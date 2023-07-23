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Пекин не прочь уладить разногласия с Далай-ламой, - В.Скосырев
00:40 24.07.2023

23.07.2023

Вопрос в том, где станут искать его будущую реинкарнацию
Владимир Скосырев

Поклонники Далай-ламы в Непале отметили день его рождения.
Далай-лама, живущий в изгнании в Индии, сказал, что китайские чиновники хотят вступить с ним в контакт. 88-летний духовный лидер, которого верующие тибетцы почитают как милосердного бодисаттву, пояснил, что открыт для переговоров. Тем более что, по его словам, тибетцы не добиваются независимости, а решили остаться в КНР. Пекин не подтвердил сообщений о возможности переговоров. Но эксперты говорят, что приоритетом в беседах станет выбор наследника Далай-ламы. Пекин будет настаивать на том, что, согласно древнему ритуалу, решение зависит от него. Кроме того, он будет требовать признания Панчен-ламы, второго по рангу религиозного авторитета, который был найден ранее с согласия китайских властей.
Деталей об обращении со стороны Пекина Далай-лама не обнародовал. Но, беседуя с репортерами в Дхарамсале, городе, где находится его резиденция, он указал: "Китайские чиновники осознали, что решимость тибетского народа тверда, поэтому, чтобы заниматься проблемами Тибета, они хотят иметь дело со мной. Я к этому готов".

Норзин Дорма, министр тибетского правительства в изгнании, сказала, что контакты негласно имеют место, ведь критически важно возобновить переговоры, пока Далай-лама жив. Он обладает моральным авторитетом. Поэтому любое разрешение вопроса, которое он одобрит, одобрит и народ. Это заявление политик сделала во время поездки в Японию.

Представители Далай-ламы и китайского правительства провели с 2002 по 2010 год девять раундов диалога; мало что из этого получилось, комментирует South China Morning Post. Причем за тибетской проблемой пристально наблюдали США. В 2022 году они наложили санкции на бывшего главу организации Коммунистической партии в Тибете и на старшего чиновника службы безопасности в регионе. В ответ Китай наложил санкции на двух американских чиновников, которые требовали осудить Пекин за нарушения прав человека в регионе. Как говорит Барри Саутман, сотрудник Университета науки и технологий Гонконга, китайское правительство знает, что США мало что могут сделать для тибетских эмигрантов, к тому же жители Запада начинают забывать о Далай-ламе. Поэтому тот и сделал примирительный жест, повторив, что Тибет не добивается независимости.

А Роберт Барнет, основатель программы тибетских исследований в Колумбийском университете, считает, что Пекин в нынешней обстановке может и не возобновить переговоры; скорее это прием, чтобы усилить давление на оппонента. По его мнению, если переговоры все же пройдут, то главной станет тема реинкарнации. "Пекин почти наверняка захочет, чтобы Далай-лама согласился на право выбора наследника под контролем Китая. Вторым требованием станет признание Далай-ламой Панчен-ламы, которого ранее подобрал Пекин", – сказал он. В 1995 году каждая сторона избрала своего кандидата-ребенка новым Панчен-ламой. Спор так и не был урегулирован.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Раньше переговоры через посредников с Далай -ламой действительно велись, но безрезультатно. Китай требовал, чтобы собеседник признал фактическое положение вещей, то есть фиктивную автономию, и вернулся в Китай. А ответ Далай-ламы состоял в том, чтобы Тибет получил широкую автономию, примерно такую, как у Гонконга по принципу "Одна страна – две системы". Это был бы переходный этап к контролю из центра. Поскольку переговоры зашли в тупик, Пекин взял курс на китаизацию Тибета, назначил фиктивным лидером № 2 – Панчен-ламой своего человека. То же самое он собирается сделать и с наследником нынешнего Далай-ламы. Проблема в том, что ни в Тибете, ни за пределами КНР последователи тибетской ветви буддизма его не приняли бы. Возможно, такова была бы и реакция верующих российских буддистов – бурятов, калмыков, тувинцев.

Раньше Далай-ламу в Россию приглашали, теперь не приглашают, хотя верующие просили об этом. Тем не менее, как бы ни развивались события вокруг следующего Далай-ламы, это не окажет какого-либо серьезного воздействия на российско-китайские отношения".

Впрочем, оценивать объективно нынешние настроения тибетцев сложно. В июле 2021 года Лхасу, главный город Тибета, посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Его приветствовали на улицах и около бывшей резиденции Далай-ламы толпы людей.

Источник - НГ
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