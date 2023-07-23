Арест Стрелкова: Либералы ликуют – "скоро договорняк с Западом", - М.Рябов

00:44 24.07.2023 Михаил Рябов. 23.07.2023



Арест бывшего героя Русской весны Игоря Стрелкова, который в последнее время допускал оскорбления высшего руководства РФ, а также проверки высказываний его соратников по "Клубу рассерженных патриотов", воодушевили либералов, которые видят в этом усиление "партии мира", стремящийся к замирению с Западом и скорейшему завершению СВО без достижения ее целей.



Западники не скрывают злорадства – мол, "рассерженные патриоты", еще недавно призывавшие к борьбе с либералами, теперь сами "попадут под раздачу". Будто в доказательство к довольно топорной травле Стрелкова подключились и представители "Единой России": дошло до абсурда – депутат Евгений Федоров приписывает лидеру ополченцев Донбасса борьбу не за воссоединение с Россией, а желание создать самостийную русскую республику. Знакомые с ситуацией знают, что это абсолютно не так – все игры с якобы желающими исполнять Минские соглашения ЛДНР велись из Москвы.



Арест бывшего героя Русской весны Игоря Стрелкова, который в последнее время допускал оскорбления высшего...



"В политических кулуарах обсуждения грядущей зачистки "рассерженных патриотов" начались еще в сентябре прошлого года, когда те же военкоры и z-активисты начали бурно реагировать на отвод войск с Харьковского направления. Кроме того, не стоит забывать, что большинство чиновников придерживаются (что бы они публично не говорили) достаточно умеренных взглядов (а нередко и критичных), поэтому ежедневные крики про тотальную мобилизацию, взятие Киева любой ценой вплоть до последнего русского, массовые репрессии и расстрелы "пятой колонны", которой тогда считались либералы, их уже тогда начали утомлять", – уверяет либеральная журналистка Екатерина Винокурова.



Ей вторит иноагент политолог Владимир Пастухов.



"Арест Стрелкова в практическом плане может означать, что политическое руководство России рассматривает как рабочий план добиться до президентских выборов временного перемирия с Украиной за счет части оккупированных территорий или хотя бы за счет декларативного отказа от попыток расширить эти территории (например, за счет признания Запорожской, Луганской, Херсонской и Донецкой областей областями в пределах в данный момент контролируемых Россией границ). Только в этом случае (движения к такого рода компромиссу) Стрелков мог начать представлять некоторую реальную угрозу для Кремля", – пишет Пастухов.



Близкий к партии "Новые люди" политолог Илья Гращенков также пишет о грядущем "договорняке" с Западом.



"История иронична и достаточно вспомнить, как закончили те самые палачи времен "Ежовщины", которые сами утилизировали первую волну "профессиональных революционеров", в общем –то также как и они. Сейчас турбо-патриотизм стал из гиперлояльного – опасным. Каждый призыв бьет по государству, которое выставляют слабым. Между тем, власть сейчас озабочена вопросами развития и подведения базы под грядущий процесс урегулирования, а тут нужны компромиссы. "Патриоты" настаивают на сценарии "идем до конца, чего бы это не стоило", но за ресурсы они не отвечают, а смуту вносят", – поясняет Гращенков.



Будто в подтверждение данных либералов к травле Стрелкова подключился депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров, объявивший, будто лидер ополчения Донбасса боролся не за воссоединение с Россией, а за создание самостийных ЛДНР. На самом деле, все, кто следил за событиями с 2014 года, знают, что абсолютно не так.



"Стрелков в свое время проявил значительный героизм в 14-м году, но не в пользу России, а в пользу создания независимых республик, которые сами по себе - тупиковая ситуация, потом это пришлось исправлять. Не случайно пришлось специально проводить референдумы, и эти республики поменяли свое решение вместо независимости на часть Российской Федерации", – объявил "единорос".



Впрочем, у Федорова есть свои мотивы поливать грязью Стрелкова – на фоне реальных героев Русской весны курируемое депутатом движение "НОД" в последние годы смотрелось карикатурно. Зачистка потенциальных конкурентов по "патриотическому лагерю" в интересах парламентария.



