 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 23.07.2023
12:55  Когда мы впускаем войну в себя, мы побеждаем, - Александр Дугин
12:52  Капкан на Речь Посполиту. Условия раздела Украины уже согласованы?
12:49  Запад спровоцировал украинский конфликт для самоуничтожения славян, - депутат Бундестага Гердт
11:20  Впервые в истории Военно-морской флот США возглавит женщина - адмиральша Лиза Франкетти
07:51  Восточные хитрости "султана" Эрдогана, - Г.Симаков
07:41  Израиль: свержение Нетаньягу спонсирует Сорос
00:47  Конец однополярности – историческая неизбежность, - Рами аш-Шаер

00:44  Обнаружен необычный тип звездного объекта, излучающий радиоволны
00:36  Казахстанские молодые стрелки завоевали "золото" ЧМ-2023 с мировым рекордом
00:20  Посол Украины в Берлине Макеев возглавил колонну укро-педерастов на марше ЛГБТ
00:15  Кассетной бомбой США убит российский военкор, его коллеги ранены
Суббота, 22.07.2023
21:45  Десятки тысяч злых иудеев осадили Иерусалим, требуя отставки ненавистного премьера Нетаньягу
20:39  КырВорье. Турки оперативно нашли и схватили беглого сына экс-министрессы Кутмановой, будут выдавать
20:12  В Южной Корее задержали тещу президента. Женщина заявила в суде о своей невиновности и потеряла сознание
14:28  Бедный Рюрик! Почему исконно русские земли заселяются мигрантами
14:25  Платье как паспорт. Этнографический женский костюм юга Узбекистана
14:14  "Клаузевиц и пустота". Вышла честная книга об Украинской войне 2022-2? гг.
13:24  Дурной пример... Сегодня Коран жгут в Дании
10:02  КирГКНБ громит клан Кутмановых, схомячивших все что можно в Минприроды страны
09:18  Казахстан совместно с Узбекистаном хотят подать заявку на проведение ЧМ по футболу
08:08  Мы не отдаем воду Казахстану - только согласно внутреннему потреблению, - министр Кирэнергетики Ибраев
07:37  Sabah: Главная цель НАТО – прибыли американского ВПК
07:34  Генпрокуратура Таджикистана объявила веб-журнал Pamir Daily News экстремистской организацией
07:30  В Казахстане посадили на 1,5 года представителя узб-клана олигархов Шодиевых. Нонсенс!
07:28  Турции отказали в поставке истребителей вопреки сделке по Швеции, - НГ
07:18  В Казахстане в очередной (пятый?) раз создана "Партия зеленых"
07:10  Засевшие в РосПарламенте клишасы не дали в обиду "беженцев" галко-пугачевых
06:58  В России нужны массовые проверки мигрантов и наведение порядка, - Сергей Козлов
00:53  По следам Мирзозавров и Регарозавров. Кто обитал на территории западного Таджикистана миллионы лет назад?
00:45  Гидроэнергетика Таджикистана балансирует между большими возможностями и острыми проблемами
00:41  О центральноазиатско-арабском форуме: очень вкусный туризм
00:32  Пекин и Москва разгадали тайны реальной политики Киссинджера? - Антуан Роша
00:30  Давно пора анафематствовать. Почему Кирилл не проклянет Варфоломея?
00:03  Джо Байден заснул во время встречи с президентом Израиля
Пятница, 21.07.2023
20:30  Жак Аттали - маленький негодяй Западного мира, - В.Катасонов
19:15  США ввели санкции против четырех компаний из Кыргызстана
19:12  О новых и старых академикахKZ, - Д.Ашимбаев
19:03  5 колонна ликует. В Москве задержан "за экстремизм" Игорь Стрелков
13:03  Око за око. В Швеции опять сожгли коран, в Багдаде сожгли посольство Швеции
12:58  Какие месторождения в Узбекистане и Казахстане интересны Китаю? - Мария Хвостова
12:28  В Узбекистане варварски уничтожен археологический памятник "Марказтепа"
12:24  Ошские нравы. Руководитель ОАО "Ошэлектро" забил битой (насмерть) адвоката
11:26  Воды в Казахстане станет еще меньше. Астана ищет выход и виноватых
11:24  Бери шинель... В России упростили получение ВНЖ взамен на контракт с ВС РФ
11:17  В Кыргызстане введут режим ЧС в энергетике сразу аж до 2026 года. Это как?
10:56  Почему глобализм провалился? - Джоэл Коткин
10:02  "Русский" банкир Тиньков - анатомия предательства
09:51  Решится ли НАТО на прямую войну с Россией, - Вадим Трухачев
09:48  Эрдоган сделал России несерьезное предложение по закупу самолетов-амфибий Бе-200
09:36  ТуркмВласти созывают 24/09 свой чудный гос-орган "Халк Маслахаты", теперь в нем есть еще и "Совет старейшин"
09:32  Миграционную службу Туркменистана возглавил подполковник Аманмухаммет Сазаков
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Капкан на Речь Посполиту. Условия раздела Украины уже согласованы?
12:52 23.07.2023

