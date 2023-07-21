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Когда мы впускаем войну в себя, мы побеждаем, - Александр Дугин
12:55 23.07.2023

Когда мы впускаем войну в себя, мы побеждаем
комментарии к тезисам Президента
Александр Дугин

Комментарии к тезисам Президента:

"Результатов украинского контрнаступления нет".

Именно так. Это не просто наша пропаганда, это объективный факт, который невозможно замазать и релятивизировать никакими информационными приемами. Сейчас этот факт начнут осмыслять западные стратеги. Это уже reality check.

Но…. "украинского контрнаступления нет" не самого по себе, а потому, что субъектом здесь выступает Русская Армия, которая подготовилась, учла прежние ошибки, серьезно отнеслась к угрозам врага, создала мощнейшую систему обороны и героически - ценой серьезных жертв! - отразила накат врага. Он не был жалким и слабым, он был мощным, жестоким и серьезным. Мы просто оказались еще сильнее, решительнее и убежденнее в нашей Победе. "Украинского контрнаступления нет" потому, что есть Русский Воин.

"Западные кураторы Киева явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления".

Да, и они думают, что делать дальше, какие выводы надо извлечь. Запад это компьютер, ничего личного. Чем жестче и решительнее мы, тем больше этот компьютер пересчитывает общую ситуацию. Надо вообще бить по полной, по всем целям, ни на что не обращая внимания. Тогда этот компьютер будет обсчитывать ту реальность, которую сделаем мы.

"Командование СВО действует профессионально, а западная техника горит на поле боя".

Видимо, так и есть. Воевать учатся не только бойцы, но и командиры и генералы. Дай Бог!

"ВСУ понесли потери в десятки тысяч человек в ходе попыток контрнаступления".

И это объективный факт, но на врага едва ли повлияет, так как это провалившееся в ад общество давно живет в культуре смерти, украинцы - это уже танцующие трупы. Это их выбор. Не стоит рассчитывать, что они опомнятся, это маловероятно. Для тех, кто не живет, смерти тоже нет. Украина это мертвая жизнь.

"Мнение жителей Украины медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, как и в Европе".

Вот в отношении Украины и трупо-жителей я не уверен. У них нет мнения, они его утратили. На это не стоит рассчитывать. Европейцы же просто теряют к этим агрессивным обезьянам интерес. Все может надоесть, даже украинцы.

"Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать развязывание агрессии против РФ".

Вот это важно. С самого начала СВО и особенно после наших неудач на определенном этапе Запад всерьез обдумывал возможную атаку Беларуси со стороны Польши. Мы знали об этом и, честно говоря, очень опасались. Так опасались, что тему старались не затрагивать. Оснастив наших друзей в Минске ТЯО, войсками и Вагнером, мы стали говорить об этом открыто. Значит, теперь мы по настоящему готовы ударить в ответ. Минск - это наше все.

"Западные территории нынешней Польши - подарок Сталина полякам, наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним".

Тема Польши встает в полный рост. Если НАТО мыслит ее как Вторую Украину, которая готова войти в прямой конфликт с Россией, нет от НАТО в целом, а как бы от себя, то и мы начинаем формулировать свою политику к Польше в отрыве от НАТО. То есть фактически мы предъявили к Польше территориальные претензии - на всякий случай.

Угрозы Польше не пустой звук. Россия за полтора года научилась воевать и думаю, только входит в раж.

Я совершенно убежден, что Польша может и должна стать нашим славянским партнером по реорганизации Восточной Европы и оплотом традиционных ценностей. И Украина здесь для Польши вообще не союзник. Но для этого необходимо снести правящую глобалистскую элиту.

"Западу не хватает "украинского пушечного мяса", поэтому дальше в ход планируют пустить поляков, литовцев и всех, кого не жалко".

Это отличная новость. Не то, что это так, а то, что мы начинаем чувствовать, что побеждаем. Ведь так говорить могут только те, кто именно это и чувствует, и готовы воевать дальше.

Все положения, озвученные Президентом, безошибочно указывают на то, что мы отошли от ударов и начинаем приходить в себя. Пусть субъективно, но Кремль снова возвращает (по немного) себе уверенность, что именно он задает условия войны, а не только является реагирующей стороной. Инициатива постепенно начинает переходить к нам в руки. И уже военкоры всерьез обсуждают наступление на Харьков и Одессу, что пару месяцев назад накануне контрнаступа, было немыслимо даже в самых отчаянных патриотических кругах.

Я бы обратил внимание, насколько целительным являются взрывы Северных потоков, атаки врага на Крымский мост и саботаж зерновой сделки. Когда Запад припирает Москву к стенке, не оставляя никакого шанса вернуться к "переговорному процессу", Кремль начинает действовать адекватно, и тут же следуют успехи. Стоит только поверить Западу, и мы скользим вниз. Стоит ожесточиться и озлобиться, и все выравнивается.

Когда мы впускаем войну в себя, мы побеждаем.

21.07.23

Источник - завтра
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