Обозреватель Юрий Баранчик, напротив, не разделяет конспирологические версии. Он считает, что Стрелков попросту поплатился за табуированную лексику, которую он допускал в адрес президента и министра обороны. Причем, бывшего командира ополчения об этом несколько раз предупреждали, но он не внял сигналам.



"Дело Стрелкова" появилось не на пустом месте. Напомню, что еще в середине апреля ему уже было сделано "тонкое" публичное предупреждение о необходимости поменять агрессивную и радикально-негативную стилистику в отношении первого лица, хода СВО, процессов в стране и т.д – было подано заявление, в котором просили его проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Но, как показало время (прошло три месяца, для умного человека срок достаточный, чтобы сделать выводы), он ему не внял. Система защищается, включает иммунную систему, чай не гнилой царизм. Ведь предупреждение было, никто не скажет, что решение властей эмоциональное", – напоминает Баранчик.



С его оценкой согласен политолог Евгений Сатановский:



"Достаточно прочесть все то, что на протяжении длительного времени публиковал Игорь Стрелков, чтобы понять причины его задержания именно по теме экстремизма. Поскольку критиковать власть можно и нужно, коли есть за что, но делать это, непрерывно охаивая высшее и высочайшее начальство последними словами, буквально вытирая о него ноги, требуя немедленного свержения руководства страны и грозя ему всяческими карами земными и небесными по любому поводу и без, есть наивернейший повод нарваться на неприятности даже в мирный период. А уж в войну… Апелляции к былым заслугам тут не бьются никак, особенно с учетом того, что Стрелков офицер и, как убеждены все, кто его знает и, судя по всему, он сам – монархист. Кто-кто, но офицер и монархист должен понимать, к чему приводят такого рода эскапады в адрес президента и Верховного главнокомандующего. Ну, они и привели – странно еще, что так поздно", – считает Сатановский.



Соратник Стрелкова бывший губернатор Псковской области Евгений Михайлов поясняет, почему тот допускал подобные выпады.



"Стрелков все-таки не политик, это боевой офицер, военный эксперт, который вынужден заниматься политикой силой обстоятельств. Поэтому он не придерживается четко правила, что политика – это искусство возможного. Он его понимает, но часто нарушает. И как офицер и как военный руководитель восстания он несет на себе весь груз ответственности за своих бойцов, за друзей, живых и павших, поэтому считает своим долгом отстаивать общее дело, невзирая на последствия", – написал Михайлов в своем блоге.



Бывший участник обороны Славянска волонтер Александр Жучковский сравнивает Стрелкова и главу ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.



"Лет восемь назад Владислав Сурков в кулуарах одной встречи сказал, что он "играет одновременно на восьми шахматных досках, а Стрелков – взбесившаяся пешка".



Сейчас все сравнивают Стрелкова с Пригожиным. И если пользоваться терминологией "гроссмейстера", Пригожин для государства – "взбесившийся ферзь". Пешку можно легко убрать с доски, а с ферзем приходится договариваться.



Так в чем же разница между Стрелковым и Пригожиным? Первый в 2014 году при похожих обстоятельствах (конфликт с властями, большая популярность, преданное войско) пожертвовал амбициями и покинул фронт. Второй поступил наоборот. В итоге Пригожин в Белоруссии, а Стрелков в тюрьме", – рассуждает Жучковский.



Историк Сергей Григоров, сейчас военнослужащий на Донбассе, резюмирует историю Стрелкова:



"Являлся ли Стрелков опасным экстремистом? Нет. У него нет ни действенной политической организации, ни штыков. Более того, все политические проекты, в которых участвовал Игорь Иванович, развалились…



Да, выступления против Верховного я считаю вредными. Тем более в непозволительной форме.



Однако про экстремизм. Реальная политическая опасность от героя Русской весны Игоря Ивановича Стрелкова ближе к нулю.



А само законодательство об экстремизме резиновое, его при желании можно натянуть на что угодно.



И параллельно у нас крайне недостаточно используются реально конкретные статьи УК об оправдании терроризма и госизмене. И потому опасный экстремист Стрелков в тюрьме, а изменник Ройзман, например, на свободе. Но за Ройзманом целый Ельцин-центр стоит.



Мудростью власти являлось бы найти своевременно Стрелкову какую-нибудь службу, а не давать ему возможность превратиться во вредного телеграм-публициста", – заключил Григоров. Источник - Политнавигатор

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