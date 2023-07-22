 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Израиль: свержение Нетаньягу спонсирует Сорос
07:41 23.07.2023

Попытка майдана в Израиле: Как это затрагивает интересы России
Владимир Букарский. 22.07.2023

В Израиле самые крупные волнения за 76 лет независимости этой небольшой ближневосточной страны, где около миллиона жителей – наши бывшие соотечественники. Впервые за долгие годы протестующие перекрывают магистральные шоссе и блокируют аэропорт имени Бен-Гуриона, а для разблокировки власти задействуют конную полицию. Впервые граждане Израиля отказываются посещать сборы резервистов. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна находится на грани гражданской войны.

Происходящее в Израиле являет собой все признаки цветной революции, к которым мы привыкли в течение всех последних десятилетий. При этом организаторы те же самые, что и в аналогичных событиях от Киева до Каракаса и от Белграда до Гонконга. Как это ни прозвучит странно для кого-либо, но за событиями в Тель-Авиве маячат уши Госдепартамента США и Джорджа Сороса.

В Израиле самые крупные волнения за 76 лет независимости этой небольшой ближневосточной страны, где...

Причиной подобного развития событий стала деятельность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, вознамерившегося бросить вызов либерально-глобалистскому истеблишменту страны. Свои взгляды этот человек, известный по прозвищу Биби, изложил еще до своей первой премьерской каденции, в начале 90-х годов, в своей книге "Место под солнцем", где подверг критике мирный договор между Израилем и Организацией освобождения Палестины, заключенный в Осло при активном посредничестве президента США Билла Клинтона. Став премьер-министром после того, как его предшественника Ицхака Рабина убил радикальный фанатик Игаль Амир, а в Израиле поднялась волна терактов группировки "Хамас", Нетаньяху резко затормозил реализацию соглашения и вступил в открытое противостояние с Клинтоном.

Вернувшись в премьерское кресло после длительного перерыва и набравшись политического опыта, Нетаньяху словно вознамерился опровергнуть слова Генри Киссинджера о том, что у Израиля нет внешней политики – есть только внутренняя. На протяжении почти 15 лет Биби пытается проводить активную внешнюю политику, вступая при этом в противостояния с лидерами США, представляющими, главным образом, демократические администрации. В 2015 году Нетаньяху выступил против ближневосточной политики президента США Барака Обамы, в первую очередь по вопросу ядерной сделки с Ираном.

"Выступления Нетаньяху раздражают администрацию Обамы", – статья под таким заголовком появилась на сайте Би-би-си.

В 2017 году Израиль во главе с Нетаньяху выступил против международного авантюриста и преступника Джорджа Сороса. Поводом стало выделение Госдепом США 350 долларов США организации OpenVoice International, созданной Соросом, для работы против переизбрания Нетаньяху главой правительства.

"Этот человек из раза в раз пытался подкапываться под демократически избранные правительства Израиля, поддерживая различные организации, которые занимаются распространением лжи против еврейского государства и пытаются лишить его права на самозащиту", – говорилось в заявлении израильского МИД относительно Сороса.

"В Иране принято называть Сороса сионистом. Однако если спросите политически осведомленных израильтян-сионистов, то они назовут Сороса одним из самых презираемых ими людей на планете", – писал на сайте РИА-Новости известный израильский публицист Авигдор Эскин.

Параллельно Нетаньяху сблизился с лидерами двух стран, вызывающих раздражение у западных элит. Речь идет о президенте России Владимире Путине и премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. С Путиным Нетаньяху провел больше встреч, чем с американским президентом Бараком Обамой. В 2019 году во время предвыборной кампании офис партии "Ликуд" в Тель-Авиве, известный под именем "Мецудат Зеэв" ("Башня Зеэва Жаботинского") был украшен плакатами Биньямина Нетаньяху, обменивающегося рукопожатиями с Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и индийским лидером Нарендрой Модри.

Нынешний глава израильского правительства проявляет полное взаимопонимание с его венгерским коллегой Виктором Орбаном, причем по всем вопросам: и по проблеме беженцев, и по отношению к деятельности Сороса, и по вопросу защиты традиционных ценностей. На днях Израиль отказался присоединиться к заявлению Госдепартамента США, осуждающего реформы, проводимые властями Венгрии против ЛГБТ, которое подписали еще 37 западных стран.

Нынешнее противостояние Нетаньяху с израильским истеблишментом связано с попыткой осуществления судебной реформы, цель которой – поставить в рамки деятельность "Высшего суда справедливости" – верховной судебной инстанции, которая обладает полномочиями произвольно отменить любой закон, принятый всенародно избранным Кнессетом. Также Высший суд справедливости имеет полномочия заблокировать любое постановление правительства, какое он сочтет необоснованным согласно так называемому "критерию разумности". Ввиду того, что в Израиле отсутствует конституция, судьи Высшего суда справедливости в своих решениях руководствуются своей личной прихотью. Формально покушаясь на принцип разделения властей, Нетаньяху и его коалиция устанавливают в Израиле подлинные нормы народовластия (американский политолог Фарид Закария назвал эти нормы "нелиберальной демократией").

Вызов, брошенный Нетаньяху либерально-глобалистской гегемонии американской администрации Байдена, и параллели с деятельностью российского президента Владимира Путина буквально корежат американских и израильских либералов.

"Это безумие, – пишет на страницах New York Times американский журналист Томас Фридман. -Меня просто шокирует, как много общего сейчас между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху. Экстремистская коалиция Нетаньяху сейчас ведет военные действия против палестинцев и Ирана, игнорируя при этом желания и ценности своего самого важного союзника - правительства США, своей самой важной диаспоры - американских евреев, и своего самого важного источника экономического роста - иностранных инвесторов. И все это разделяет израильский народ до грани гражданской войны".

Израильский журналист Игорь Литвак возмущен самим фактом вызова со стороны Нетаньяху в адрес президента США Джо Байдена.

"Вызов Байдену – этот тот самый случай, когда президент США (не важно кто, республиканец или демократ) – это и есть Америка. И оскорбление президента – это и есть оскорбление Америки. Похоже, что Нетаньяху твердо поставил на антиамериканскую карту, готовясь возможно к самой тяжкой битве своей жизни: теоретически досрочным выборам", – пишет Литвак на своей странице в социальной сети.

Наконец, беглый российский олигарх Леонид Невзлин резонерствует на своем телеграм-канале:

"Биби, может быть, мечтал быть "сильным лидером", как Путин, который плевать хотел и на благополучие народа, и на демократические нормы, и на законы собственного государства. Но чем дальше, тем больше он становится Януковичем. И Майдан свой он получит".

Попытки майдана в Израиле уже имеют место. Уже звучат призывы к насильственному свержению и даже убийству главы израильского правительства. Однако нынешние протесты с большой долей вероятности не приведут ни к падению власти, ни даже к досрочным парламентским выборам. Коалиция, возглавляемая Нетаньяху, устойчива именно в силу того, что за ней стоит народное большинство, которому надоели игры в либеральную демократию с бесконечной сменой правительств и выборами по пять раз в год. "Глубинный народ" в Израиле, как, впрочем, в России, Венгрии и множестве других стран, хотят иметь возможность свободно выбирать своих представителей, которые принимают нужные им законы, которые ни в силах отменить ни один судья, поставивший свое личное мнение выше воли всего народа. Кто-то называет это популизмом, но это и есть подлинная демократия.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690087260


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