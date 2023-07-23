Восточные хитрости "султана" Эрдогана, - Г.Симаков

07:51 23.07.2023

23.07.2023 | ГЕННАДИЙ СИМАКОВ



Эрдоган нам если не друг, то не такой уж заклятый враг



Недавний саммит НАТО взбудоражил патриотическую общественность, причем вполне справедливо – Турция вдруг повернулась к нам спиной и стала играть на руку противникам. Было отчего потерять хладнокровие и начать изобличать коварного турецкого султана, который хочет поиметь выгоды со всех сторон.



Но Эрдогана нужно если не благодарить, то по крайней мере не ругать. Он сыграл главную роль на саммите: он спас наших заклятых друзей от позора, позволил им сохранить лицо и при этом не причинил никому никакого вреда.



Кроме того, он, подобно хорошему актеру, отодвинул в тень надоедливую, как летняя муха, попрошайку, который уже откровенно достал всех своими требованиями, становящимися день ото дня все наглее. Зеленский стал раздражать даже своих хозяев, но по политической повестке именно ему отведено было сыграть на саммите ведущую роль. Но только в том случае, если бы он выполнил обещания, то есть провел разрекламированный "контрнаступ" так, как от него и ожидали. Однако вместо захваченных российских территорий в подарок его "родителям" достались лишь "сломанные игрушки", то есть сгоревшая натовская техника, невнятные передвижения вдоль линии фронта и при этом привычно протянутая рука. Не очень подходящий фон для торжественного мероприятия.



И тут появляется Реджеп наш Тайипович и достает из рукава разрешение вступить Финляндии в НАТО. Восторг, овации, про нищенку с фрикативным "г" все забывают – ура, альянс усилил рубежи на границах страшной России!



Ну да, усилил. Если раньше в случае боевого столкновения с альянсом мы должны были финнов оберегать как нейтральную страну и стараться причинить ей как можно меньше вреда, то теперь она откровенный враг. Отвоеванная нами у шведов триста лет назад болотистая местность с клюквой, кривыми соснами, комарами и сотней неспешных чухонцев вряд ли представляет опасность. Даже при наличии десяти танков на растопку.



Кроме того, и до официального вступления в НАТО Финляндия была практически в нем, так что ничего по сути не изменилось.



Зато вторая претензия к хозяину анатолийских пляжей имеет под собой гораздо более серьезные основы – согласие Турции построить на территории Украины завод по производству "Байрактаров".



Это да, конечно, дюжина ножей в нашу спину. Но есть несколько "но", низводящие предполагаемые раны до уровня комариных укусов.



На Украине разворовывают такие лакомые куски, что со строительством завода пока ничего не понятно. А Эрдогана, забывшего заветы Ататюрка и тянущего Турцию в архаику, понять с этой стороны можно. Подряд на строительство получил зять Эрдогана. Политика - политикой, а семью поддержать надо, чем, в конце концов, мифический "султан" хуже неудачливого актера? Вполне себе поступок любящего отца-политика, почитающего клановые традиции. А завод... Что завод... В конце концов, как говорит восточная мудрость, за пятьдесят лет, пока я буду учить ишака говорить, кто-нибудь помрет – или шах, или ишак, или я. Так что пусть себе строят, год, два, десять... В итоге мы получим либо наш завод по производству беспилотников, либо обычную мишень, по которой ВКС отработают свое мастерство, превратив производство в горы мусора.



Так, может, и не стоит клеймить Эрдогана? Восток – дело тонкое.