Запад спровоцировал украинский конфликт для самоуничтожения славян, - депутат Бундестага Гердт

12:49 23.07.2023

Политик ФРГ: Запад спровоцировал украинский конфликт для уничтожения славян



В Германии заявили, что Запад спровоцировал украинский конфликт для самоуничтожения славян



Берлин, 23 июля, 2023, 07:26 - ИА Регнум. Самоуничтожение славянского народа стало целью Запада, для этого был развязан украинский конфликт, заявил бывший депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.



"Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт на Украине", - сказал политик РИА Новости.



Разрешить украинский конфликт можно за один день при смене администрации Белого дома, считает Гердт.







Как сообщало ИА Регнум, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, на Западе поколениями передают "вирус ненависти" к славянам. Для создания напряженности в Европе страны Евросоюза и США накачивают Польшу оружием. Создается еще один опорный пункт для агрессии Соединенных Штатов, добавил Лукашенко.



По мнению бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, для большего ослабления России Запад пытается захватить ее природные ресурсы. Президент РФ Владимир Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы по уничтожению идентичности народов, нарушив планы реализовать это в России.