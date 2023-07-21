|В Ташкенте вышел в свет шестой выпуск материалов Кирилло-Мефодиевских чтений
14:04 23.07.2023
В Ташкенте увидел свет научный сборник под эгидой православия
В Ташкенте вышел в свет шестой выпуск материалов Кирилло-Мефодиевских чтений.
Это произошло благодаря усилиям историка Юрия Флыгина.
Сам он представил глубокий очерк об истории русской диаспоры за последние 150 лет.
Среди авторов и бывший, увы, ушедший из жизни, первый глава Русского культурного центра Узбекистана крупный ученый Сергей Зинин с его исследованием о поэте А.Ширяевце.