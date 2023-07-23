Азиатских гастарбайтеров в России заменяют африканцами?

00:50 24.07.2023 На рынке неквалифицированных работников усиливается конкуренция

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

23.07.2023



В МВД РФ сообщили об очередном росте преступности среди мигрантов. А в экспертном сообществе уже обсуждаются инициативы по замене гастарбайтеров из Средней Азии мигрантами из Африки, предлагается упростить условия по их адаптации и интеграции в России. Мнения экспертов на этот счет разделились: одни считают, что африканцы могли бы составить достойную конкуренцию традиционной неквалифицированной рабочей силе. Другие опасаются серьезного роста ксенофобии в обществе, сомневаясь в способности бюрократии создать эффективную систему адресного отбора.



В России зафиксирован очередной рост "приезжей преступности". "За первое полугодие 2023-го иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено 22,4 тыс. преступлений на территории РФ. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года", – утверждает статистика МВД. Отмечается, что 18,4 тыс. преступлений приходится на граждан стран СНГ, что превышает прошлогодние показатели на 6,5%.



В отношении же самих мигрантов совершено 6,9 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Причем, как ранее заявляли в Следственном комитете России, приезжие все чаще совершают действия насильственного характера. Так, за прошлый год на 37% увеличилось количество совершенных ими особо тяжких преступлений, а, скажем, убийств на 18%. Многие эксперты считают, что необходимо сократить миграционный поток, например, серьезно уменьшить квоты на получение гражданства РФ выходцами из стран Средней Азии и Закавказья.



Впрочем, в экспертной среде уже звучат и более экзотические предложения – к примеру, есть вариант массовой миграции африканской молодежи взамен среднеазиатской. Как сообщил в ходе дискуссий в стенах "Валдайского клуба" ведущий научный сотрудник Института народохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев, в России необходимо менять законодательство, готовясь к увеличению числа мигрантов из Африки. По его словам, сейчас африканская диаспора в России относительно невелика – в стране проживают около 40 тыс. человек, в основном это студенты. Однако в скором времени эта цифра может вырасти в связи с приездом в Россию беженцев, покидающих родину из-за грядущих кризисов и вооруженных столкновений на континенте. И это, по его мнению, может быть нашей стратегией на южном направлении: предложить свою помощь таким беженцам, изменив для них стандарты предоставления временного убежища. С политической точки зрения африканские государства, мол, настроены к России весьма доброжелательно. Этот эксперт считает: вот хороший шанс для РФ, а значит, следует заранее готовить к нему коренное население, чтобы избежать всплеска мигрантофобии. Для этого, дескать, надо заранее разработать механизм адаптации мигрантов из Африки в российское общество: "Африка континент молодой. Там хотят созидать, а мы можем предоставить им образование. Стоит организовывать для африканцев специальные учебные программы, фестивали, сотрудничать с диаспорой, помогать с получением убежища и переселением".



Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод считает, что мнение Полетаева "имеет под собой реальную почву". Он заметил, что на сегодняшний день продолжается хаос в миграционной политике, "она не отталкивается от потребностей рынка труда". По-прежнему к миграции отношение не прагматичное, а негативное, обывательски-эмоциональное. Причем такой непрофессиональный подход виден и у чиновников высокого уровня. Брод напомнил, что уже не первый год регионы заявляют о нехватке рабочих рук в аграрном секторе, строительстве, ЖКХ. Африканские студенты по давней, еще с советских времен, традиции учатся в российских вузах, и часть из них остается в РФ. "Поскольку Россия отходит от контактов с Западом и ориентируется на Азию, Африку, то вполне очевидно, что из этих континентов может начаться приток мигрантов. Насколько он будет большим, сказать сложно", – отметил он. Конечно, продолжил Брод, можно и тут выстроить стену, "застращать людей и испортить свое реноме", но "целесообразнее попытаться выстроить адресный отбор тех, кто будет работать и приносить пользу".



Доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС Михаил Бурда уверен, что идея упрощения миграционных процедур для выходцев из Африки отдает "в лучшем случае сумасшествием, а в худшем – латентным продвижением политики этнического замещения". По его словам, в то время, когда правоохранительные органы наконец взялись за наведение порядка в отношении нелегальных мигрантов и в их анклавах, предлагается шире открыть двери теперь и для африканцев. "Мы сейчас пришли к пониманию ситуации, что все эти программы интеграции и адаптации в отношении мигрантов из постсоветского пространства не работают, но они имеют хотя бы отдаленное, но все-таки одно историческое прошлое в рамках и Российской империи, и СССР. Худо-бедно пытаются учить русский язык. Однако в отношении этой категории мигрантов у местных жителей огромный конфликтный потенциал. Уровень же потенциальных конфликтов с мигрантами из Африки мы можем только проецировать, глядя на соответствующие примеры в странах Западной Европы", – заявил "НГ" Бурда. Кроме того, заметил он, озвученное предложение не учитывает важнейшей принципиальной особенности, которая отличает миграцию на постсоветском пространстве и миграцию из стран Африки. На постсоветском пространстве миграция в основной своей массе – трудовая, а миграция из Африки в страны Европы – гуманитарная, это беженцы: "Они не особо там работают, сидят на пособиях, криминализируются, паразитируют на обществе, которое их принимает". Поэтому-то "очень сомнительно, что африканские мигранты массово побегут устраиваться в сферу строительства и ЖКХ, а вот требовать деньги, качать тему расизма – это сколько угодно".



Историк-востоковед Анастасия Цеденбал напомнила, что для мигрантов переезд в Россию, где показатели уровня жизни выше, чем в большинстве стран Африки, может выглядеть заманчивым: "Хотя более привлекательна для них все же Европа, возможно, Россия была бы для них лишь стартовой позицией. Да и более мягкий климат ближе для привыкших к тропикам африканцев. Хотя, безусловно, часть может и осесть в России насовсем". В то же время она усомнилась в способности нашей бюрократии выстроить грамотную работу с новыми потоками. Без надлежащей же социальной адаптации даже сложно себе представить, что это будет за гремучая смесь в смысле взаимодействия разных групп населения. "Пока у нас не имеют практического эффекта программы адаптации, которые государство вроде бы разрабатывает годами на бумаге для имеющихся групп мигрантов. И конфликтный потенциал среди коренного населения и приезжих только растет", – подчеркнула Цеденбал.



Историк-африканист Алексей Владимиров считает идею завоза рабочей силы из Африки неразумной и даже опасной. Он полагает, что в случае ухудшения социально-экономической ситуации в стране она вернется в недавнее прошлое, когда милицейские сводки были полны сообщений о нападениях на иностранцев, выделявшихся явно "нерусской" внешностью. При этом среди пострадавших оказывались все больше наиболее заметных – то есть темнокожих. "Напомню, что со второй половины 1990-х годов и приблизительно до 2008-2009-го, когда правоохранительные органы наконец спохватились и стали уделять повышенное внимание проблеме, размах ксенофобии и расизма только увеличивался, не находя при этом отражения в официальной статистике. Та все списывала, как правило, на "хулиганку". Правозащитники тогда, напомнил Владимиров, ежегодно сообщали о сотнях избиений и десятках убийств, в том числе российских общественных активистов и ученых, выступавших против нацизма и расизма. В этой связи эксперт вспомнил о гибели от рук юных неонацистов петербургского этнографа–африканиста профессора Николая Гиренко 19 июня 2004 года. Владимиров привел истории и из личного опыта: "Один мой африканский друг-аспирант скончался после избиения распоясавшимися адептами "расовой гигиены", другой подвергся их нападению не где-нибудь, а у бывшего музея Ленина, где они любили собираться. Третий, казалось бы неплохо устроившийся и работавший машинистом московского метро, глядя на все это, эмигрировал на Запад. А ведь тогда еще никому не приходила мысль восполнять рождаемость за счет "модерирования миграции" из Африки". По его словам, конечно, можно адаптировать законодательство для приема чернокожих мигрантов, но "как адаптировать невежество, стремление выпустить пар агрессии на чужаков, неизбежное в случае роста социальных проблем, которые, в свою очередь, порождают обострение психической напряженности в обществе"? Да и правительства стран Африки, заметил эксперт, которые реализуют сейчас общеконтинентальные планы по развитию, индустриализации, промышленной революции, которые являются задачами "Повестки на период до 2063 года", "думается, не слишком заинтересованы отпускать на вольные хлеба в Россию наиболее образованную и энергичную молодежь". А ведь именно в таких переселенцах заинтересованы сторонники привлечения мигрантов из Африки. Источник - НГ

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