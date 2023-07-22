Боевая баба. Министрессу юстиции Новой Зеландии уволили за... пьяную драку с местными гаишниками

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00:45 24.07.2023

Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после ДТП и сопротивления аресту

Максим Макарычев

Министр юстиции Новой Зеландии Кири Аллан подала в отставку. Полиция обвинила ее в безрассудном вождении и сопротивлении аресту после автомобильной аварии.



По словам премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса, Аллан попала в небольшую аварию в девять вечера 23 июля на одной из улиц Веллингтона. Женщину задержали, а через четыре часа отпустили. Полиция предъявила ей обвинение в небрежном использовании автомобиля и сопротивлении офицеру, а также вызвала в суд на более поздний срок.



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Аллан вручили уведомление о вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, пишет Guardian. По словам премьера, он разговаривал с Алланом в понедельник утром и сообщил ей, что она находится "не в том состоянии, чтобы оставаться министром". Хипкинс сказал, что она согласилась с этим доводом и подала в отставку.



Аллан была восходящей звездой лейбористской партии. Недавно она взяла отпуск, так как возникли проблемы в личной жизни, которые сказались на ее психическом здоровье. Кири рассталась со своим партнером, а потом ее еще обвинили и в плохом отношении к подчиненным.



Пока что она остается членом парламента. "Хотя ее предполагаемые действия непростительны, мне сообщили, что во время инцидента она испытывала сильный эмоциональный стресс, - сказал Хипкинс. - Ее недавние личные проблемы хорошо задокументированы, и, похоже, некоторые из этих проблем обострились вчера". Покинув полицейский участок, Кири заявила, что сожалеет о своих действиях и направляется домой, чтобы обдумать свое будущее в политике.