Капкан на Речь Посполиту.
Условия раздела Украины уже согласованы?
Александр Маслов

В интервью газете La Stampa от 21 июля министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил буквально следующее: "Пришел момент приложить все усилия для поиска мирного пути и переговоров для того, чтобы положить конец войне. Мы должны начать говорить о конце этого конфликта и условиях для этого, определив временные рамки". Заодно он выразил уверенность, что к лету будущего года говорить об этом уже не придется. То есть, по его мнению, все разговоры по данному поводу, которым сейчас только должны начинаться, к тому времени закончатся.

Слова у западных политиков, особенно у итальянских, где правительства меняются с рекордной для Европы частотой, почти ничего не значат, и к этому все уже давно привыкли. Но в данном случае важен не сам по себе синьор Крозетто, а тот факт, что его высказывание - первое в "альянсе демократий" на правительственном уровне, прецедент, который подтверждает: теперь так можно. Вот раньше было нельзя, а сейчас - можно! И значит, к этой первой ласточке, прилетевшей из Италии, стоит приглядеться повнимательнее.

Тем более, чуть позже в выступлении президента России на совещании с постоянными членами Совета Безопасности 21 июля прозвучал тезис о том, что "европейцы, да и представители европейских элит видят, что так называемая поддержка Украины - это, по сути дела, тупик, пустая бесконечная трата денег и сил". А далее Владимир Путин сказал, что Польша вынашивает планы якобы "обеспечения безопасности современной Западной Украины", то есть "последующей оккупации данных территорий", хочет "урвать себе кусок пожирнее", и "если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда". И в заключение прозвучала фраза о том, что если продажный и предательский киевский режим хочет "что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами - это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем".

То есть слова президента России можно понимать и так, что он включил зеленый свет для польской аннексии бывших "кресов всходних" на территории западных областей современной Украины - правда, откровенно предупредив о том, что если это произойдет, то 1) у новой Речи Посполитой в перспективе возникнут большие проблемы с "кресами заходними", бывшими немецкими землями, которые Польша после Второй мировой войны получила "в подарок" от Сталина, и 2) если при этом сейчас Варшава захочет что-то получить еще и от Беларуси, то она не получит вообще ничего, кроме войны с Союзным Государством, то есть с Россией.

Иными словами, польские политики поставлены перед тяжелым и неразрешимым выбором, в котором любое решение для них будет проигрышным. Если только не предположить, что недавние миссии посланцев Ватикана (практически одновременные визиты кардинала Маттео Дзуппи в Москву, кардинала Блейза Супича во Львов и кардинала Клаудио Гуджеротти в Минск) были результативными, и общие параметры базовых договоренностей по выходу из украинского конфликта согласованы.

Но если допустить эту возможность, то, с учетом того, что в итальянской и польской политике католический фактор играет гораздо более весомую роль, чем это видится со стороны, Польша с высокой долей вероятности может воспользоваться нынешним путинским "приглашением на эшафот" с неопределенной отсрочкой исполнения приговора (а там что угодно может случиться). Но при этом утратят смысл не только разговоры о конфликте на Украине, что "предсказал" итальянский министр обороны, но и разговоры о самой Украине как некоем отдельном политическом субъекте, в том числе с точки зрения его демилитаризации и денацификации, что было и остается заявленной целью российской специальной военной операции.

Источник - antifashist.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690105920


Новости Казахстана
- Ерлан Кошанов: Новый Казахстан - ­это не дата в календаре
- Финансирование новых бизнес-проектов в обрабатывающей промышленности обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- В Астане наполнят зеленый пояс
- О центральноазиатско-арабском форуме
- "Нельзя останавливаться на сборке, нужно двигаться дальше"
- О новых и старых академиках
- Объем поставок дорожного битума из Российской Федерации в Республику Казахстан увеличен от 100 до 300 тыс. тонн в год
- О задержании заместителя акима г.Шымкент
- Председатель Комитета и руководители департаментов МЧС подозреваются в коррупции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  