюдений за недавно обнаруженным объектом использовались другие наземные и космические телескопы, в том числе радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке и космический телескоп XMM-Newton.

Олег Тимофеев

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690062240


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