Ильхам послал Сердара. Азербайджан не против Транскаспийского трубопровода, но инвестировать в проект не будет

00:37 24.07.2023

Алиев послал сигнал Бердымухамедову



Азербайджан не против Транскаспийского трубопровода, но инвестировать в проект не будет

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Ильхам Алиев на медиафоруме прояснил позицию Баку по Транскаспийскому трубопроводу.

География поставок азербайджанского газа расширяется. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе состоявшегося в Шуше медиафорума. Он выразил надежду, что уже к концу 2023 года еще две европейские страны присоединятся к списку импортеров. Этот список может расшириться еще больше, если Туркменистан решит сотрудничать с Европейским союзом и договорится о строительстве Транскаспийского трубопровода. Азербайджанский газ также пойдет и на Восток – в Пакистан. Соглашение между Исламабадом и Баку будет подписано 24 июля.

В Баку и Исламабаде отмечается историческое событие, когда азербайджанский сжиженный природный газ (СПГ) впервые направится в Пакистан. Поставки будут осуществляться танкерами каждый месяц по льготным ценам, согласно предварительному соглашению между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Ранее в июне Шахбаз Шариф посетил с визитом Баку. Министр нефти и газа Пакистана Мусадик Малик сообщил пакистанским СМИ, что Исламабад закупит у Азербайджана 12 танкеров с СПГ. Это поможет решить проблему нехватки газа в стране в зимний период.



В 2023 году Азербайджан планирует экcпортировать 24,5 млрд куб. м газа, из которых 12 млрд куб. м предназначены для поставок в Европу. К уже постоянным покупателям азербайджанского газа, таким как Грузия, Турция, Греция, Болгария, Италия и Румыния, добавятся Венгрия и Словакия. Также идут переговоры с Албанией. "Азербайджан готов полностью покрыть потребности этой страны в газе, которые составляют 700 млн куб. м, однако возникает сложность из-за отсутствия местной газораспределительной системы в Албании. В настоящее время обсуждается вопрос о возможности ее строительства", – сказал "НГ" руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.



Напомним, что азербайджанский природный газ транспортируется в Европу через Южный газовый коридор и TANAP (Трансанатолийский трубопровод). Президент Ильхам Алиев объявил о планах по расширению TANAP с целью увеличения добычи газа и его продажи в странах Европы. Ранее он также отмечал, что Азербайджан обладает потенциалом для увеличения поставок газа в Европу до минимум 20 млрд куб. м к 2027 году. На встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште Ильхам Алиев высказал мнение, что Азербайджан может оставаться надежным газовым партнером Европы на протяжении по меньшей мере 100 лет, обладая необходимыми ресурсами и политической волей для этого, сообщил ТАСС.



Соседний Туркменистан также долгие годы рассматривает возможность поставок своих углеводородов на европейский рынок. Туркменистан заявил о намерении построить Транскаспийский трубопровод много лет назад. Определенность вроде как появилась после подписания Меморандума о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоению углеводородного месторождения "Достлук" на Каспии, известного как "Кяпаз" или "Сердар" между Туркменистаном и Азербайджаном. Но время будто бы замерло. До сих пор нет инвестиционного соглашения, не проведено ТО (техническое обоснование) проекта, не выбрана компания-оператор (см. "НГ" от 17.04.22). Возможно, дело в том, что Туркменистан не меняет принятое законодательство, согласно которому он строит трубопроводы только до своей границы, и более того, не берет финансовой ответственности за строительство подводной магистрали, оставляя ее реализацию на соседей. За пределами Туркменистана, как говорят в Ашхабаде, это уже не его зона ответственности.



Такой подход не разделяют в Баку. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что "не нам инициировать строительство Трансафганского трубопровода и не нам в него инвестировать". Инициатива, заметил азербайджанский лидер, должна исходить прежде всего от страны – поставщика газа, то есть Туркменистана. "Для обеспечения дополнительных объемов газа с восточного побережья Каспийского моря необходимо, во-первых, проложить по его дну Транскаспийский газопровод, а во-вторых, построить что-то вроде Южного газового коридора, который протянется из Баку в направлении Европы", – обрисовал Алиев план будущей инфраструктуры для Ашхабада. Однако, по его словам, главным вопросом остается финансирование этих важных проектов. На данный момент ответа на этот вопрос пока нет, и из-за этого реализация данных проектов кажется менее реалистичной.



Таким образом, несмотря на интерес Туркменистана к поставкам своих углеводородов на европейский рынок, некоторые преграды, такие как финансирование проектов, нужно преодолеть для их успешной реализации.



Алиев также отметил, что на данный момент европейские банки не готовы финансировать добывающие проекты и привлечение средств для Транскаспиийского проекта будет представлять значительную сложность. В прошлом, при реализации проекта Южного газового коридора, Азербайджан привлекал средства от различных институтов, таких как Европейский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк развития и других. Однако на данный момент эти два европейских института не финансируют подобные проекты, а сосредоточивают свое финансирование на проектах в области зеленой энергетики.



Тем не менее Алиев подчеркнул, что если кто-то захочет реализовать Транскаспийский проект, Азербайджан будет рад сотрудничеству. Реализация данного проекта позволит стране получать дополнительные транзитные пошлины и создаст новые возможности для сотрудничества с другими странами.



По мнению Ильгара Велизаде, вопрос поставок туркменского газа в Европу слишком политизирован, на самом деле это скорее вопрос коммерции, чем политики. "Переговоры о поставках туркменского газа ведутся между Туркменистаном и Еврокомиссией, и в этих переговорах не участвуют коммерческие структуры. Из-за этого сложно предположить, какой характер будет иметь Транскаспийский газопровод. Важно понимать, кто будет получателем туркменского газа, в каких объемах и на какой срок, чтобы Азербайджан смог предоставить доступ к Южному коридору. А поскольку консорциума нет, то и о реализации проекта говорить рано", – считает эксперт. Он отметил, что если бы Брюссель и Ашхабад выразили обоюдное желание, с учетом существующих коммерческих возможностей, то поставки туркменского газа в Европу могли бы стать реальностью.



По словам Велизаде, ситуация действительно неоднозначна и поставки туркменского газа в Европу будут зависеть от сложной балансировки коммерческих интересов и обязательств Туркменистана перед другими странами – Китаем, Россией, Ираном, Узбекистаном. В рамках проекта Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (TAPI) также потребуются дополнительные объемы газа. Эти факторы создают дополнительную конкуренцию за туркменский газ и могут повлиять на объемы, которые могли бы быть предоставлены для Европы.



23.07.23