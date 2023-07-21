 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 23.07.2023
14:04  В Ташкенте вышел в свет шестой выпуск материалов Кирилло-Мефодиевских чтений
14:02  Игра с огнем: чем грозят Швеции антиисламские провокации
13:36  Национальный аспект исказил оценку деятельности Заки Валиди, - Юрий Флыгин
12:55  Когда мы впускаем войну в себя, мы побеждаем, - Александр Дугин
12:52  Капкан на Речь Посполиту. Условия раздела Украины уже согласованы?
12:49  Запад спровоцировал украинский конфликт для самоуничтожения славян, - депутат Бундестага Гердт
11:20  Впервые в истории Военно-морской флот США возглавит женщина - адмиральша Лиза Франкетти

07:51  Восточные хитрости "султана" Эрдогана, - Г.Симаков
07:41  Израиль: свержение Нетаньягу спонсирует Сорос
00:47  Конец однополярности – историческая неизбежность, - Рами аш-Шаер
00:44  Обнаружен необычный тип звездного объекта, излучающий радиоволны
00:36  Казахстанские молодые стрелки завоевали "золото" ЧМ-2023 с мировым рекордом
00:20  Посол Украины в Берлине Макеев возглавил колонну укро-педерастов на марше ЛГБТ
00:15  Кассетной бомбой США убит российский военкор, его коллеги ранены
Суббота, 22.07.2023
21:45  Десятки тысяч злых иудеев осадили Иерусалим, требуя отставки ненавистного премьера Нетаньягу
20:39  КырВорье. Турки оперативно нашли и схватили беглого сына экс-министрессы Кутмановой, будут выдавать
20:12  В Южной Корее задержали тещу президента. Женщина заявила в суде о своей невиновности и потеряла сознание
14:28  Бедный Рюрик! Почему исконно русские земли заселяются мигрантами
14:25  Платье как паспорт. Этнографический женский костюм юга Узбекистана
14:14  "Клаузевиц и пустота". Вышла честная книга об Украинской войне 2022-2? гг.
13:24  Дурной пример... Сегодня Коран жгут в Дании
10:02  КирГКНБ громит клан Кутмановых, схомячивших все что можно в Минприроды страны
09:18  Казахстан совместно с Узбекистаном хотят подать заявку на проведение ЧМ по футболу
08:08  Мы не отдаем воду Казахстану - только согласно внутреннему потреблению, - министр Кирэнергетики Ибраев
07:37  Sabah: Главная цель НАТО – прибыли американского ВПК
07:34  Генпрокуратура Таджикистана объявила веб-журнал Pamir Daily News экстремистской организацией
07:30  В Казахстане посадили на 1,5 года представителя узб-клана олигархов Шодиевых. Нонсенс!
07:28  Турции отказали в поставке истребителей вопреки сделке по Швеции, - НГ
07:18  В Казахстане в очередной (пятый?) раз создана "Партия зеленых"
07:10  Засевшие в РосПарламенте клишасы не дали в обиду "беженцев" галко-пугачевых
06:58  В России нужны массовые проверки мигрантов и наведение порядка, - Сергей Козлов
00:53  По следам Мирзозавров и Регарозавров. Кто обитал на территории западного Таджикистана миллионы лет назад?
00:45  Гидроэнергетика Таджикистана балансирует между большими возможностями и острыми проблемами
00:41  О центральноазиатско-арабском форуме: очень вкусный туризм
00:32  Пекин и Москва разгадали тайны реальной политики Киссинджера? - Антуан Роша
00:30  Давно пора анафематствовать. Почему Кирилл не проклянет Варфоломея?
00:03  Джо Байден заснул во время встречи с президентом Израиля
Пятница, 21.07.2023
20:30  Жак Аттали - маленький негодяй Западного мира, - В.Катасонов
19:15  США ввели санкции против четырех компаний из Кыргызстана
19:12  О новых и старых академикахKZ, - Д.Ашимбаев
19:03  5 колонна ликует. В Москве задержан "за экстремизм" Игорь Стрелков
13:03  Око за око. В Швеции опять сожгли коран, в Багдаде сожгли посольство Швеции
12:58  Какие месторождения в Узбекистане и Казахстане интересны Китаю? - Мария Хвостова
12:28  В Узбекистане варварски уничтожен археологический памятник "Марказтепа"
12:24  Ошские нравы. Руководитель ОАО "Ошэлектро" забил битой (насмерть) адвоката
11:26  Воды в Казахстане станет еще меньше. Астана ищет выход и виноватых
11:24  Бери шинель... В России упростили получение ВНЖ взамен на контракт с ВС РФ
11:17  В Кыргызстане введут режим ЧС в энергетике сразу аж до 2026 года. Это как?
10:56  Почему глобализм провалился? - Джоэл Коткин
10:02  "Русский" банкир Тиньков - анатомия предательства
09:51  Решится ли НАТО на прямую войну с Россией, - Вадим Трухачев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Игра с огнем: чем грозят Швеции антиисламские провокации
14:02 23.07.2023

