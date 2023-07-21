Конец однополярности – историческая неизбежность, - Рами аш-Шаер

00:47 23.07.2023 Aden AlHadath

Йемен



Конец однополярности – историческая неизбежность. И особое значение визита ас-Сиси в Россию



Мир целенаправленно движется к многополярности, пишет Al Hadath. Многие страны сплотились вокруг России и Китая, чтобы положить конец западному диктату. А участие президента Египта на саммите "Россия-Африка" потенциально расширит сотрудничество между Москвой и африканским континентом.



Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты и их союзники продолжат переворачивать небо и землю, чтобы достать Украине то, что ей нужно.



Они также будут продолжать обучение военных ВСУ и поставлять им тренировочное оборудование для создания боеспособной и профессиональной украинской армии, которая будет в состоянии защитить себя в будущем.



Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли ранее заявил, что число погибших со стороны киевского режима составляет около 100 000 военнослужащих. Его оценка не включает украинское контрнаступление, бои за Бахмут (Артемовск) и другие боевые действия, в ходе которых украинские силы понесли большие потери, исчисляемые десятками тысяч.



Фокус внимания Запада смещается с предоставления Украине новых вооружений на ремонт уже поставленных, поскольку он считает, что конфликт может затянуться на месяцы или даже годы. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.



Запад переориентировался на ремонт и поддержание в рабочем состоянии поставленных Украине вооружений, поскольку российские войска целенаправленно уничтожают западное оружие и военную технику. Заместитель главы Пентагона Уильям Лаплант заявил: "Мы создаем ремонтные предприятия в Европе, мы переводим руководства [по обучению и ремонту], нам необходимо гораздо больше делать вместе, поэтому [страны-партнеры] должны уделять этому больше внимания".



Одной из основных задач рабочей группы из 22 стран, которую возглавляет Лаплант, является "поддержание в рабочем состоянии современного оборудования стоимостью в миллиарды долларов", чтобы Киев "мог продолжать контрнаступление".



Отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер назвал трагедией происходящее на Украине. Он заявил: "Проблема заключается в том, что в самом начале СВО у киевского режима была регулярная армия численностью 260 000 человек. Сейчас 80% из них убито, взято в плен или ранено, и им уже не найти замены с таким же уровнем подготовки".



Складывая эти новости воедино, становится очевидна вся картина. НАТО во главе с Соединенными Штатами хочет максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его еще более кровопролитным, поставляя Киеву все больше оружия и кассетных боеприпасов, которые запрещены более чем в 100 странах мира. Все это – жест отчаяния после провала украинского контрнаступления. Запад собирается идти до конца. Ему все равно, сколько украинцев погибнет из-за отсутствия должного уровня подготовки.



Соединенные Штаты и их союзники проводят интенсивные тренировки с украинскими солдатами, а через две-три недели или месяц-два бросают их в топку войны, как пушечное мясо.



Западные СМИ утверждают, что Россия "побеждена", а Путин "доживает свои последние дни", хотя все факты на местах говорят об обратном. Все международное сообщество якобы стоит за Украину единым фронтом и только одному Богу известно, что означает этот расплывчатый термин!



Евросоюз и страны Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) по итогам прошедшего в Брюсселе двухдневного саммита не смогли согласовать совместное заявление из-за позиций по Украине.



Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мир начал уставать от украинского конфликта. Он также выступил с критикой в адрес президента Чили Габриэля Борича, который в ходе саммита призвал лидеров латиноамериканских стран осудить действия российской стороны в конфликте на Украине.



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Мир постепенно меняется. Он начал уставать не только от украинского конфликта, но и от однополярности и гегемонии Запада во главе с Соединенными Штатами Америки. Количество государств, которые хотят вступить в БРИКС, продолжает расти. Группа БРИКС становится одной из важнейших международных организаций. Она может стать альтернативой ООН, которая часто является послушным орудием в руках стран, именующих себя "международным сообществом".



Мир целенаправленно движется к многополярности. Несмотря на попытки Запада изолировать Россию на международной арене, многие африканские и латиноамериканские страны сплотились вокруг других центров [Москва и Пекин], чтобы избавиться от диктата, давления, санкций, мании величия, высокомерия и наглых заявлений со стороны западных чиновников.



Одним из признаков является саммит "Россия-Африка", который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге. Свое участие уже подтвердили 43 страны и 20 африканских лидеров, включая президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Его официальный визит в Россию открывает широкие горизонты для сотрудничества между Москвой и африканским континентом. Присутствие ас-Сиси на этом саммите, несмотря на текущие обстоятельства и громадное давление, оказываемое на Африку, и конкретно на Египет, будет иметь важное смысловое значение. Арабский мир и Африка выступают против гегемонии Соединенных Штатов и приветствуют переход к новому многополярному миру.



И напоследок предлагаем вспомнить некоторые географические факты, о которых, возможно, забыли те, кто считает, что однополярности нет альтернативы. Африканский континент занимает примерно 20,4% от всей суши на планете, а численность его населения составляет свыше миллиарда человек. Европа занимает 6,8% от общей площади суши в мире, а ее население составляет 738 миллионов человек. Северная Америка занимает 16,5% от всей суши Земли, а население – 574 миллиона человек. Азия – самый большой континент на нашей планете. Она занимает 29,5% от общей площади суши, а численность ее населения составляет 4,4 миллиарда человек.



Когда официальные лица в Вашингтоне или Брюсселе, одетые в свои элегантные костюмы, говорят о "международном сообществе", "свободном мире" и "экспорте демократии", сложно не улыбнуться от такой наглости. Западная цивилизация была построена благодаря исламской цивилизации и украденным ресурсам Африки. Она гордится этим и нисколько не сожалеет о том, что сделала с Черным континентом.



Впрочем, это не удивительно. Куда большее удивление вызывают наши люди с Ближнего Востока, арабские аналитики, журналисты и работники СМИ, которые с энтузиазмом защищают НАТО, Вашингтон и Белый дом, даже ни на секунду не задумываясь о том, что гегемония Соединенных Штатов, длившаяся три десятилетия после распада Советского Союза, вогнала нас в жесткий кризис. Мир стоит на пороге третьей мировой войны, которую большинство стран и реальное "международное сообщество" стремятся избежать. И речь сейчас идет о мировом большинстве, а не об иллюзиях, насаждаемых якобы привилегированной белой расой.



Конец однополярности - историческая неизбежность, и солнце многополярного мира взойдет вопреки воле всех, кто противостоит колесу истории.



Автор статьи: автор: رامي الشاعر / Рами аш-Шаер Источник - ИноСМИ

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