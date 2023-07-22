Верблюды тонут и гибнут в разливе нефти в Мангистауской области KZ

08:07 24.07.2023

Верблюды тонут и гибнут в разливе нефти в Мангистауской области, передает корреспондент агентства.



"Место розлива находится в собственности государства и является скважиной НШ-П1 на участке "Шалба", откуда с 2020 года просачивается эмульсия нефти. В социальных сетях 17 июля 2023 года размещено видео о факте гибели животного на месте розлива нефти в Мангистауской области. По данному факту сотрудниками департамента экологии во главе с руководителем департамента Тукеновым Р.К. осуществлен выезд на место", – сообщили в департаменте экологии по Мангистауской области.



Победитель госторгов оказался "ARK Petroleum". Компания обещала провести рекультивацию и очистку загрязненного участка.



В департаменте экологии заявили, что раньше неоднократно направляли письма в правоохранительные органы и другие компетентные государственные органы о необходимости принятия мер по ликвидации скважины. 24 июля 2020 года Мангистауским РОВД было возбуждено уголовное дело, однако было прекращено в связи с отсутствием характера преступления.



"В целях избежание попадания животных на участок, акиматом Мангистауской области установлены ограждения. В настоящее время департаментом экологии направлены письма в акимат области и Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК о необходимости проведения работ по вывозу и обезвреживанию накануне павшего животного", – добавили в пресс-службе.