Скандал с далеко идущими последствиями

Андрей Кузмак

Сотни протестующих ворвались на территорию шведского посольства в Багдаде и совершили поджог одного из его зданий. Для разгона демонстрантов силы безопасности иракской столицы вынуждены были использовать водометы. Беспорядки произошли после согласования полицией Стокгольма еще одной акции с сожжением Корана. Пока правительство королевства пытается аккуратно выпутаться из скандала, ряд мусульманских государств выразили протесты. Куда приведет эта ситуация, разбирались "Известия".

Крыша в огне

Как пишет Reuters, в ночь на четверг на площади перед дипломатическим представительством Швеции собрались сторонники известного и влиятельного шиитского проповедника, а в прошлом политика Муктады ас-Садра. Свою популярность среди иракцев он приобрел еще в 2003 году, когда возглавил антиамериканское ополчение, известное как Армия Махди. Действия организации были столь успешными, что в одном из отчетов Пентагона она была названа "крупнейшей угрозой" для американских войск в Ираке, то есть большей, чем "Аль-Каида" (террористическая группировка, запрещена в РФ), за которой США "охотились" на протяжении восьми лет.

Однако эксперты признают, что в данном случае никакой особой организации и координации протестующих не требовалось. Старший преподаватель кафедры стран Ближнего Востока Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов отмечает, что антиисламские акции в Швеции послужили отличным поводом для консолидации общества независимо от политических предпочтений.

- Следует напомнить, что это не первые демонстрации перед посольством Швеции. Сегодня в Ираке невозможно выстраивать полноценную политическую и общественную деятельность без открытой приверженности исламским ценностям. Поэтому все иракское общество без исключения крайне негативно воспринимает произошедшее. Правительство страны солидаризируется с обществом, хотя и не настроено полностью разрывать отношения с европейскими государствами. Ведь они, кроме прочего, включают в себя оказание экономической и технологической помощи, - подчеркивает эксперт.

Тем не менее общественный резонанс от повторения (что важно) уже ранее происходивших акций оказался достаточно сильным, чтобы премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани от имени правительства страны заявил о решении выслать посла Швеции в Багдаде и отозвать временного поверенного в делах республики в Стокгольме. В канцелярии ас-Судани заявили, что это ответ "на неоднократные разрешения шведского правительства на сожжение Корана, оскорбление исламских святынь и сожжение иракского флага".

Пока не НАТО: почему Швеция вновь осталась за бортом альянса
И чего Турция добивается от блока и США

Осуждение есть, наказания нет

Таким образом, поводом для беспорядков и последующего дипломатического демарша стали уже не сами акции, а абсолютное бездействие шведского правительства.

Дело в том, что начиная с 70-х годов прошлого века в европейских странах стали последовательно отменятся правовые нормы, запрещавшие оскорбления на религиозной почве, и Швеция стала одним из первых таких государств. На сегодня в Евросоюзе стран, где законодательство по-прежнему запрещает осквернение религиозных символов, осталось всего восемь (Австрия, Германия, Греция, Мальта, Испания, Италия, Польша, Финляндия).

Официальный Стокгольм связан этими нормами, потому как в рамках формальной шведской логики нарушения закона не происходит, подчеркивает младший научный сотрудник отдела Европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин.

- С точки зрения закона страны сожжение Корана не является проявлением ненависти по религиозному принципу. Сами инициаторы объясняют свои акции защитой свободы слова, однако активисты очень близки к той грани, за которой правоохранительные органы могут усмотреть в их действиях признаки преступления с целью разжигания религиозной розни, - подчеркнул он.

