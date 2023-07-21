Капкан на Речь Посполиту. Условия раздела Украины уже согласованы?

12:52 23.07.2023

Капкан на Речь Посполиту.

Условия раздела Украины уже согласованы?

Александр Маслов



В интервью газете La Stampa от 21 июля министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил буквально следующее: "Пришел момент приложить все усилия для поиска мирного пути и переговоров для того, чтобы положить конец войне. Мы должны начать говорить о конце этого конфликта и условиях для этого, определив временные рамки". Заодно он выразил уверенность, что к лету будущего года говорить об этом уже не придется. То есть, по его мнению, все разговоры по данному поводу, которым сейчас только должны начинаться, к тому времени закончатся.



Слова у западных политиков, особенно у итальянских, где правительства меняются с рекордной для Европы частотой, почти ничего не значат, и к этому все уже давно привыкли. Но в данном случае важен не сам по себе синьор Крозетто, а тот факт, что его высказывание - первое в "альянсе демократий" на правительственном уровне, прецедент, который подтверждает: теперь так можно. Вот раньше было нельзя, а сейчас - можно! И значит, к этой первой ласточке, прилетевшей из Италии, стоит приглядеться повнимательнее.



Тем более, чуть позже в выступлении президента России на совещании с постоянными членами Совета Безопасности 21 июля прозвучал тезис о том, что "европейцы, да и представители европейских элит видят, что так называемая поддержка Украины - это, по сути дела, тупик, пустая бесконечная трата денег и сил". А далее Владимир Путин сказал, что Польша вынашивает планы якобы "обеспечения безопасности современной Западной Украины", то есть "последующей оккупации данных территорий", хочет "урвать себе кусок пожирнее", и "если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причем останутся навсегда". И в заключение прозвучала фраза о том, что если продажный и предательский киевский режим хочет "что-то сдать, продать, чем-то расплатиться с хозяевами - это, повторю, в конце концов, их дело. Мы в это вмешиваться не будем".



То есть слова президента России можно понимать и так, что он включил зеленый свет для польской аннексии бывших "кресов всходних" на территории западных областей современной Украины - правда, откровенно предупредив о том, что если это произойдет, то 1) у новой Речи Посполитой в перспективе возникнут большие проблемы с "кресами заходними", бывшими немецкими землями, которые Польша после Второй мировой войны получила "в подарок" от Сталина, и 2) если при этом сейчас Варшава захочет что-то получить еще и от Беларуси, то она не получит вообще ничего, кроме войны с Союзным Государством, то есть с Россией.



Иными словами, польские политики поставлены перед тяжелым и неразрешимым выбором, в котором любое решение для них будет проигрышным. Если только не предположить, что недавние миссии посланцев Ватикана (практически одновременные визиты кардинала Маттео Дзуппи в Москву, кардинала Блейза Супича во Львов и кардинала Клаудио Гуджеротти в Минск) были результативными, и общие параметры базовых договоренностей по выходу из украинского конфликта согласованы.



Но если допустить эту возможность, то, с учетом того, что в итальянской и польской политике католический фактор играет гораздо более весомую роль, чем это видится со стороны, Польша с высокой долей вероятности может воспользоваться нынешним путинским "приглашением на эшафот" с неопределенной отсрочкой исполнения приговора (а там что угодно может случиться). Но при этом утратят смысл не только разговоры о конфликте на Украине, что "предсказал" итальянский министр обороны, но и разговоры о самой Украине как некоем отдельном политическом субъекте, в том числе с точки зрения его демилитаризации и денацификации, что было и остается заявленной целью российской специальной военной операции.