Казахстанский теннисист Недовесов выиграл свой первый турнир АТР 250 в карьере

21:34 23.07.2023

Александр Недовесов выиграл первый АТР 250 в карьере

Выиграл первый АТР 250 в карьере

Александр Недовесов, выступая в паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром, стал чемпионом турнира серии ATP 250 в Бастаде в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В финальном матче дуэт разгромил бразильца Рафаэля Матоса и португальца Франсишку Кабраля, передает ФТК.



Игра проходила в Швеции. Ее счет – 6:2, 6:2.



До этого успеха Недовесов четырежды играл в финалах на турнирах серии АТР 250 в парном разряде: в 2023 году на АТР 250 Хертогенбош и АТР 250 Баня-Лука, а в 2022 году - на АТР 250 Дэлрей Бич и АТР 250 Мельбурн.



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Константин Вноровский