Вопреки расхожему мнению население Швеции в большинстве своем не поддерживает такого рода акции. Согласно проведенным в феврале 2023 года социологическим исследованиям, 53% шведов выступают за полный запрет подобных действий.

В политических кругах также нет единого мнения на этот счет. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что акция "законна, но неуместна". Вместе с тем представитель генсека ООН в Иране и Ираке Ян Элиассон отметил, что в таких демократических странах, как Франция, Финляндия или Великобритания, в отличие от Швеции находят способы купировать исламофобию, и если официальный Стокгольм и далее будет разрешать сожжение священных текстов, страна получит еще более серьезную международную реакцию.

В духе осуждения высказался и Евросоюз. "Такое поведение никоим образом не отражает взгляды Европейского союза. Сжигание Корана или любой другой священной книги является оскорбительным, неуважительным и очевидным на протяжении многих лет. Проявлениям расизма, ксенофобии и нетерпимости нет места в Европе", - сказано в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

Однако это никак не помешало странам ЕС, Великобритании и США проголосовать против резолюции Совета ООН по правам человека, в которой было выражено осуждение "публичному и преднамеренному сожжению священного Корана". Показательна реплика посла Франции в ООН Жерома Боннафона. "Ни ООН, ни отдельные государства не имеют права определять, что является священным", - заявил дипломат.

Гнев Востока

После аналогичной акции 26 июня, проведенной, к слову, теми же людьми, свое осуждение высказали Саудовская Аравия, Ирак, Египет, Иордания, Турция, Пакистан и Организация исламского сотрудничества. Правительство Марокко в знак протеста отозвало своего посла в Стокгольме. 12 июля национальное собрание Кувейта рекомендовало министерству торговли эмирата ввести запрет на экспорт в страны, власти которых дали разрешение на осквернение Корана. Спустя полторы недели с осуждением и призывом принять меры выступил официальный Баку.

Как отмечает Григорий Лукьянов, вероятность повторения протестов в других странах исламского мира достаточно высока. А значит, возможно, последует реакция и на официальном уровне. В то же время, эксперт указывает, что и иракские власти использовали этот информационный повод для отвлечения внимания общества от существующих в стране проблем.

- До сих пор не утихли бурные дискуссии на эту тему в Турции. Целый ряд государств региона традиционно очень чувствительно относятся к такого рода событиям - Алжир, Египет, Ливан. Это связано не только с уровнем политизации общества. Речь идет о солидарности мусульманского населения против позиции шведских властей. С другой стороны, многие иракские политики солидаризировались с общественным гневом. Эти события являются отводным клапаном для снижения социальной нестабильности, - говорит эксперт.

Жертвами политической провокации и бессилия официального Стокгольма стали не только мусульмане, но и христиане. Эксперты указывают в качестве одного из последствий рост террористической угрозы не только в отношении самой Швеции, но и христианских меньшинств, проживающих на территории государств, где главенствующей религией является ислам. Причем развитие конфликта раз за разом происходит по одному и тому же сценарию, подчеркивает Никита Белухин.

- Швеция оказалась в том же положении, что и Дания в 2005 году, во время скандала с карикатурами на пророка Мухаммеда, когда множество ее диппредставительств угрожали атаковать, а уровень террористической опасности в самой стране резко вырос. С тех пор датские спецслужбы проводят постоянный мониторинг публичных высказываний, касающихся ислама и мусульман. Стокгольм же продолжает повторять, что эти акции не имеют ничего общего с его ценностями и внешнеполитической позицией, - отметил эксперт.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690110120


Новости Казахстана
- Ерлан Кошанов: Новый Казахстан - ­это не дата в календаре
- Финансирование новых бизнес-проектов в обрабатывающей промышленности обсудили в Правительстве
- Кадровые перестановки
- В Астане наполнят зеленый пояс
- О центральноазиатско-арабском форуме
- "Нельзя останавливаться на сборке, нужно двигаться дальше"
- О новых и старых академиках
- Объем поставок дорожного битума из Российской Федерации в Республику Казахстан увеличен от 100 до 300 тыс. тонн в год
- О задержании заместителя акима г.Шымкент
- Председатель Комитета и руководители департаментов МЧС подозреваются в коррупции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  